Así es la fortuna que tiene Vinícius Jr: una mansión en Madrid, su empresa y todo su patrimonio

"Solo quiero jugar al fútbol". Con esas palabras, y completamente roto, el jugador del Real Madrid Vinícius Júnior se convirtió el pasado lunes en el gran protagonista de la jornada. Durante una rueda de prensa previa al partido amistoso España-Brasil, el futbolista brasileño rompió a llorar al denunciar, una vez más, los episodios de racismo que lleva sufriendo desde hace meses en los campos de fútbol españoles.

"Es muy triste, con cada denuncia me siento más triste. Está sucediendo muchísimo no solo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba, le costaba trabajar, escogían al blanco. He luchado mucho, lo he denunciado. Cada día me siento más triste, estoy luchando por una causa para que en el futuro próximo no le suceda a nadie más", sentenció el jugador durante la rueda de prensa.

En los últimos meses, Vinícius Júnior se ha convertido en uno de los futbolistas con más repercusión a nivel mundial. Los episodios de racismo vividos han provocado que su nombre haya estado en boca de todos. Sin embargo, el paso del futbolista por el Real Madrid no solo está vinculado a sus polémicas, sino también a sus logros. Solo esta temporada, el jugador ha marcado un total de 18 goles y ha dado 6 asistencias. Una hazaña que le ha convertido ya en uno de los hombres clave de Carlo Ancelotti.

Vinícius Jr durante un partido del Real Madrid. EFE

El brasileño comenzó su andadura en el fútbol en el Flamingo, club en el que se dio a conocer el mundo. Sin embargo, su carrera dio un giro de 180º cuando en el año 2019 fichó por el Real Madrid.

Desde entonces, el futbolista reside en la capital, donde poco después de aterrizar compró una gran mansión valorada en más de cuatro millones de euros. Se trata de una propiedad con jardín y una gran piscina que cuenta con más de 2.000 metros cuadrados.

La casa en la que, en la actualidad, reside el futbolista brasileño se encuentra en La Moraleja. Durante este tiempo, han sido muchos los detalles que se han podido conocer sobre la vivienda del joven.

Y es que ha sido él mismo quien se ha encargado de publicar fotografías en redes sociales donde se puede apreciar con todo lujo de detalles cómo es el interior del domicilio. La vivienda tiene un precio aproximado de unos 7 millones de euros.

20 millones de euros al año

Pero la fortuna de Vinícius no solo se puede apreciar en su vivienda. El futbolista también ha presumido en muchas ocasiones de ropa de lujo y coches de alta gama. Caprichos no aptos para todos los públicos que son posibles gracias al patrimonio que ha ido amasando el futbolista en los últimos años. La mayoría de sus ingresos proceden de su salario en el Real Madrid, que ronda los 20 millones de euros brutos al año.

Además de su sueldo como jugador del club blanco, el brasileño percibe grandes cantidades de dinero por sus colaboraciones con marcas. En los últimos años, el futbolista ha firmado contratos de miles de euros con grandes marcas como Nike, Dolce & Gabanna e incluso EA Sports.

Su propia empresa de representación

Al igual que han hecho otros grandes futbolistas a lo largo de la historia, Vinícius Jr se ha sumado a la tendencia de crear su propia empresa. En el año 2021, el jugador del Real Madrid registró una entidad bajo el nombre 'Papa Media House SL'. El brasileño es el socio mayoritario y la empresa se dedica a la representación de futbolistas.

Además, Vinícius ha conseguido hacer de su figura todo un imperio empresarial. Bajo las siglas 'VJR', el jugador ha logrado crear todo un entramado para el que, según han informado en ocasiones medios brasileños, trabajarían cerca de 40 personas. A través de dos grupos de trabajo controlan desde la alimentación del jugador hasta todo lo relacionado con sus finanzas. Entre los trabajadores, tal y como informó O Globo estarían un chef francés, su preparador físico y otras figuras.

Imagen personal de Vinícius Jr. Instagram

Del mismo modo, dentro de todo este entramado familiar, según afirma el medio anteriormente citado, habría también una persona encargada de gestionar su patrimonio familiar, además de otra empresa que gestiona la carrera del futbolista en Europa. Esta, según informó O Globo, se apoya de TFM, que es la agencia que ha trabajado con el jugador desde sus inicios.

Un documental en Netflix

La repercusión de Vinícius Jr es tal que el futbolista está trabajando en un documental de Netflix. Así lo anunció la plataforma el pasado mes de junio. Según lo previsto, la historia del brasileño llevada a la pequeña pantalla podría ver la luz en 2025. La productora encargada del documental es la brasileña Conspiraçao, que ha conseguido diez nominaciones a los International Emmy. Además, ha trabajado en documentales como 'DOM' de Amazon Prime o 'Reality Z' de Netflix.

El documental será otras de las grandes fuentes de ingresos del futbolista en los próximos meses. A pesar de no han trascendido detalles sobre el contrato del brasileño con la plataforma de streaming, lo cierto es que un documental como tal solo puede repercutir favorablemente a sus bolsillos.