Àngel Llácer, ingresado de nuevo: 'El Hormiguero' revela que el jurado de 'Tu cara me suena' ha recaído

A pesar de la emisión de la segunda semifinal de Eurovisión 2024, El Hormiguero ha seguido con su emisión. Este jueves 9 de mayo, los invitados fueron Raquel Sánchez Silva y Juanra Bonet, concursantes de Tu cara me suena. Pablo Motos revelaba que Àngel Llàcer también estaba invitado al programa. Sin embargo, parece que la infección que contrajo en Vietnam le ha obligado a volver a estar ingresado en el hospital.

Así lo han revelado tanto Pablo Motos como Sánchez Silva y Bonet al inicio del programa. “Antes de nada, tenía que estar también Àngel Llàcer, que le íbamos a traer aquí esta noche. Pero está fastidiado con una bacteria que pilló en Vietnam y lo han tenido que volver a ingresar”, explicaba el presentador antes de preguntar a los concursantes por el estado del jurado del exitoso talent show presentado por Manel Fuentes.

“Está estable”, explicaba Juanra Bonet. “Las últimas noticias que tenemos son éstas”, agregaba Raquel Sánchez Silva. “Está también vigilado y con mucho ánimo y mucho amor”, señalaba la conductora de Maestros de la costura. El presentador de ¿Quién quiere ser millonario? quiso aprovechar para pedir al público que le diese un fortísimo aplauso y beso, algo que los asistentes no dudaron en dar.

[Ni David Bustamante ni Julia Medina: ‘Tu cara me suena’ ya tiene su primer gran favorito para ganar la edición]

“Vuelve a enfadarte con nosotros, pronto”, decía Bonet. “Sí, por favor, vuelve pronto”, agregaba Motos, que no dudaba en darle su apoyo al jurado y antiguo profesor de la Academia de Operación Triunfo. “Es una cosa seria”, expresaba el presentador de El Hormiguero. Sánchez Silva aprovechó para lanzar una advertencia sobre los riesgos de viajar a otros países. “Hay que tener cuidado, porque puedes venir con cositas”, compartía. Finalizaba su intervención deseando que “todo salga bien”.

Con lo cual, la baja de Llàcer irá para largo. Dado que las galas son grabadas, este viernes 10 de mayo no se le verá presidiendo el jurado del talent show. Será sustituido temporalmente por Silvia Abril, quien fue concursante del programa en su cuarta edición. El catalán estuvo ingresado en la Clínica Ruber de Madrid y anunció el pasado 28 de abril que había sido dado de alta.

Raquel Sánchez Silva y Juanra Bonet en 'El Hormiguero'.

“Ahora ya me encuentro perfecto”, comentaba a Catalunya Ràdio. El también director teatral había sido ingresado por una dolencia que se había agravado provocada por una bacteria exótica llamada shigella. “¿Podría haber muerto? Sí. Toda España se enteró de que me estaba muriendo. Tenía dos equipos: los de cirujanos y el de medicina interna, porque veían que tenía mucho daño”, compartía a la cadena de radio.

Llàcer tuvo el intestino bloqueado debido a la infección. “Cogí una intoxicación y me pusieron antibiótico durante cinco días, pero la bacteria se quedó. Los médicos no sabían qué tenía. He tenido dolor de estómago, hacía caca con sangre y cada vez tenía más fiebre. Estaban muy preocupados”, explicaba. “Lo he pasado muy mal. […] Me han dado tres antibióticos”, detallaba.