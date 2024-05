La UCO desliga a Begoña Gómez de Globalia: "El único elemento objetivo es que fue a dos eventos"

"El único elemento que, por el momento, vincularía objetivamente a María Begoña Gómez con Globalia es el hecho de que coincidiera con Javier Hidalgo en dos eventos", afirma la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe de 113 páginas y seis anexos sobre la denuncia interpuesta contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias.

El informe, conocido en su integridad por EL ESPAÑOL, analiza los tres hechos narrados en la denuncia de la entidad ultraderechista Manos Limpias, que investiga el juez Juan Carlos Peinado: la supuesta influencia de Gómez en el rescate de Air Europa, compañía perteneciente a Globalia, cuyo exconsejero delegado era Javier Hidalgo; el supuesto ascendiente de la esposa de Pedro Sánchez en la adjudicación de contratos públicos a las sociedades de Juan Carlos Barrabés, profesor de un máster dirigido por Begoña Gómez; y la percepción de subvenciones por parte de esta empresaria.

Esta última parte de la denuncia se basa en una información falsa del digital The Objetive. "Es importarte señalar", indica la Guardia Civil, "que no se ha hallado constancia de que María Begoña Gómez Fernández haya recibido ninguna subvención pública. La referencia en las noticias de prensa a tal subvención se corresponde con una recibida por otra persona física que comparte el mismo nombre y apellidos, pero se trata de personas físicas distintas".

Respecto al empresario Juan Carlos Barrabés, la UCO afirma que "se ha podido comprobar su dilatada trayectoria profesional", centrada en dos grandes líneas de negocio: una relacionada con la venta de material de montaña y otra vinculada a las nuevas tecnologías y la transformación digital.

99 contratos a Barrabés

Los investigadores de la Guardia Civil han realizado un análisis global del total de adjudicaciones a Juan Carlos Barrabés, tanto en UTE (unión temporal de empresas) como de forma individual.

Han encontrado 99 expedientes de contratación adjudicados a seis sociedades vinculadas a Barrabés por un importe total de 24,9 millones de euros (IVA no incluido), entre 2015 y 2024.

Las adjudicaciones se concentran, principalmente, en dos sociedades coincidentes con las líneas de negocio descritas: Barrases Ski Montaña (a la que se adjudicaron 65 contratos por un importe conjunto de 1,8 millones de euros) e Innova Next. Esta última ha obtenido 28 contratos por un total de 22,8 millones (el 91,7% del total adjudicado).

"Innova Next se erige como la principal mercantil a través de la cual Juan Carlos Barrabés mantiene relaciones con la Administración Pública", explica la UCO.

"Si bien se constituyó en el año 2012, no habría sido hasta el 2017 -de acuerdo con los expedientes localizados- cuando comenzó su relación con la Administración, destacando significativamente los años 2021 y 2022 como aquellos en los que más fondos públicos ha recibido (12,7 y 7,6 euros, respectivamente)", añade.

La mayor parte de los fondos adjudicados se concentran en ocho expedientes que se tramitaron entre marzo de 2021 y noviembre de 2022 por un total de 19,3 millones. Es el 85% del importe total adjudicado a Innova Next, individualmente o en UTE.

2,4 millones, de Madrid

Esos ocho expedientes provienen de cinco entidades públicas. Una de éstas es el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, que adjudicó a Barrabés dos contratos por importe de 2.448.844 euros.

Otros tres fueron de Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transformación Digital, dedicada al desarrollo de la agenda digital. El importe conjunto de esos tres contratos ascendió a 10,6 millones.

Uno provino del Consejo Superior de Deportes, otro de la sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y el último, de Renfe.

La UCO se centra en las tres adjudicaciones de Red.es, que "no habría adjudicado otros expedientes, ni previa ni posteriormente" a Innova Next o a otra empresa vinculada a Barrabés.

En el primer expediente, Innova iba en UTE con KPMG. La UCO indica que "obtuvo la mejor puntuación en la parte correspondiente a los criterios dependientes de un juicio de valor (40% del total)", mientras que en la parte correspondiente al criterio económico cuantificable mediante fórmula (60% del total) "obtuvo la segunda mejor puntuación" de un total de cuatro concursantes. En la ponderación final, quedó la primera.

En el segundo expediente, la UTE estaba formada por The Valley e Innova Next, que se hizo con dos lotes, el 1 y el 3, de los seis licitados.

"En ambos obtuvo la mejor puntuación", afirma la UCO. Esa UTE fue la más valorada en los criterios dependientes de un juicio de valor. En la parte correspondiente al criterio económico, fue la sexta (de un total de ocho) en el lote 1 y la tercera (de un total de siete) en el lote 3.

El informe pone de manifiesto que los Lotes 1 y 3 eran análogos a los lotes 5 y 6 en cuanto a la descripción y objeto de los mismos, diferenciándose únicamente en la tipología de cursos a impartir.

La UTE de Barrabés solo se presentó a los lotes 1 y 3, que ganó. Los lotes 5 y 6 fueron adjudicados a otra UTE, que también se hizo con los lotes 2 y 4, pero que no se presentó a los dos primeros mencionados.

En el tercer expediente, la UTE The Valley-Innova Next se hizo con uno de los dos lotes licitados. Como en los anteriores, logró la mejor puntuación en la parte correspondiente a los criterios dependientes de un juicio de valor y fue la cuarta (de seis) en cuanto al criterio económico.

"Tras la normalización y ponderación de las puntuaciones, la UTE obtuvo la mejor puntuación en el lote 1 y ganó el concurso", señala la UCO.

Tramitación paralela

Los tres expedientes se adjudicaron en fechas que distan cinco meses pero tuvieron una tramitación paralela: los pliegos se rubrican el mismo día, la licitación se publica el mismo día en los boletines oficiales y la apertura de las ofertas relativas a los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor se produjo también en la misma fecha.

David Cierco, en ese momento director de Red.es, es quien firma los pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Cierco ha sido citado a declarar por el juez Peinado como testigo.

El informe destaca que los tres expedientes se licitaron mediante procedimiento abierto y armonizado, con unos criterios de valoración coincidentes en porcentajes: el 40% a parámetros dependientes de un juicio de valor y el 60% a criterios económicos.

"No obstante", subraya la UCO, "cabe destacar cómo, en el caso de los criterios subjetivos, se establece una fórmula común que normaliza las puntuaciones, provocando un incremento de las diferencias entre los licitadores".

Quien suscribe el informe de valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor es Luis Prieto, en ese momento director de economía digital de Red.es y también citado a declarar por el instructor.

Comparación de expedientes

La UCO expone que ha realizado un "análisis más amplio" con la finalidad de "valorar y contextualizar" esos tres expedientes, comparándolos con otros análogos que también se tramitaron en Red.es

"No se han hallado, en líneas generales, elementos diferenciadores que apunten a que los tres expedientes analizados [los relacionados con Barrabés] se hubieran valorado de forma distinta a otros expedientes similares, principalmente, en lo que a los criterios dependientes de juicio de valor se refiere".

Además, la UCO deja constancia de que, más allá de las cartas de declaración de interés firmadas por Begoña Gómez para recomendar a la UTE The Valley-Innova Next "que obrarían en los expedientes", "no se han encontrado, al menos de momento, otras vinculaciones entre Cierco y Prieto con María Begoña Gómez".

Trayectoria de Gómez

El informe analiza, asimismo, la trayectoria empresarial de la esposa de Pedro Sánchez, desde su vinculación al grupo Inmark como directora de negocio para España y Portugal en 2004 hasta la constitución el pasado año de la sociedad Transforma TSC SL, de la que es administradora y socia única.

Transforma TSC se dedica a promover la estrategia de transformación social competitiva, integrando objetivos de desarrollo sostenible. Estos aspectos están "directamente relacionados" con la cátedra extraordinaria que Gómez dirige en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Creada en 2020, en el marco de esa cátedra extraordinaria se cursa un máster del que Gómez es co-directora y en cuyo claustro de expertos figura Juan Carlos Barrabés.

La Guardia Civil hace referencia a la afirmación de la denuncia de Manos Limpias de que "este empresario [Barrabés] montó el máster de Transformación social competitiva de Begoña Gómez" y dice que de este extremo "no se han identificado indicios".

También en el ámbito académico de la UCM, Gómez codirige otro máster, denominado Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro.

En el marco de esta actividad, Gómez "habría firmado las cartas de declaración de interés y apoyo que habrían sido apartadas por la UTE The Valley-Innova Text".

Begoña Gómez ha estado, además, vinculada al IE África Center, organismo sin personalidad jurídica propia, dependiente de la Fundación Instituto de Empresa.

Basándose en noticias de prensa, la denuncia que investiga el juez Peinado relaciona el Africa Center con la sociedad Wakalua, perteneciente al Grupo Globalia.

La UCO hace referencia a un comunicado del IE en el que explicó que, en enero de 2020, IE Africa Center y Wakalua firmaron un acuerdo "para la celebración de diversos actos relacionados con la innovación en el sector turístico".

La ejecución del contrato se vio interrumpida por la pandemia. Solo se emplearon 1.716,53 euros (de los 40.000 comprometidos) en el pago de unos billetes a Londres con ocasión de un evento patrocinado por Wakalua en la capital británica.

A ese evento asistió Begoña Gómez en calidad de directora del Africa Center.

En la misma condición estuvo en un segundo evento en el que participó Wakalua y que se celebró en un centro llamado Barrabes Growth Space, perteneciente a Juan Carlos Barrabés.

Rescate de Air Europa

Respecto a la "posible mediación, por parte de María Begoña Gómez, en el millonario rescate" de Air Europa, compañía aérea de Globalia, "se trata de extremos que, al menos de momento, no es posible comprobar", afirma la UCO.

El rescate fue autorizado el 3 de noviembre de 2020 por el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, y ascendió a 475 millones de euros.

"El único elemento que, por el momento, vincularía objetivamente a María Begoña Gómez con Globalia es el hecho de que ésta coincidiera con Javier Hidalgo [exCEO de Globalia] en, al menos, dos eventos que tuvieron lugar en enero de 2020, en los que participaba la sociedad Wakalua" en relación con el IE Africa Center.

"En cualquier caso, tampoco se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del citado rescate", concluye.

Begoña Gómez, como directora del IE Africa Center asistió a un evento organizado en Ifema con el Grupo Barrabés en junio de 2019, sin que conste la presencia de Hidalgo.

Este último sí estuvo en el mencionado evento que tuvo lugar en el Barrabes Growth Space, llamado 2ª Competición de startups de Turismo.