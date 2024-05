Qué fue de Gustavo González, el colaborador de 'Sálvame' condenado a prisión y que jamás volvió a pisar un plató

Gustavo González (58 años) fue durante años uno de los colaboradores más habituales de las tardes de Antena y también de Telecinco gracias a su participación en el ya extinto programa Salvame. Durante este tiempo, consiguió dejar en su casa todo lo que tenía que ver con su faceta más personal: su familia, su privacidad y sus secretos. Hasta que un día eso terminó y se convirtió en el protagonista de las tertulias por su nueva y sorprendente relación.

Fue a finales de la década de los 90, concretamente el programa Tómbola, cuando saltó a la fama como paparazzo al frente de una agencia de comunicación, Premier Media. Conocidos como los hermanos Dalton, Gustavo, Raúl, Roberto y Vicente crearon una exitosa firma que se hizo con algunas de las exclusivas más jugosas del momento.

Pero esta no era su primera experiencia televisiva. Durante una etapa en Estados Unidos, Gustavo González estuvo trabajando para otra agencia de fotógrafos. Gracias a todos estos empleos, consiguió convertirse en un rostro popular de la televisión.

Sin duda, la mayor parte de su popularidad se la ganó durante su paso por el talk show de Antena 3, ¿Dónde estás, corazón?, conducido por Jaime Cantizano. Un año más tarde, fichó por Telecinco y el programa más conocido y exitoso del momento, Sálvame.

En este tiempo, su vida privada nunca salió a la luz. Durante 30 años estuvo casado con Antonia Guijarro, conocida como Toñi, con quien tuvo cuatro hijos varones. Finalmente, confirmaron su divorcio en 2017 después de una escandalosa ruptura mediática y que implicó a la exactriz porno María Lapiedra (40).

Después de un ataque de celos, la intérprete de cine para adultos confesó que durante ocho años había estado manteniendo una relación extramatrimonial con el paparazzi. Por tanto, ella y el colaborador de televisión le estaban siendo desleales a sus respectivas parejas. Sus cuatro hijos se posicionaron del lado de su madre y apenas han mantenido el contacto desde entonces. Sin embargo, la relación por la que nadie apostaba ni un euro ha terminado convertida en una familia feliz.

"Lo mío era una vida en paralelo, no un amante. Sé que mientras que estuvo conmigo no estuvo con otras. Mi marido lo sabe todo, sabe que nos hemos seguido viendo porque yo a Gustavo lo quiero. Gustavo sabe todo de mi vida y yo de la suya. Conozco a sus hijos", reconoció en una entrevista María Lapiedra.

Finalmente, en 2022 pasaron por el altar en una boda civil y discreta y en otra más multitudinaria. En todo momento les acompañó su hija, Mía, que acaba de cumplir cuatro años.

En lo personal, el paparazzi está viviendo una de las mejores etapas de su vida. Sin embargo, en lo profesional no deja de recibir palos que le están poniendo contra las cuerdas. En 2018, el colaborador fue detenido por su presunta implicación en una trama encabezada por un policía y en la que se lucraban de espiar a famosos.

Esta operación ha sido bautizada como Operación Deluxe. Además de Gustavo, había otros 19 implicados y más de 40 perjudicados por esta trama, entre ellos Isabel Pantoja o Fran Rivera. Es una investigación que lleva ya casi siete años en curso y en la que todavía se siguen analizando y cotejando los datos por la cantidad de rostros conocidos que se han ido sumando a esa causa.

En 2022, después de casi 10 años formando parte del universo Sálvame, el colaborador dejó de aparecer en televisión. No fue hasta el pasado mes de abril, en un homenaje a la fallecida Mila Ximénez, cuando reapareció.. "No estoy cabreado con nadie. Simplemente no me renovaron. Será que no les gustaba, pero no pasa nada", aseguró en una entrevista para Pronto meses después de salida.

El ultimo golpe que ha recibido Gustavo, alejado completamente de la televisión, tuvo lugar hace sólo unos meses. El 23 de enero comenzó el juicio que enfrentó a él y a su socio, Diego Arrabal (53), contra Mariló Montero (58) por la realización de unas fotografías íntimas que encargaron durante las vacaciones de Semana Santa de 2015.

En ellas, aparece en topless. Aunque no se llegaron a publicar, sí que intentaron venderlas a varias revistas y medios de comunicación. "Con esas fotos me sentí violada dos veces porque tuve que aguantar las amenazas de que se iban a publicar y las risas de las redacciones por donde pasaron. Las vieron muchas personas", aseguró la presentadora ante el tribunal.

Un mes después del inicio de este juicio, se confirmó su condena a diez meses de prisión como autores responsables de un delito de revelación de secretos. Además, tendrán que pagar seis euros diarios durante ocho meses. Ambas partes ya han recurrido a esta sentencia y se está a la espera de una respuesta por parte del tribunal. "Llegaremos hasta el final, hasta la justicia europea si es necesario", ha afirmado Gustavo González en una entrevista reciente en La Vanguardia.

Mientras los fotoperiodistas esperan a la resolución definitiva, Gustavo González continúa con su día a día y comparte con los más de 100.000 seguidores de Instagram sus momentos más íntimos rodeado de su mujer y su hija. Sin embargo, no hay rastro de los cuatro hijos fruto de su matrimonio de tres décadas.

Las muestras de cariño y el amor son los protagonistas del perfil del fotógrafo cuya biografía es significativa: "Tesón, lealtad, osadía, compromiso...". María Lapiedra y Mía ocupan la mayor parte de sus publicaciones: escapadas a la nieve, actividades en el zoo y muchos momentos en familia. Pero, también hay tiempo para la publicidad.

Aunque actualmente no se le conoce ningún empleo y lleva apartado de la vida pública desde hace más de un año, el que una vez fuera un fijo en televisión aprovecha la repercusión mediática que continúa teniendo en su perfil para colaboraciones con empresas y restaurantes. Esta puede ser su fuente de ingresos en uno de los momenos más delicados en lo que respecta a lo profesional.