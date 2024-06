Gerard Piqué y Clara Chía, cómplices y de la mano en el juzgado: el apoyo del futbolista en el juicio de ella por acoso

El nombre Gerard Piqué (37 años) se ha vinculado especialmente de un tiempo a esta tarde con los juzgados. Si hace unas semanas, el también empresario se vio salpicado por el caso Brodie, a consecuencia de las comisiones que cobró por las gestiones realizadas respecto a la Supercopa de Europa, este lunes, 17 de junio, Piqué ha reaparecido en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

Lo ha hecho acompañado de su pareja y razón de amor, Clara Chía (25). Ambos han entrado en los juzgados cómplices y de la mano. Gerard se ha convertido así en el gran apoyo de Clara y ha acudido como testigo al juicio que ella protagoniza por acoso contra el paparazzi Jordi Martín. Lo cierto es que la guerra judicial entre Clara y Jordi Martín viene de lejos, con diversas demandas cruzadas.

A su llegada al juzgado, Clara ha intentado huir, sin éxito, de los objetivos de los fotógrafos. La actitud del deportista, en cambio, ha sido muy diferente, pues se ha mostrado visiblemente sonriente, aunque reacio a hacer declaraciones. Conviene recordar que este contencioso entre Clara y Jordi terminó de estallar en mayo de 2023, cuando la joven lo denunció por acoso, y pidió una orden de alejamiento.

[La significativa reaparición de Gerard Piqué con Clara Chía mientras la Guardia Civil registra sus cuentas]

Gerard Piqué y Clara Chía este lunes, día 17, llegando a los juzgados. Gtres

Conviene recordar que Clara Chía y Gerard Piqué presentaron una denuncia ante los Mossos d'Esquadra por delito de acoso sobre Jordi Martín. Ambos explicaron que el paparazzi les siguió hasta un aparcamiento privado situado en la calle Beethoven de Barcelona, cerca de la sede de la compañía del defensa azulgrana.

No era la primera vez, según alegaron: llevaban "meses" sufriendo esta persecución. Martín ya les había seguido hasta a la boda de un amigo de Piqué, había esperado frente a la casa de los padres de Chía e incluso condujo a "gran velocidad" detrás de ellos y "se interpuso en su camino para impedir el paso y captar una foto", tal y como se publicó en el auto dictado por el titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona.

Gerard Piqué y Clara Chía, este lunes, llegando a los juzgados de Barcelona. Gtres

La resolución concluyó que Martín "ha seguido y vigilado de forma insistente y reiterada" a la pareja y acordó una orden de alejamiento para Chía de 400 metros, a pesar de la oposición de la Fiscalía. También lo había solicitado Piqué, aunque en la comparecencia de la Ciudad de la Justicia retiró la petición.

Chía alegó que este acoso le había provocado una sensación de inseguridad, angustia y alteración de su forma de vida. Martín, por su parte, aseguró en su declaración como investigado que se limitaba a hacer su trabajo como paparazzi. El juez, no obstante, trazó una línea divisoria entre la repercusión de la chica barcelonesa y el futbolista.

Mientras este segundo era "una persona muy conocida por el público en general", Chía es "conocida a nivel general, tan solo, por ser la pareja sentimental de Piqué". Ante la decisión judicial, Martín manifestaba: "No me soporta -Gerard- porque siempre he sido más próximo a Shakira (47)". La última vez que Clara se vio obligada a interponer otra denuncia por acoso fue el pasado mes de febrero.

Entonces, Martín estaba sentado en un establecimiento cercano a las oficinas de Kosmos cuando varios agentes de los Mossos d’Esquadra le requirieron información sobre su presencia en el lugar.

Martín siguió desde el principio la mediática ruptura de Shakira y Piqué. Y se posicionó a favor de la colombiana. A Piqué lo ha llegado a acusar de infiel y le ha amenazado.

"Esta semana te quitaré la careta, Gerard Piqué. Le explicaré al mundo cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste. Yo sacaré dos infidelidades. Una de 2016 y la de Clara Chía Martí, que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño", expresó en su programa de Univision.