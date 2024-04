Posible dimisión de Sánchez, en directo | La incertidumbre sobre la decisión de Sánchez sobre su futuro marca la campaña electoral en Cataluña

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está más en irse que en quedarse, por lo que no descarta que dimita y se haya dado cinco días de reflexión "para dar tiempo a su partido a que reaccione".

En entrevistas publicadas este domingo en El Correo y en Deia, Ortuzar ha opinado que "no es una pose ni un cálculo político; no tengo ningún dato, pero me da la sensación de que no es una táctica para reforzarse por el asedio al que le someten el PP y la prensa de ultraderecha digital".

Tras comentar que no ha podido hablar con Sánchez porque "su entorno" le ha comunicado que "no atiende llamadas", le ha enviado su "solidaridad y respeto", y ha reiterado que "lo que ha hecho es raro, lo que me lleva a creer que, en el inicio, lo ha hecho más pensando en dimitir que en seguir".