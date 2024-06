Lola, hermana de Blanca Fernández Ochoa: "Decidió suicidarse y al principio fue tremendo y me dio vergüenza"

La vida de la familia Fernández Ochoa quedó paralizada, congelada, y nunca volvió a ser la misma el 4 de septiembre de 2019. Ese día, la Policía y la Guardia Civil encontraron el cuerpo sin vida de la exdeportista olímpica Blanca Fernández Ochoa, en un pico de la Peñota en Cercedilla, una zona boscosa y de difícil acceso en la Sierra de Madrid.

Fueron 11 dolorosísimos días de búsqueda que acabaron de la peor de las maneras. A punto de cumplirse cinco años de aquel trágico deceso, la familia de Blanca continúa tratando de vivir o de sobrevivir. La historia de Blanca también ha impulsado a personas como su hermana, Lola Fernández Ochoa (57), a liderar fundaciones cuyo objetivo es concienciar sobre la importancia de la salud mental.

Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero, Lola presentó el proyecto Preparados, con el que pretende que la muerte de Blanca no caiga en el olvido, concienciando a los deportistas de élite del cuidado de la salud. En el marco de esta presentación, Lola ha hablado de la muerte de su hermana en una conferencia. "Ella decidió suicidarse, y al principio fue tremendo y me dio vergüenza porque éramos una familia tan unida...", ha manifestado recientemente.

Lola Fernández Ochoa en una fotografía tomada en Madrid, en febrero de 2024. Gtres

No es la primera vez que Lola habla de este duro pasaje en su vida. Hace unas semanas, concedía una entrevista en RTVE Catalunya, con motivo de la inauguración de la Gira Salud Mental y Deporte Fundación Blanca y Renfe, y admitió: "El problema que tuvo mi hermana es que le daba vergüenza reconocer que tenía un problema de salud mental".

Y añadió Lola: "Y no quiso pedir ayuda. Yo muchas veces se lo dije, 'Blanca, vamos a pedir ayuda'', y ella me decía que no, que le daba vergüenza. Se sentía como pequeñita". En ese punto de la entrevista, Lola puso el foco en una dura realidad: la soledad y la falta de ayudas para los deportistas retirados.

"Yo creo que en este país enterramos muy bien, cuando están en activo los deportistas, todo el mundo se hace fotos con ellos. Y una vez que se acaban los focos es muy difícil porque no se les ayuda nada", aseguró la hermana de la eterna Blanca. Lola ha explicado, además, que las personas que se dedican profesionalmente al mundo del deporte tienen que estar "continuamente preparándose para que el día de su retirada no sea algo dramático".

Lola está fuerte porque sabe que hay un motivo para estarlo; la fundación de su hermana y ayudar a los demás, pero hay días complicados: "Es un drama del que me sigue costando mucho hablar, de la salud de mi hermana y de como acabó su final y su suicidio. Es muy duro hablar de ello".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Blanca Fernandez Ochoa (@blancafernandezochoa)

Insiste Lola en que es vital alzar la voz y buscar ayuda cuando no se está bien: "Si un gran deportista que para ti es un ídolo ha pedido ayuda, por qué no. Hay que pedirla y no pasa absolutamente nada. Hay que normalizar igual que si vas al traumatólogo porque te duele la rodilla, voy al psicólogo porque necesito resetear".

A día de hoy se arrepiente mucho Lola Fernández Ochoa de no haber obligado a su hermana a tomar ayuda: "Yo respeté su decisión, y es de lo único de lo que me arrepiento ahora, de no haberla llevado de las orejas".

Los hijos de Blanca

El trascurrir del tiempo ayuda a cerrar las heridas, aunque el recuerdo de la campeona olímpica de esquí, todo un referente del deporte nacional y también del femenino, permanece inalterable. Sobre todo en el corazón de sus hijos, Olivia (25) y David (24), que siempre la tienen muy presente.

"La mejor madre del mundo. Siempre estará en mi corazón. La amaba, la amo y la amaré", así hablaba David de ella en un homenaje que se le rindió en septiembre de 2019. Él ha sido siempre el más mediático, dentro de lo discretos que son ambos, el que ha acompañado a la familia en los actos públicos sobre su madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OliviaFresneda (@oli4ff)

Sin embargo, su hermana prefiere mantenerse en un segundo plano, centrada en su vida y su carrera. En las redes sociales de Olivia se pueden ver algunas imágenes del pasado que muestran la especial relación que la unía con su madre. Era su mayor apoyo y mantiene como foto de perfil uno de esos momentos de infancia en la nieve.

Su muerte fue un duro golpe y estas son las palabras que le dedicó como despedida: "Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, nos has dado la vida y ahora nos toca a nosotros vivirla sin ti. Te prometo que vamos a lucharlo todo, absolutamente todo".