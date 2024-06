Jennifer Lopez cancela su gira en medio de los rumores de separación de Ben Affleck: "Estoy devastada"

Inesperada y sorprendente decisión la que ha tomado en las últimas horas la artista Jennifer Lopez (54 años). En medio de los fortísimos rumores de ruptura entre la cantante y Ben Affleck (51) -que, lejos de amainar, rugen cada vez con más fuerza-, Lopez ha anunciado este pasado viernes, 31 de mayo, que cancela su gira This is Me…Live, programada de junio a agosto.

Una cancelación in extremis que acontece, según sus propias palabras, para tomarse una época libre y pasar tiempo con sus hijos, familia y amigos cercanos. Ha asegurado, además, que compensará a sus fans.

"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sabed que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario", ha escrito la cantante en un comunicado publicado en su página web.

Jennifer Lopez en una fotografía tomada en Nueva York, el pasado mes de abril. Gtres

"Prometo que os compensaré y que volveremos a estar juntos. Os quiero mucho a todos. Hasta la próxima…", ha añadido. La noticia ha llegado menos de un mes antes del inicio de la gira, que arrancaba el 26 de junio en Orlando -Florida-, y concluía el 5 de agosto en Montreal -Canadá-.

La quinta gira de conciertos de la cantante estadounidense de origen puertorriqueño estaba pensada para promocionar su último álbum de estudio This is Me…Now, que salió a la venta en febrero, y tenía planeados 37 conciertos localizados en distintas ciudades de Canadá y Estados Unidos.

De estos 37 espectáculos iniciales, Lopez ya canceló el pasado marzo su paso por al menos siete ciudades incluidas en su primera gira en cinco años. Las excluidas fueron Nashville -Tennessee-, Nueva Orleans -Luisiana-, Raleigh -Carolina del Norte-, Atlanta -Georgia-, Houston -Texas-, Cleveland -Ohio- y Tampa -Florida-.

La web de venta de entradas Ticketmaster ha detallado que los usuarios con boletos para la gira de JLo -como se conoce también a la artista- comprados a través del portal se reembolsaran automáticamente.

Este anuncio de Lopez coincide con el lanzamiento de Atlas, la película de Netflix que, bajo la dirección de Brad Peyton, protagoniza y que llegó al servicio de streaming el pasado 24 de mayo.

Incómodo momento

Precisamente, a mediados de mayo, durante la presentación oficial de esta cinta en la ciudad de México, Jennifer vivió un momento incómodo en la rueda de prensa.

Durante el turno de preguntas, un periodista deslizó una cuestión que nada tenía que ver con su faceta profesional, sino que estaba relacionada con los rumores sobre su vida personal: su supuesta crisis o divorcio con Ben. "¿Tu divorcio de Ben Affleck es verdad? ¿Son rumores?", espetó el profesional.

Um repórter sem noção e desaplaudido perguntou sobre rumores do divórcio de Bennifer na coletiva de “Atlas”.



J.Lo respondeu dando o fecho: “Você é melhor que isso”.



Simu Liu contornou a situação elogiando o trabalho de Jennifer, e a coletiva foi encerrada. pic.twitter.com/1BG52wFGzd — Jennifer Lopez Brasil 🇧🇷 (@jlobrasil) May 23, 2024

Acto seguido, Jennifer sonrió y el público estalló en exclamaciones. Su compañero de resparto, el actor chino-canadiense Simu Liu, salió al quite y trató de ayudar a Lopez en aquel mal trago público: "No vamos a hacer eso. Muchas gracias". En ese momento, Lopez se dirigió hacia el periodista para recriminarle la pregunta que había formulado: "Sabes hacerlo mejor".