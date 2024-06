La conexión mágica de Vinicius con la Champions: dos goles en las finales y favorito al Balón de Oro

"Nunca desistas de tus sueños". Eso es lo que dijo Vinicius hace dos años, cuando conquistó su primera Champions League con el Real Madrid tras ganar al Liverpool en Saint-Denis. Cumplió el deseo con el que tanto había fantaseado desde pequeño, levantar el título de clubes más importante del mundo, y además como gran protagonista al ser el autor del gol que decantó aquella final.

El brasileño tiene un tino especial con esta competición. Como el Real Madrid. Ambos parecen estar hechos para triunfar en la Liga de Campeones como nadie más puede hacerlo. Porque si la entidad tiene 15 títulos tras derrotar al Dortmund en Wembley, Vinicius ya tiene dos en su palmarés particular y en ambos ha conseguido marcar.

El delantero lo volvió a hacer en Wembley. Con el partido ya encarrilado tras el gol de Carvajal, Vinicius decantó la final a favor de los blancos con el segundo tanto. Recibió el pase de Bellingham tras un error garrafal de la defensa alemana y no desaprovechó el regalo al definir en el mano a mano ante Kobel.

Ese gol le convirtió en el jugador más joven de toda la historia de la Champions League en haber marcado en al menos dos finales. A sus 23 años sigue teniendo toda la vida por delante para seguir agrandando su leyenda, pero a estas alturas puede decir que ya ha hecho historia.

Su actuación en un momento tan determinante le sirve para seguir opositando en la carrera por el Balón de Oro. Su crecimiento es imparable, su temporada ha sido casi perfecta y parece que ahora mismo no tiene rival en la carrera para ser designado dentro de unos meses como el mejor jugador del mundo del momento.

En los momentos clave

Cuando Vinicius aterrizó en el Real Madrid en el año 2018 siendo un crío lo hizo con la ilusión de llegar a ganar los mejores títulos del fútbol. Sin embargo, sus inicios en el Santiago Bernabéu no fueron sencillos. Acusado en muchas ocasiones de falta de gol, incluso de no tener la calidad suficiente para ser el delantero de un club de este calibre, él nunca desistió.

A base de golpes y de críticas fue mejorando con el paso del tiempo. Ganó peso en el equipo, también en confianza, y los resultados fueron llegando para él. El debate sobre su capacidad para el gol ya es historia y se ha convertido en el jugador más diferencial del equipo.

Las estadísticas así lo confirman. En esta Champions ha participado hasta en diez goles del Real Madrid, con seis tantos y cuatro asistencias. Una muestra más del peso que tiene el brasileño en el equipo campeón.

Pero sobre todo sus números aportan más en lo cualitativo que en lo cuantitativo. De sus seis goles en Champions, cuatro de ellos han sido en las eliminatorias, la fase decisiva de la competición. Marcó en la vuelta de los octavos de final ante el Leipzig, pero sobre todo fue el artífice de los dos goles en Alemania contra el Bayern.

Parece que este año le ha cogido la medida a los equipos germanos, porque después del Leipzig y del Bayern le tocó el turno al Dortmund en la final. Vinicius volvió a ser decisivo en el instante más importante del año y ya no hay duda de que es uno de los mejores del momento.

A por el Balón de Oro

Vinicius tiene claro que su sitio está en el Real Madrid. Sabe que no estará mejor en ningún otro lugar y la más que presumible llegada de competencia con el fichaje de Mbappé no le asusta lo más mínimo, porque él declara a los cuatro vientos que quiere seguir vistiendo de blanco.

"Estoy muy contento de seguir aquí tanto tiempo y espero renovar una vez más. Me quiero quedar para siempre aquí, quiero hacer historia como Luka Modric, Toni Kroos, Carvajal o Nacho, gente que ha ganado seis veces la Champions. Podría retirarme aquí, pero la gente de Flamengo no me dejaría", dijo entre bromas al término del partido el brasileño, en una declaración de amor por el Real Madrid.

Vinicius Jr besa la Copa de Europa. REUTERS

Es consciente de que vistiendo de blanco tendrá más fácil seguir ganando Copas de Europa. Por la historia, por el escudo, por la conexión mágica o por cualquier otra razón que se escape de la lógica, pero el paso de los años demuestra que es así. Y eso quiere decir que cuanto más siga en el Real Madrid más cerca estará de conseguir el Balón de Oro.

Porque esa es su próxima parada y la que, de hecho, ya todo el mundo reclama para él. Que sea reconocido como mejor jugador del momento. Desde luego que su temporada lo merece. Campeón de La Liga, Supercopa de España y de la Champions League con el Real Madrid y siendo el futbolista más determinante en cada título.

"Es muy complicado y hay todo un proceso por detrás. Creo que la gente que está conmigo todos los días me dice que soy el mejor y me lo acabo creyendo. No sé si lo voy a ganar o no", dijo 'Vini' sobre el Balón de Oro.

Desde luego que después de haber conquistado la Champions y haber vuelto a ser protagonista principal en la función su candidatura gana muchos puntos. No parece que haya otro jugador mejor posicionado que él ahora mismo, y esta Liga de Campeones puede haber sido determinante para decantar la balanza a su favor.