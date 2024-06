David Ascanio rompe su silencio tras su divorcio con Laura Sánchez: su mensaje y la significativa reacción de ella

El pasado 5 de junio se conoció que Laura Sánchez (43 años) y David Ascanio (48) ya no son pareja. La ruptura se produjo hace unos meses, pero no fue hasta entonces cuando se supo que ponían fin a su historia de amor tras seis años de matrimonio y 15 de relación. Ahora, una semana después de que se hiciera pública la noticia, el artista ha compartido un significativo post en su perfil de Instagram, en el que hace referencia a los cambios de la vida.

"Vivir una nueva etapa es la oportunidad de transformarse en algo mejor. No saben el amor que me llevo, es infinito", comienza David Ascanio en su publicación. "Agradezco cada día lo que tengo y a todos los que me rodean: mi familia, mis amigos, mi música, el deporte y la meditación hacen que mi cabeza esté en paz", prosigue el músico.

La expareja de Laura Sánchez, además, agradece a sus followers: "Agradezco también vuestros mensajes de cariño, me siento afortunado y querido, incluso de gente que apenas me conoce o sólo ve mi mundo a través de las redes".

En ningún momento David Ascanio habla de quiebres sentimentales, pero sí confirma que comienza una nueva etapa en su historia. "La vida es un punto y seguido todo el rato, con lo que aprendemos y lo que compartimos, de eso se trata, de mirar siempre hacia delante y ser sincero con uno mismo, esa es la clave", añade. Para terminar, el músico comparte la siguiente reflexión: "Los recuerdos son bonitos, el presente, un regalo".

El que fuera pareja de la modelo publica este texto junto a un posado en solitario, hecho en Madrid, en el que señala a la cámara y presume de sonrisa.

Con este post, David Ascanio ha conseguido más de 1.200 likes. Incluso, el de la propia Laura. Un significativo gesto con el que el artista y la actriz dejan entrever que pese al quiebre sentimental mantienen una relación cordial, tal y como confirmó ¡HOLA! cuando anunció su ruptura.

La semana pasada, la revista publicó que el motivo de la separación estaría relacionado con una crisis que atravesaron hace un tiempo. De acuerdo con la información que maneja la cabecera rosa, Laura y David se tienen mucho cariño, pero no han podido superar su bache como pareja. Aunque toman caminos separados, entre ambos no hubo enfrentamientos ni peleas. Tampoco terceras personas.

Laura Sánchez y David Ascanio en un acto en Madrid en 2018. Gtres

A diferencia de David, Laura Sánchez no ha hecho ninguna reflexión en sus redes sociales desde que trascendió la noticia. La modelo, en cambio, sí ha sido preguntada por la prensa en los últimos actos públicos a los que ha acudido. No obstante, se ha mantenido discreta y ha reiterado que ambos están bien y que entre ellos no hay rencor. "Son etapas. Todo está hecho desde el más absoluto amor y el cariño que nos tenemos", decía hace unos días ante los micrófonos de Europa Press.