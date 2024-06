El máster de Begoña Gómez en la Complutense no se impartirá el próximo curso

La Universidad Complutense de Madrid ha confirmado que el máster que codirigía Begoña Gómez no volverá a impartirse el próximo curso al no haberse solicitado su renovación, como requiere la UCM para su continuidad.



"Los directores del Máster de Transformación Social Competitiva no han solicitado a la Universidad la continuidad del Máster para el curso 2024-25, por tanto la Complutense no puede ofertarlo", han indicado a Efe fuentes de la UCM.



Los títulos propios que imparte la universidad deben ser evaluados al final de cada curso como requisito previo para su continuidad, lo que no se ha producido en este caso, según han explicado desde la universidad.

El pasado martes, el PP registró la solicitud de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre la actuación del rector de la UCM, Joaquín Goyache, para "esclarecer qué favores hizo a Begoña Gómez".



La iniciativa del PP, que previsiblemente saldá adelante, ya que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento madrileño, se produjo tras conocerse que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid había citado a declarar en calidad de investigada a Begoña Gómez el viernes 5 de julio en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.