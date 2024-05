"Soy más zorra todavía": desvelada la gran incógnita de la actuación de Nebulossa en la semifinal de Eurovisión

Llegó el día. Este jueves, 9 de mayo, Nebulossa cantará a Europa Zorra, el tema con el que triunfó en el Benidorm Fest y que representará a España en el Festival de Eurovisión. María 'Mery' Bass y Mark Dasuosa tienen todo preparado para ofrecer a los eurofans un divertido espectáculo con este tema feminista que ha traspasado las fronteras.

Nebulossa, además, tendrá el privilegio de hacer historia de alguna forma, pues la UER ha obligado a los países del Big Five a actuar en las semifinales pese a estar clasificados ya en la final, al contrario de lo que sucedía en anteriores ediciones, en las que se emitía un minuto de la actuación como carta de presentación.

El objetivo es dar mayor visibilidad a estos cinco países, y al anfitrión, tal y como explicó Martin Österdahl, supervisor ejecutivo de Eurovisión. "Creemos que este cambio brinda a estos países un campo de juego más justo de cara a la gran final, ya que ahora tienen la oportunidad de actuar en directo sobre el escenario de las semifinales", dijo.

Así las cosas, lo que veremos esta noche, en una gala que emitirá en directo La 1 de TVE a partir de las 21.00 -la actuación de Nebulossa está prevista para las 21.54 aproximadamente-, será lo mismo que sucederá el sábado. Eso sí, esperemos que no haya ningún imprevisto como el que ocurrió este miércoles en el ensayo general, cuando uno de los bailarines sufrió un problema con el vestuario.

Lo que sí resolvió ese ensayo fue la gran incógnita que tenía Nebulossa para Malmö. En la final del Benidorm Fest, Mery entregó el micrófono al público para que cantase la frase "soy más zorra todavía". El grito fue ensordecedor y el momento fue mágico.

Mery entregará el micrófono al público de Malmö

Sin embargo, en un primer momento no se sabía muy bien si la cantante haría lo mismo en Malmö. Al ser preguntada por el asunto, dijo lo siguiente a BLUPER: "No lo sé. Eso es algo que se me ocurrió la noche anterior. Pensé que había que hacer algo para interactuar con el público. Yo creo que en la semifinal no haré nada, pero en la final...".

Pues bien, aunque en un principio, los directores artísticos, Juan Sebastián e Israel Reyes, aseguraron en RTVE que apostaban por un plano general para este momento, finalmente, se ha decidido hacer un primer plano de Mery al que le seguirá un 'zoom out' -alejar o disminir el zoom- para recoger la reacción de los asistentes en el Malmö Arena, tal y como se puede ver en el siguiente vídeo, en el que se muestra un minuto realizado.

¡Así ha sido la actuación de @Nebulossa_of en el ensayo de la segunda semifinal que se hace para el jurado!



🔹 Disfruta de este minuto EN EXCLUSIVA de #ZORRA en Jury Show y un minuto adicional en @rtveplay. #12PointsSpain #Eurovision2024 pic.twitter.com/pLBBtjkX5I — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 8, 2024

Este cambio de ultimísima hora se ha producido por la buena acogida que ha tenido Zorra en los días previos a Eurovisión. "Teníamos que asegurarnos de que algo tan arriesgado funcionara. En Benidorm surgió de forma natural. El plano existía desde el principio, estaba ahí, solo era una cuestión de prueba y error", señalaron los directores artísticos de España en el certamen.