Lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el máster de Begoña Gómez y las denuncias contra ella

Jamás en España una primera dama se había convertido en un asunto de actualidad política como está sucediendo con Begoña Gómez. Un juzgado madrileño ha abierto una causa secreta tras recibir una denuncia de la asociación Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez por su relación con Globalia —el Gobierno concedió a Air Europa un rescate millonario por la pandemia— y el empresario Carlos Barrabés, al que Begoña Gómez recomendó y resultó adjudicatario de un contrato público.

De hecho, Barrabés es uno de los impulsores del Máster en Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que actualmente dirige la mujer de Pedro Sánchez.

Gómez tiene un título en Marketing por la universidad privada ESIC y es experta en captación de fondos para causas solidarias, lo que se conoce en el sector como fundraising.

Y, en efecto, la esposa de Pedro Sánchez ahora encabeza la cátedra bajo la cual se imparte el máster homónimo y propio dedicado a la TSC.

Su relación con varias empresas abre un listado de incógnitas, de las que, para algunas, se conocen las respuestas y, en otras ocasiones, no.

Máster de TSC

¿Cobra de la Universidad Complutense? Un expediente del departamento de transparencia del propio centro universitario, consultado por EL ESPAÑOL, revela que la UCM no paga directamente a Begoña Gómez.

"María Begoña Gómez Fernández no percibe salario alguno por el ejercicio de su responsabilidad como directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, tal como ocurre con todas las demás Cátedras extraordinarias. No existe relación contractual de la UCM con Begoña Gómez Fernández, que ejerce sus labores docentes y de codirección como personal no vinculado a la UCM", reza dicho expediente de transparencia.

La Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva fue creada en 2021 mediante un convenio entre la Complutense, Reale Seguros y la Fundación La Caixa. El máster no arranca hasta el curso 2021-2022.

Antes, Gómez había ejercido como docente en un curso de la Fundación General de la UCM: impartió técnicas de fundraising y se desconocen sus emolumentos por ello. Dicha materia se convirtió después en un máster, del que la esposa de Sánchez primero fue codirectora y, ya a partir de 2020, encabezando la recién creada cátedra.

¿Cómo se financia dicho máster? "Los títulos ofertados por el Centro de Formación Permanente, como es el caso del Máster propio que ahora interesa, se autofinancian con los ingresos previstos (...): precios satisfechos en concepto de inscripción y matrícula, subvenciones públicas y privadas, patrocinios, mecenazgos o donaciones u otras fuentes", recoge el citado expediente.

La financiación de Reale y Fundación La Caixa finaliza este año. Han aportado 120.000 euros en conjunto a la cátedra durante estos últimos cuatro años (2020-2024). A ello hay que sumar el dinero de matrícula que abonan las empresas que envían a sus directivos a formarse, y las matrículas directas de los alumnos que -se estiman- en 7.000 euros por persona. EL ESPAÑOL tiene constancia de que, en el caso de algunas empresas, esa cantidad es de 5.000 euros.

¿Cuántas ediciones y alumnos han hecho el Máster? Es una de las grandes incógnitas. La Universidad Complutense no detalla el número de alumnos que ha pasado por la Cátedra de Begoña Gómez. Sí se conoce que se han celebrado tres ediciones, ya que una se canceló por la Covid-19.

Tampoco se conocen los ingresos totales obtenidos por la Universidad. Hay grandes empresas que han optado por cerrar acuerdos globales de mecenazgo a cambio de formar a sus trabajadores. Otras, en cambio, pagan por persona enviada al Máster que lidera Begoña Gómez.

¿Qué empresas colaboran? Según la web de la UCM, Quironsalud, CaixaBank, Iberdrola, Cepsa, Correos, Santander, Wallbox, Acciona, ONCE, Reale y Redeia han participado con el Máster. EL ESPAÑOL tiene constancia de que son más empresas en esta lista.

IE Africa Center

Previamente, hasta febrero de 2022, Gómez encabezaba el IE Africa Center, adscrito al Instituto de Empresa (IE University). Al anunciarse su fichaje, se le atribuyeron las funciones de dirigir este organismo destinado a "impulsar la innovación en el continente africano". Se ignora por qué se interrumpió su relación con el IE, que nunca lo ha aclarado.

La denuncia de Manos Limpias también alude a un acuerdo entre Air Europa y dicho centro académico, al que la aerolínea pactó entregarle 40.000 euros al año. Sin embargo, la pandemia paralizó este acuerdo y sólo se sufragaron unos vuelos a un congreso de turismo en Londres. Los 40.000 euros pactados, por tanto, no fueron transferidos al IE Africa Center.

Aquel contrato se firmó en enero de 2020 y el rescate de la aerolínea se produjo en noviembre del mismo año. Air Europa firmó este acuerdo a través de Wakalua, el hub de innovación que forma parte del holding Globalia.

De esos 40.000 euros, 15.000 estaban destinados a pagar vuelos relacionados con la actividad del IE Africa Center. Lo restante, para becas.

Wakalua apadrinó African Solutions, un evento del centro de formación en Londres, y sí llegó a abonar los costes (unos pocos miles de euros) de un desplazamiento de Gómez a la capital británica.

La relación con Globalia

Pese a que el acuerdo no se materializó de la forma económica prevista, la relación Wakalua-Begoña Gómez sí supuso que ésta acudiera al evento de Londres, el African Solutions. La propia web de Globalia recoge una nota de prensa al respecto.

En aquel acto también participó la Organización Mundial del Turismo (OMT), dependiente de la ONU y que había participado en el lanzamiento del hub de Hidalgo, Wakalua. "Junto a representantes de Wakalua, estuvieron presentes la presidenta del IE Africa Center, Felicia Appenteng, y la directora, Begoña Gómez", recoge aquella publicación, fechada el 5 de marzo de 2020, pocos días antes de que se decretase el estado de alarma ene España a raíz de la Covid-19. La mujer de Pedro Sánchez continuaría en el IE Africa Center hasta el 7 de junio de 2022.

¿Queda ahí la relación entre Wakalua y Begoña Gómez? No. Otro encuentro entre Begoña y Javier Hidalgo se produjo en la XXIII Asamblea General de la OMT, celebrada en San Petersburgo (Rusia) entre el 9 y 13 de septiembre de 2019. El consejero delegado de Globalia acudió como ponente. Gómez, como directora del IE Africa Center, del que entonces formaba parte. El Confidencial publicó que Víctor de Aldama también acudió a dicho evento.

¿Quién es esta persona? El dueño del Zamora FC e investigado por la Audiencia Nacional en el llamado caso Koldo, que gira en torno al supuesto cobro de comisiones ilegales a través de los contratos de material sanitario adjudicados de forma directa por el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y por otras Administraciones.

Según se desprende del sumario de la causa, desgranado por EL ESPAÑOL, Aldama habría ejercido de comisionista de la presunta trama corrupta. A su vez, tal y como publicó este diario, el dueño del Zamora FC estaba a sueldo de Globalia para tratar de que Venezuela pagase a la aerolínea una deuda de 176 millones de euros, que tenía bloqueados. Un documento de Hacienda, incluido en el sumario de la causa, sitúa a Víctor de Aldama en el Aeropuerto de Barajas cuando Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, pisó España. Ábalos y su asesor, Koldo García Izaguirre, quien da nombre al caso, también estuvieron allí, lo que provocó una intensa polémica política.

El 22 de enero de 2020, el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, mantuvo un encuentro en el stand del grupo con Felicia Appenteng y Begoña Gómez, en el marco de la feria de turismo Fitur, la más importante de España.

Tal y como publicó El Confidencial, Javier Hidalgo se reunió con la esposa de Sánchez para "presentarle negocios". En total, se contabilizan tres reuniones: una, el 24 de junio de 2020, 16 de julio y una última, telemática, el 24 de julio de 2020. En esas fechas ya se negociaba el rescate de Air Europa.

Telefarmacia App

Uno de los proyectos que plantearon Hidalgo y Aldama a Begoña Gómez, según El Confidencial, fue Telefarmacia App, una sociedad participada por ambos empresarios y que quería diseñar un reparto a domicilio de medicamentos con y sin receta.

Hidalgo llegó a ofrecer los servicios de esta aplicación a los 4.000 empleados de Globalia en una comunicación.

Ambos empresarios solicitaron a Begoña Gómez ayuda para desbloquear el veto de la Agencia Española del Medicamento, dependiente del Ministerio de Sanidad, que exigía el cierre de la empresa en 2019 por ofrecer servicios ilegales en España.

La Audiencia Nacional concluyó en diciembre de 2023 que Telefarmacia App incumplía las leyes españolas.

La OMT

¿Qué relevancia tiene la Organización Mundial del Turismo? En 2018, Begoña Gómez se incorpora al IE Africa Center. Un mes después, Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT —que lanzaría, recordemos, Wakalua junto a Globalia— se reúne con Sánchez en Moncloa. Ése fue uno de los muchos encuentros que tendrán después. También existen otros nexos entre Wakalua, el IE Africa Center y la OMT en el marco de eventos de innovación tecnológica, turismo y solidaridad.

Existieron otras dos reuniones de Begoña Gómez con Hidalgo. Los encuentros tuvieron lugar en el despacho del CEO, en la tercera planta de sus oficinas centrales en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Unas citas en las que abordaron temas empresariales y se produjeron semanas antes de que el Gobierno aprobara el rescate de Air Europa por 475 millones de euros.

Por otro lado, el 21 de enero de 2020, Sánchez respaldó la iniciativa de la Organización Mundial de Turismo de convertir a España en la sede de la Cumbre Mundial del Turismo.

Denuncia del PP

Una de las grandes incógnitas que surge al respecto es la posible participación o influencia que hubiera podido tener Begoña Gómez sobre esta ayuda pública.

La Oficina de Conflictos de Interés archivó la denuncia del PP contra Sánchez —por no abstenerse en la concesión de esta ayuda a la aerolínea— y avaló el proceder del presidente del Gobierno.

Transforma TSC

El pasado mes de noviembre, Begoña Gómez constituyó, con un capital de 3.000 euros, la sociedad Transforma TSC. Lleva el mismo nombre que su máster y el objeto social es el de "impulsar y promover la estrategia de transformación social competitiva en las organizaciones" con el fin de integrarlas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Se desconoce el objetivo por el cual la mujer del presidente del Gobierno crea esta sociedad ni si ya tiene actividad.

La denuncia de Manos Limpias

Manos Limpias, la asociación encabezada por el abogado Miguel Bernad, interpuso una denuncia contra Begoña Gómez. ¿Por qué asuntos, en concreto? Por la relación del IE Africa Center con el holding Globalia. La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, recalca que la compañía pertenece la aerolínea Air Europa, a la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió un préstamo millonario, a modo de rescate, para afrontar la grave crisis de la Covid-19, en el marco de las ayudas para paliar los efectos económicos de la pandemia.

Insiste el documento también en que Pedro Sánchez no se abstuvo de participar en la reunión del Consejo de Ministros que tomó aquella decisión y que la empresa de la familia Hidalgo acabó recibiendo 475 millones de euros públicos.

Carlos Barrabés

La denuncia también relata la relación de Begoña Gómez con Carlos Barrabés. Se trata del empresario que, según lo publicado por El Confidencial, colaboró en el acercamiento de Gómez y Globalia en 2019. Un año después, en 2020, la mujer de Sánchez firmó una carta avalando a una UTE (unión temporal de empresas) en la que participaba Barrabés y que se presentaba a una licitación de Red.es, dependiente entonces del Ministerio de Economía y Transformación Digital, por valor de 7,7 millones de euros y que finalmente obtuvo.

Barrabés, además, fue contratado como profesor del máster. La web del mismo, en su apartado Claustro de Profesores, le incluye, al igual a que a otro directivo de su empresa Barrabes.biz, dedicada a la "innovación" y la digitalización en los negocios.

Al menos existen dos cartas firmadas por Gómez como avales (impresos de tipos proforma) para la UTE entre la empresa de Barrabés y The Valley.

Una de las adjudicaciones se concedió, por centésimas, a esta alianza empresarial. La fase subjetiva fue en la que obtuvo mayor puntuación. En total, la UTE se llevó, finalmente, tres contratos del organismo público Red.es. En conjunto, suman 10 millones de euros. Barrabés y Pedro Sánchez se habían reunido en 2020 en Moncloa para agilizar el proceso de concesión de fondos europeos destinados a la digitalización.