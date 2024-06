Laura Sánchez y David Ascanio se separan tras seis años casados y 15 de relación: el motivo del divorcio

Laura Sánchez (43 años) y David Ascanio (48) ya no son pareja. La modelo y el músico se han separado tras seis años de matrimonio y 15 de relación. Aunque la noticia ha trascendido este miércoles, 6 de junio, la ruptura se produjo hace unos meses.

El motivo de la separación estaría relacionado con una crisis que atravesaron hace un tiempo, tal y como publica ¡HOLA! De acuerdo con la información que maneja la revista, Laura y David se tienen mucho cariño, pero no han podido superar su bache como pareja. Aunque toman caminos separados, entre ambos no hubo enfrentamientos ni peleas. Tampoco terceras personas, tal y como indica la cabecera rosa.

A día de hoy, Laura Sánchez sigue viviendo en la casa que compartieron como pareja, ubicada en el centro de Madrid. David Ascanio, por su parte, se ha mudado a un nuevo domicilio.

Portada de la revista '¡HOLA!'

A pesar de que tomaron la decisión hace unos meses, la noticia ha sido una sorpresa para muchos, pues hasta ahora nada hacía presagiar que la pareja estuviera atravesando una crisis. Eran uno de los matrimonios más sólidos de la crónica social y el pasado febrero se les vio juntos y de la mano en el cumpleaños de Bibiana Fernández (70). La única pista, aunque sin mayor importancia, se produjo el pasado 29 de mayo, el día que la modelo celebraba su 43 años. Entonces no hubo ningún mensaje público por parte del músico.

Precisamente fue en un cumpleaños donde Laura y David se conocieron en 2009. A partir de ese momento comenzaron a frecuentarse hasta convertirse en pareja. Entonces, la modelo ya era madre de Naia (17), su única hija, fruto de su relación con Aitor Ocio.

El 29 de junio de 2018, tras nueve años juntos, decidieron dar un paso más en su relación, convirtiéndose en marido y mujer. La boda tuvo lugar en Tenerife, tierra natal de David.

Una de las claves de su larga relación, según confesó la propia Laura en una entrevista con EL ESPAÑOL en septiembre de 2023, era la distancia. "¡Llevamos 15 años!", exclamaba la actriz con orgullo. "Nuestro secreto es que nos vemos muy poco, eso es muy importante, cada uno tiene su vida laboral y personal, y cuando estamos juntos lo disfrutamos mucho. No es que no estemos juntos porque no nos apetezca, es que nuestra vida no nos lo permite. Nuestro secreto es que tenemos los dos tenemos una vida separada y cuando estamos juntos lo disfrutamos mucho", aseguraba.

Laura Sánchez y David Ascanio en una de sus últimas apariciones públicas como pareja. Febrero de 2024. Gtres

Entonces, Laura sólo tenía palabras de halago y amor hacia David: "Es muy sensible, supersensible, criado con mujeres, tiene un lado femenino muy desarrollado y, por tanto, es muy empático con las mujeres. Es un gran cocinero". Su única 'crítica', en aquel momento, tenía que ver con su organización: "Es caótico, como buen bohemio".

Entre ambos, tal y como asegura ¡HOLA! sigue reinando ese cariño y cordialidad. Pero ahora, desde la distancia. De momento, ni Laura Sánchez ni David Ascanio se han pronunciado sobre su divorcio. Los detalles se los reservan para la intimidad, siguiendo la misma línea discreta que rigió sus 15 años de relación y seis de matrimonio.