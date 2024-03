Caso Vinícius o la impunidad del racismo: 18 denuncias en 3 años

Vinícius Júnior no puede más. Al jugador se le saltaron las lágrimas en mitad de la rueda de prensa previa al partido amistoso entre Brasil y España. “Yo solo quiero jugar al fútbol y hacerlo todo por mi familia”, sentenció. El jugador del Real Madrid se vino abajo hablando del racismo que padece desde que llegó a España. En este tiempo, un total de nueve estadios de fútbol se han convertido en testigos de diferentes episodios racistas. El resultado: 18 denuncias desde 2021.

En el capítulo de hoy, con la ayuda de Jorge Pacheco, redactor de Deportes en EL ESPAÑOL, repasamos algunos de ellos, sufridos a lo largo de estos tres años.

Además, entrevistamos a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, quien considera que el de Vinícius es un caso insólito.“No lo he visto ni con Eto'o ni con Wilfred Agbonavbare en los años 90, aquellos eran casos más puntuales”, asegura. Además, en 35 años de carrera, Ibarra destaca que la diferencia con otros casos de racismo está en “la persistencia y el nivel de agresividad”. Esteban Ibarra defiende que el mundo del fútbol no es racista. “Hay conductas racistas, pero no se puede generalizar a todo el mundo del fútbol, así que no podemos movernos en dos polos, hay que ir a los hechos”, explica.



También añade que “todo sería más fácil si el Observatorio del Racismo se convocara, pero no se hace desde hace 10 años”. El presidente del Movimiento contra la Intolerancia denuncia En la Sabana que “hay poco interés” en hacerlo. Piden que se estudie este comportamiento en "todos los campos de todas las divisiones".

Elena Daprá, psicóloga clínica describe las consecuencias de la presión sufrida en un caso como el de Vinicius. "En este tipo de casos el bloqueo mental puede llegar a provocar síntomas somáticos".