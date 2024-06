El lado íntimo de Carvajal y Vinicius, los futbolistas que han llevado a la gloria al Real Madrid en la Champions

Los nombres de Dani Carvajal (32 años) y Vinicius Jr. (23) pasarán a la historia del fútbol. Y no es para menos. Los dos futbolistas dieron la victoria este pasado sábado, 1 de junio, al Real Madrid, que se alzó con su decimoquinta Champions tras ganar al Borussia Dortmund. Un logro épico que el conjunto blanco obtuvo gracias a dos goles en la segunda parte del partido.

El primer gol en llegar fue el de Carvajal, nombrado mejor jugador de la final. "He salido corriendo a celebrarlo. Tenía un sentimiento de rabia, de decir 'aquí estoy yo", dijo el lateral madridista. El futbolista es ya una leyenda blanca. Y es que, de niño, puso la primera piedra de Valdebebas en mayo de 2004 y, 20 años después, puede presumir de contar con 25 títulos a sus espaldas.

En el caso de Vinicius Jr., quien firmó el segundo gol del partido, cuenta ya con dos Champions en su palmarés. "Nunca desistas de tus sueños", aseguró hace dos años, cuando conquistó su primera Copa de Europa. Este sábado, el jugador aseguraba estar "muy contento" con la victoria y esperar renovar una vez más con el equipo. "Me quiero quedar para siempre aquí, quiero hacer historia", dijo tras el triunfo.

Carvajal, emocionado junto a la Copa de la victoria, este pasado sábado, en Londres. Gtres

Los dos jugadores vivieron una noche histórica en sus carreras y vidas. La emoción inundó al conjunto blanco en una jornada épica que, muchos de ellos, compartieron con sus familias. Este fue el caso de Carvajal, quien vivió la final de Champions junto a su mujer, la mallorquina con raíz holandesa Daphne Cañizares (33).

El futbolista del Real Madrid dio el 'sí, quiero' a Daphne hace justo un año, el 24 de junio de 2022. El enlace contó con más de 250 invitados. Entre ellos, se encontraban influencers, empresarios y deportistas como Thibaut Courtois (32), Jota Peleteiro (32) y Fede Valverde (24).

Padre de dos niños y familia de Joselu

Daphne y Carvajal son padres de dos niños. El primero, Martín, llegó a sus vidas en diciembre de 2020. El segundo, Mauro, nació en julio de 2023. Pese a su corta edad, los dos se han convertido ya en fieles seguidores del Real Madrid. Y es que la familia al completo acompaña a Carvajal en cada cita importante junto al club blanco.

Daphne es azafata de vuelo y modelo, además de propietaria de la empresa Blue Weddings, especialista en organización de bodas y eventos sociales. La mujer de Carvajal es muy activa en redes sociales. En Instagram, donde atesora más de 180.000 seguidores, comparte de forma frecuente instantáneas junto a su familia.

Carvajal mantiene una relación muy especial con otro compañero del conjunto blanco: Joselu Mato (34). Y es que se da la particularidad de que, además de compartir terreno de juego, son familia porque el futbolista está casado con la hermana gemela de Daphne: Melanie.

En el caso de Joselu, contrajo matrimonio con su esposa en el verano de 2016, en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial, ante más de 100 invitados. Ambos tienen también dos hijos: Leo y Lucas. Este sábado, los dos jugadores vivieron una noche muy especial, su primera Champions juntos.

Vinicius, enamorado de una famosa cantante y actriz

En el caso de Vinicius, nació el 12 de julio de 2000 en Sao Goncalo, Brasil. Reservado sobre su vida personal, el año pasado se le relacionó con la artista mexicana Kenia Guadalupe Flores Osuna. Sin embargo, mantiene ahora una relación sentimental con la cantante, actriz y modelo venezolana Corina Smith (32).

Ambos no han oficializado su relación y tan solo se les ha podido ver juntos en actitud cariñosa hace apenas unos días en Madrid, durante el concierto de Myke Towers en el WiZink Center. Aunque no han publicado, por el momento, ninguna fotografía juntos en redes sociales, Corina compartió hace unos días una foto en el Santiago Bernabéu. "Partiendo la liga", escribió, junto a la instantánea, que Vinicius no dudó comentar con un corazón blanco.

Corina, que es nueve años mayor que Vinicius, acumula casi tres millones de seguidores en sus redes sociales. Y es que la venezolana es muy conocida en su país de origen. Adquirió la fama hace 15 años por su papel en la telenovela Somos tú y yo. En cuanto a su faceta musical, debutó como cantante en 2015 y comparte discográfica ahora con estrellas de la talla de Bad Bunny y Mora, quien, precisamente, fue su pareja.

Sin embargo, más allá de sus relaciones sentimentales, Vinicius se caracteriza por ser una persona muy familiar. Tiene tres hermanos: Ulysses, Tatiana y Bernardo, este último también una promesa del fútbol brasileño.

Aficionado a la música, su carrera hasta el estrellato no ha sido fácil. El jugador creció en una de las favelas más desfavorecidas de São Gonçalo y tuvo que irse labrando, poco a poco, un hueco en el competitivo mundo del fútbol, hasta fichar por el Real Madrid en 2017.

Además, Vinicius ha tenido que lidiar con el racismo durante su carrera. Esto ha provocado que la estrella del fútbol admita que tiene "cada vez menos ganas de jugar". "La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada", señaló en una rueda de prensa a finales de marzo.