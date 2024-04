¿Hay acoso mediático? ¿Dimitirá? Los grandes comunicadores analizan el tic-tac de Pedro Sánchez

La comunicación es la piedra angular de esta aventura que lleva forma de carta y una firma: "Pedro Sánchez Pérez-Castejón". El presidente del Gobierno comunicó su posible dimisión a "la ciudadanía" de manera revolucionaria –por redes sociales–, situó a algunos medios como culpables de ese clima "antidemocrático" que le asola y dibujó una alianza entre partidos y terminales de derechas para relevarle mediante un plan ajeno a las urnas.

Por eso, el objetivo de este reportaje es recoger la opinión de los comunicadores más influyentes. Vamos a preguntarles qué pensaron al conocer la noticia y si conciben que existe el "acoso mediático sin precedentes" del que habla Sánchez. Al final del camino, intentaremos arrimarles a ese precipicio tan español que es la porra: ¿dimitirá?

Estas entrevistas tienen lugar justo cuando el tic-tac se acaba. Sánchez va a desvelar si se queda este lunes 29 de abril.

José María García, Luis del Olmo, Carlos Alsina, Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Pedro Piqueras, Iñaki Gabilondo, Ana Terradillos, Jordi Basté, Antonio García Ferreras... Todos ellos participan de esta entrevista coral que se tornará debate una vez escrita debido a la diferencia de pareceres. Aceptan la invitación porque consideran que, realmente, lo que está sucediendo en España con la carta de Sánchez no tiene precedentes.

Cinco días de reflexión. La confesión de "un hombre profundamente enamorado". Un presidente que cancela su agenda pública. El Gobierno en el aire.

Combinamos entre los entrevistados a quienes estuvieron en primera línea y a quienes están hoy. De sus respuestas se pueden entresacar varias conclusiones interesantes: cómo trataron la noticia y cómo se preparan para tratar la de este lunes, qué dudas tuvieron y cuáles van a tener, qué opinión les merece el clima mediático y qué les dice su intuición sobre Sánchez.

Los asaltamos como podemos. Unos están subiéndose al coche, otros montándose en un avión. Algunos se están maquillando en el camerino. Los hay subiéndose a un autobús en un país de centroeuropa. Y lo más deleznable: vamos a robar algo de tiempo a un abuelo que juega con sus nietos.

Las entrevistas no van en orden de importancia. Se estructuran conforme llegan las respuestas. No queremos líos en el vestuario. Se acaba la cuenta atrás. Todos como si estuviéramos en la Puerta del Sol escuchando a Mecano.

José María García: "El presidente no ha hecho buena política, pero no debe marcharse por este acoso salvaje"

José María García, durante una de sus últimas entrevistas con El Español. Dani Pozo

José María García es un maestro del "llámame en media hora". Un día, cuando pasó esa media hora por tercera vez, nos llegó a decir: "Me he cogido un resfriado porque se han disparado los aspersores del jardín y me ha caído el agua encima".

–José María, ¿te apetece participar?

–Llámame en media hora.

–José María, ya ha pasado media hora.

–Llámame en quince minutos.

–José María, ya han pasado...

–Llámame en un rato.

–¿José María?

Cuando pensamos que nos va a enviar a abrazar farolas, comienza a disparar. Y tiene muchas ganas de hablar. "Cuando oí la carta –la escuchó por la radio–, sentí sorpresa. Creí que lo que sonaba no se correspondía con la realidad. Una carta así es lo último que esperas de un presidente del Gobierno".

García da la razón a Sánchez en lo del acoso mediático: "Tiene razón en eso. En los últimos cincuenta años, no ha habido un presidente que haya sido tan vapuleado, insultado, atropellado y salvajemente juzgado. El problema es mucho más grave de lo que parece".

Introduce así el análisis sobre el "clima mediático". Se refiere indirectamente a algunas de las informaciones que apuntan a un presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez: "O alguien toma cartas en el asunto o el periodismo se acaba definitivamente. Sólo quedarán jornaleros del elogio y choricetes capaces de todo por cobrar el vil metal. Han desaparecido las técnicas de comprobación de la noticia. No puedo callarme".

–Sigue, José María.

–El presidente no lo ha hecho bien políticamente. Se ha equivocado muchísimas veces, no ha tenido empatía con nadie. ¡Ni con el Rey! Pero esto no es de recibo.

García "espera y desea" que Sánchez no dimita, pero... "Si está más tranquilo haciéndolo, que lo haga": "Nadie en la vida es imprescindible, sobre todo si no es el más listo de la clase".

–¿Y Sánchez es el más listo de la clase?

–No es imprescindible, pero tampoco es un zote o un torpe. No es un dejado de la mano de Dios. Un buen día estaba en la puta calle. Al siguiente, los grandes percebes del socialismo estaban comiendo de su mano. No es un gilipollas, aunque a veces haga política como un gilipollas.

Ana Rosa Quintana: "Si dimite, será por algo que desconocemos. Si se queda, otra estrategia populista"

Ana Rosa Quintana, al frente de su programa en Telecinco. Mediaset

Escribimos estratégicamente a Ana Rosa Quintana por la mañana. Ni pronto ni tarde, a eso de las diez. Porque ahora, después de tanto tiempo, ella tardea. La imaginamos leyendo periódicos o escuchando la radio. Así que disparamos y funciona. Lo lee casi al instante. Esto es como el ligar: hay que escribir cuando al otro lado se ve "en línea".

Antes de entrar en el fondo del asunto, critica la forma: "Es sorprendente que Sánchez comunicara algo así por Twitter. Resulta inapropiado para un presidente del Gobierno". Acerca del contenido, de esa reflexión con posible dimisión, apunta: "Deja al país en un vacío irresponsable".

–Explícalo, por favor.

–Si alguien con la máxima responsabilidad quiere dimitir, lo hace. No se lo piensa cuatro días. Espera esos cuatro días, decide y lo anuncia.

–¿Cuál es tu tesis?

–Si dimite, será por una causa que desconocemos. Si no lo hace, es una nueva estrategia. Si se somete a una cuestión de confianza en el Parlamento, será el movimiento más populista de todos los que hemos visto. De cualquier modo, me parece un gesto de debilidad.

Sobre ese acoso mediático que denuncia Sánchez, Ana Rosa dice: "Al final, es un asunto privado. El acoso se inauguró contra Ayuso. Primero su padre, luego su hermano... Todo archivado. Y ahora su novio, aún sin juzgar. En sede parlamentaria se acusó falsamente a la pareja de Núñez Feijóo. Si verdaderamente la mujer del presidente no tiene nada que temer, lo racional sería que el presidente lo afrontara y se defendiera".

¿Va a dimitir? "Todo es tan extraño que cabe cualquier decisión. Sobre todo, por lo que no conocemos. Lo más probable es una cuestión de confianza. Va más con su trayectoria y con esa guerra abierta que mantiene con la oposición, la prensa y los jueces".

Iñaki Gabilondo: "Entiendo las razones humanas, pero no la decisión política"

Iñaki Gabilondo, en un acto público. Imagen de archivo.

Cuando llamamos a Iñaki Gabilondo, suena eso que Raúl del Pozo llama "el ruido de la calle". Una mezcla de bocinas y voces. Un momento, un momento... Las voces hablan un idioma distinto. Y no es euskera.

–¿Iñaki?

Gabilondo está en un país centroeuropeo. En concreto, subiéndose a un autobús. Nos dice, al principio, que no nos puede atender. Pero de pronto calla y es como si pensase: "La situación es realmente inédita, estos chavales tienen razón. Algo tengo que decir".

Teniendo en cuenta que lo del autobús es cierto –porque lo oímos–, tampoco insistimos demasiado: una declaración exclusiva no vale la vida de Iñaki. Las palabras de Sánchez nos rompieron la cadera, pero nosotros no queremos rompérsela a Iñaki. En el extranjero no se suele tener bonobús y pagar con monedas exige más concentración. Pero Gabilondo se lanza: "Sí quiero decir una cosa".

–Adelante.

–Entiendo las razones humanas que le han llevado a hacerlo, pero no la decisión política que ha tomado. Sánchez se ha metido en un atolladero y, llegados a este punto, cualquier salida será mala.

Carlos Alsina: "Pensé que la carta era 'fake'. Luego, que le faltaba reflexión. Después, que era una irresponsabilidad"

Carlos Alsina, director y presentador de "Más de Uno" en Onda Cero. Onda Cero

Carlos Alsina no da entrevistas, no hace declaraciones. En un primer momento, no lo metemos en esta terna por eso. De hecho, por la mañana, lo vemos en el estudio de Onda Cero y no le decimos nada. Faltan pocos minutos para el monólogo de las ocho, que va a versar sobre la carta.

Alsina, que no cree en Dios, sí cree en el santoral. Y hace una hora ha recordado que el próximo lunes 29 –el día de la decisión de Sánchez– será "San Pedro mártir". Pero lo dicho: no le comentamos nada porque, con razón, podría contestar: "Oye, pero si ya me he explicado en el monólogo".

Hacemos cálculos. Esperamos a que acabe el programa. Atisbamos un momento de relajación y lo intentamos. Dice que sí. Lo dice tan pronto que pensamos que no es él, que lo han secuestrado.

–¿Qué pensaste al leer la carta?

–Lo primero, que era fake. Lo segundo, que le faltaba reflexión. Lo tercero, que era una irresponsabilidad.

–¿Qué te dice la experiencia? ¿Crees que existe ese acoso mediático sin precedentes del que habla Sánchez?

–Si por "acoso" se entiende la fiscalización crítica y constante del poder, forma parte del día a día de los últimos cuarenta años, felizmente. Lo diferente es que hoy cualquiera puede tener una web y que, en las redes, se lincha a alguien cada día. Pero no ha habido presidente al que no le hayan llamado de todo.

–Intuición. ¿Va a dimitir o no?

–Cambiará de opinión.

Susanna Griso: "Me resisto a pensar que alguien tan ambicioso y resiliente vaya a abandonar por los ataques personales"

Susanna Griso posa durante su última entrevista con este periódico. David Folgueiras

Susanna Griso no para quieta. Ni siquiera en plató. El café con el entrevistado, la mesa de los tertulianos, los paneles. Hace unos pocos días, la vimos corriendo por los pasillos de Atresmedia camino del directo. Si se presentara, ganaría de sobra la carrera de tacones que se hace cada año en la calle Pelayo de Madrid.

Griso es tan rápida que cuesta seguirla. Al final, la encontramos a bordo de un tren. Aquí no tiene escapatoria y puede pararse a contestarnos: "Sánchez es imprevisible hasta para los más cercanos, pero si la denuncia es tan endeble y se archiva, además en un tiempo récord, sorprende tanta sobreactuación".

A la presentadora de Espejo Público le cuesta creer que exista una posibilidad real de dimisión: "Me resisto a pensar que alguien tan ambicioso, resiliente y correoso abandone por los ataques personales. No los amparo, representan lo peor de esa España tan cainita con la que tenemos que lidiar, pero lamentablemente tienen ya una larga tradición".

Susanna Griso no niega el clima de acoso mediático, pero no lo circunscribe a este tiempo: "Basta con repasar la hemeroteca para recordar los ataques que sufrieron Suárez, González, Aznar, Rajoy o Zapatero. Ninguno de ellos dimitió en diferido".

Y apostilla: "Si tanto le molesta a Sánchez la máquina del fango, lo mejor que puede hacer es guardarla en el almacén. Su discurso queda desautorizado cada vez que la activa. Y lo hace muy a menudo contra la oposición".

Hace apenas un mes –el 23 de marzo– se cumplieron diez años de la muerte de Suárez. "Cuando dimitió, se despidió con una frase lapidaria que hoy invita a la reflexión...". Y Susanna recita: "Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia". Se refiere a la de Suárez, no a la suya, que gobierna Espejo Público con mayoría absoluta desde hace dieciocho años.

Luis del Olmo: "Se necesita coraje para hacer lo que ha hecho"

Luis del Olmo pasó por Radio Nacional, la Cope y Onda Cero. Manu Mart

A Luis del Olmo lo pillamos conduciendo. El teléfono da varios tonos. Al final, nos coge Merche, su mujer. Hablamos a trompicones. El joven periodista del Bierzo está muy contento por el pódcast que ha estrenado Diego Fortea sobre su vida. Doce episodios con los mejores audios de cada época.

–Es por lo de la carta de Sánchez, Luis.

–No me he detenido a pensar... Ojalá Sánchez pueda continuar.

Del Olmo deja entrever que no le parece sano que un presidente dimita de esa manera en Democracia y por esos motivos. Es decir: que la presidencia cambie sin pasar por las urnas. También dice desearle lo mejor en lo personal.

Quiere añadir, antes de colgar, una cosa más. Ve un gesto de valentía en la confesión de Sánchez: "Se necesita coraje y determinación para hacer lo que ha hecho".

Ana Terradillos: "No me parece una buena decisión mantener en vilo cinco días a todo un país"

Ana Terradillos presenta "La mirada crítica" en Telecinco.

A Ana Terradillos, que tiene la virtud de llenar de risas todo un camerino, la vemos precisamente allí, frente al espejo. Nos damos cuenta de que ha entrado porque la escuchamos reír charlando con una compañera. La sorprendemos por la espalda: "Ana, ¿te acuerdas de lo de las preguntas? Tenemos que entregar el artículo".

Y Terradillos, la de la "mirada crítica", nos contesta.

–Lo primero que pensaste al leer la carta.

–Me pareció algo inédito. Nos dejó en shock a todos. Es la primera vez que un presidente del Gobierno amaga en público con dimitir. Entiendo que, personalmente, esté afectado, pero políticamente hablando no me parece una buena decisión mantener cinco días en vilo a todo un país.

–Dices que la repercusión internacional no es buena.

–No. Porque los medios internacionales están yendo más allá que los nacionales. Hablan de presunta corrupción, algo de lo que, de momento, no hay indicios. Creo que Moncloa no ha controlado bien esa derivada.

–¿Tiene razones Sánchez para hablar de un acoso mediático sin precedentes?

–Lo de tener razones o no es muy subjetivo. Apoyo y comprendo las decisiones motivadas por el daño personal a la familia, con lo cual sí puede tener razones. Creo que hemos vivido épocas muy convulsas en las que otros líderes políticos han vivido este tipo de acoso. Ninguna situación es comparable, pero acoso ha habido. Otro asunto es que la sociedad esté más polarizada y los medios también.

–¿Va a dimitir? ¿Qué te dice el olfato?

–No sé si va a dimitir. Sólo me atrevo a subrayar que la derecha sí cree que va a dimitir y que la izquierda se está mentalizando para un relevo. Lo que sí pienso es que el lunes no se puede presentar ante la opinión pública con el discurso de "vuelvo porque he reafirmado a mi parroquia". O presenta una cuestión de confianza vinculada a unos Presupuestos o lo deja. Cualquier otra salida, en mi opinión, sería difícilmente comprensible.

Pedro Piqueras: "La de Sánchez es la reacción que tendría cualquiera ante noticias inciertas sobre su familia"

Pedro Piqueras, en la despedida de su último 'Informativos Telecinco'.

Pedro Piqueras nos coge el teléfono cuando va camino de sus clases de piano. Ayer estuvo dando una conferencia en una universidad castellana. Le llaman mucho para hablar de política sus amigos de toda la vida, los de Albacete. Señal de que la cosa está revuelta.

Nos dice Piqueras que todavía no le ha llegado el tiempo de ver obras y que, en otra vida, habría sido un gran dentista porque tiene un pulso interesante para la endodoncia. Vamos a ser nosotros los dentistas. Vamos a intentar que Piqueras abra la boca. Y lo hace con facilidad porque está muy sorprendido.

–La carta.

–Es una reacción que puede tener cualquiera si ve que se utilizan noticias inciertas, de forma reiterada, para complicar la vida de familiares e incluso para poner en marcha una querella contra la pareja. Que lo haya hecho el presidente me ha sorprendido, aunque entiendo su profundo malestar.

–¿Percibes un acoso mediático sin precedentes como el que menciona Sánchez?

–Sí que lo hay. Afortunadamente, existen medios muy serios. Pero hay acoso, claro que sí, y algún que otro discurso irresponsable. Me recuerda al caso de Walter Rathenau, el ministro de Exteriores de Weimar. Los ultranacionalistas alemanes lo culpaban de todo; particularmente por el pago de las indemnizaciones tras la derrota en la Gran Guerra. Había discursos, pasquines, noticias inciertas e interesadas. La Historia la tienen en cualquier libro o en Wikipedia. Hemos visto, recientemente, un muñeco representando a Sánchez al que muchos ultras golpeaban con saña en la calle Ferraz.

–¿Va a dimitir?

–Mi intuición me dice que no dimitirá. En democracia no se puede sacar del gobierno a un presidente de esta manera.

Jordi Basté: "Me parece poco edificante para la democracia que un juez abra diligencias por esa denuncia"

Jordi Basté presenta el programa de radio más escuchado de Cataluña. Pau Venteo

A Jordi Basté lo hemos visto esta semana en Barcelona, en los estudios de RAC1, planta tropecientas del rascacielos que el grupo Godó tiene en la Diagonal. Basté, líder por las mañanas en su tierra, viene de la radio deportiva nocturna. Y es de una generación que creció con García y De la Morena al otro lado de la almohada. Por eso, no hay que pedirle mucho. Se lanza.

Las declaraciones que aquí siguen nacen en una entrevista que se publica íntegra en este diario.

–Cómo te quedaste al leer la carta de Sánchez.

–Me sorprendí muchísimo. Lo último que pensé que podía suceder ese día era una carta del presidente del Gobierno diciendo que ya no puede más.

–¿Existe ese "acoso mediático sin precedentes" del que se quejan Sánchez y su entorno?

–No vivo en Madrid, pero el otro día estuve hablando con Zapatero en Sant Jordi. Me dijo que es intolerable cómo un sector importante de los medios ataca a la familia y, en concreto, a la mujer de Sánchez. Aunque, más que ese acoso del que habla Zapatero, me sorprende que el juez haya abierto diligencias tras esa denuncia que, tal y como admite Manos Limpias, se construyó con unos recortes de prensa. Me parece poco edificante para la democracia.

–¿Qué te dice la intuición? ¿Sánchez va a dimitir?

–Creo que sí. Le han tocado a la tribu y tengo la sensación de que es lo único que no acepta que le toquen. Digo más: muchos, en caso de ser políticos, haríamos lo mismo en su situación. Como no estoy en Madrid, ya te digo, no sé hasta dónde llega la fuerza de esos medios. No sé si son tan fuertes como para hacerle tomar esa decisión. Pero me temo que Sánchez va a dimitir. Y digo "me temo" porque bastante blando está el país como para someterlo a una nueva convocatoria electoral. La gente está harta.

Antonio García Ferreras: "Nunca se habían alcanzado niveles de agresividad tan altos contra un presidente"

Antonio García Ferreras, en directo. Atresmedia

¡Atención, atención!, que diría él. Cuando estamos a punto de entregar el texto, llegan las palabras de Antonio García Ferreras. Hay que leerlas imaginando a nuestro hombre con las manos, palmas abiertas, apoyadas en la mesa y el tronco echado hacia delante. Ha tenido un día muy liado Ferreras, pero entra sobre la bocina. ¡Atención, atención!

–Lo primero que pensaste al leer la carta.

–Pedro Sánchez es un político del siglo XXI y actúa con esquemas de ese tiempo. Tanto si se va como si se queda, la carta y la espera de cinco días han conseguido dos objetivos. Abrir un debate nacional sobre la toxicidad, la agresividad y los excesos de crispación. Y la generación de un afecto hacia él desde la izquierda, además de la adhesión de su partido. Es decir, ha introducido elementos nuevos en el debate sobre las últimas polémicas en torno a su figura y la de su mujer.

–¿Tiene razones Sánchez para actuar así?

–El lunes lo tendremos todo más claro. De momento, nos ha sorprendido a todos y ha hecho saltar por los aires el tablero político español con elementos de lógica emocional nada habituales. Ha dejado claro que el Manual de Resistencia era para aplicación propia, pero no para su familia.

–Pero, ¿existe ese acoso mediático del que habla el presidente?

–El acoso político-mediático a los presidentes en España es un clásico. Sin embargo, creo que nunca se habían alcanzado niveles tan altos de agresividad. Y uno de los motivos es que ahora el combate se desarrolla en un nuevo ecosistema digital, que hace que todo sea más intenso, más vertiginoso y hasta violento. En España, como en el resto del mundo, se han importado las técnicas de combate político de los Estados Unidos. El odio circula a velocidades nunca vistas.

–¿Va a dimitir? ¿Qué te dice la intuición?

–El presidente que escribió esa carta estaba más cerca de la renuncia que de la resistencia. Veremos si algo ha cambiado en estos cinco días de presión emocional del partido para que se quede. Pero si decide quedarse, nada volverá a ser lo mismo.