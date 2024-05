Hallan muerta a Rosa Solsona, la vecina de Castellón y de 45 años desaparecida desde el domingo

El hallazgo de un vehículo abandonado ha confirmado el peor de los finales para la historia de Rosa Solsona, la vecina de Castellón y 45 años que estaba desaparecida desde el pasado domingo.

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en el interior de un vehículo de color marrón y características muy similares a la de la mujer desaparecida la partida de la Torrassa, en el término municipal de La Vall d'Uixó, un municipio de la provincia de Castellón.

Tras el hallazgo, los investigadores se han desplazado a la zona para examinar el coche.

En su interior estaba el cadáver de una mujer y todo apunta a que se trata de Rosa Solsona, según la información avanzada por el periódico Mediterráneo y confirmada por EL ESPAÑOL.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha encontrado el cadáver o las causas de su fallecimiento.

No obstante, parece que se trata de un suicidio, según estas informaciones.

La mujer estaba casada y tenía dos niños pequeños. No se sabía nada de ella desde el pasado fin de semana, cuando salió con su coche, un Lancia Ypsilon marrón, matrícula 5049-FVZ.

"No tenemos problemas, ella no tiene motivos para irse y tenemos dos hijos pequeños. No me cabe en la cabeza que se haya ido porque haya querido y creo que le ha pasado algo", manifestó el marido de Rosa en una batida organizada el pasado lunes para encontrarla.

No obstante, las últimas imágenes que se tienen de ella fueron captadas por la cámara de seguridad de una gasolinera, que la vio conduciendo por la carretera adjunta.

El vehículo circulaba en dirección Almazora y fue captado en una rotonda. La colaboración de otras gasolineras, prestando sus metrajes de videovigilancia, permitieron seguirle el rastro hasta las proximidades de Nules, a unos 18 kilómetros de Castellón.

El marido de Rosa confirmó a los medios de comunicación que su mujer sufría de ansiedad pero se medicaba y estaba bajo control.