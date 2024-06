El homenaje que preparan las hijas de María Teresa Campos en la víspera del día en el que habría cumplido 83 años

El 18 de junio de 2023 fue el último cumpleaños que la emblemática presentadora María Teresa Campos celebró en vida. Ya bastante delicada de salud, la que un día fue reina de las mañanas y una de las figuras más respetadas y admiradas en los medios de comunicación sopló las velas de su 82º cumpleaños. Lo hizo en la más estricta intimidad de su hogar.

El destino quiso que escasos tres meses después la comunicadora perdiera la vida en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en Madrid. Está a punto de cumplirse un año, 365 días de ese deceso que enlutó los corazones de sus familiares y amigos, pero también de los admiradores de su legado.

Antes de que el calendario se coloque sobre ese aciago y dolorosísimo 5 de septiembre, las hijas de Campos, Terelu (58) y Carmen Borrego (57), tienen que hacer frente a una fecha igualmente lacerante para ellas: el 18 de junio. El día en que María Teresa habría cumplido 83 años. En medio de un difícil escenario familiar -Carmen y su hijo, José María Almoguera (34), están distanciados-, habrá una importante celebración.

Tal y como avanza Esdiario, las hijas de Teresa le han organizado una misa homenaje el próximo lunes, 17 de junio. El tributo en memoria de Campos tendrá lugar a las 20 horas en la Parroquia Santa María de Caná. Hasta allí se desplazarán familiares y amigos de la eterna e inconmensurable María Teresa.

Según detalla Jesús Manuel Ruiz, la fecha de la misa es el 17, en lugar del 18, día de la efeméride de Teresa, por "razones contractuales". Qué duda cabe de que se tratará de un homenaje muy emotivo y complicado para Terelu y Carmen. "Ahora es cuando me doy cuenta de que no la voy a volver a ver", manifestó Borrego desde Honduras.

Este pasado miércoles, 12 de junio, la benjamina de la saga Campos reflexionó en el espacio Así es la vida, donde colabora, sobre la dureza que para ella lleva consigo el mes de junio. "Yo ya dije hace unos días que el mes de junio era un mes difícil para mí. Hace 34 años estaba a punto de nacer… no quiero, no quiero, no estoy bien", comenzaba diciendo mientras rompía a llorar.



Se refiere Carmen a la complicada situación que atraviesa con su hijo José María, con quien no mantiene relación en la actualidad. "Es un año difícil para mí, es un daño que se me ha hecho sin pensar que yo estaba en pleno luto… Algo que me parece injusto. Yo sigo estando aquí, igual de madre que antes de irme a Supervivientes, lo voy a seguir sintiendo. Porque creo que una no deja de ser madre de un día para otro…", ha agregado, entre sollozos.

"Yo creo que tarde o temprano se darán cuenta, pero, de cualquier manera, nunca voy a ir en contra de ellos, jamás. Voy a hacer lo que debo hacer como madre, lo que he hecho toda mi vida y, por supuesto, que lo voy a seguir haciendo", ha admitido la hermana de Terelu.

Por último, Carmen Borrego quiso mandar un mensaje a su hijo: "Por supuesto que le he felicitado y aprovecho, porque sé que está cerca, para hacerlo desde aquí: 'felicidades, José María. Sabes que te quiero, sabes que te espero y sabes que te esperaré siempre".

También Borrego ha opinado sobre el durísimo trance que se avecina con el recuerdo de su progenitora, por su cumpleaños primero y después por el aniversario de su muerte.

La salud de Terelu

En estos meses tan agitados, Terelu Campos también ha sufrido un revés de salud. La presentadora recayó en el Edema de Reinke -un proceso inflamatorio crónico de las dos cuerdas vocales- que padece. En sus últimas apariciones en DCorazón o en Mañaneros se pudo ver a la madre de Alejandra Rubio (24) con serias dificultades a la hora de coger aire y con una voz más ronca de la habitual. Por fortuna, ya está recuperada de aquella dolencia.