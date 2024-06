Juan Pablo Lauro, pareja de Nuria Fergó, en la UCI: "He tenido un susto que por muy poco no me lleva al cielo"

Gran susto de salud para Juan Pablo Lauro (41 años), el prometido de la cantante Nuria Fergó (45). El empresario argentino lleva ingresado desde el pasado domingo, 2 de junio, en la UCI del hospital Santa Elena, de Torremolinos, Málaga. Así lo ha comunicado él mismo en sus redes sociales. "He cambiado la oficina por boxes. Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo", ha informado en un stories de Instagram.

Y añade Lauro: "Me están cuidando con mucho amor y profesionalidad. Ahora con paciencia y mimo toca recuperarme un poco". También ha tenido Juan Pablo unas emotivas palabras hacia su futura esposa: "Gracias, amor, por dejar todo y venir a estar conmigo aunque sea 80 minutos al día".

Además, el argentino ha publicado una foto junto a su razón de amor en la que él aparece con oxígeno y una sonda nasogástrica. "Te vi entrar en la UCI y me acordé lo que es vivir. Te amo. Gracias por tu amor", le ha dedicado. La artista, muy emocionada, ha respondido: "¿Ves? No hemos firmado ningún papel y estamos para lo bueno y para lo malo. Menudo susto. En nada estamos de vuelta. Te amo".

[Nuria Fergó: "Mi hija siempre ha sido el centro de atención y al principio le costó vivir con los tres hijos de Juan Pablo"]

Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó, en el hospital.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la cantante, para conocer la naturaleza del revés de salud de Lauro. Educada, Fergó ha respondido. "Muchas gracias por la preocupación. Me dice Juan Pablo que hasta que no le den el alta no quiere decir nada. Solamente agradecer a la gente del hospital y las muestras de cariño que tanta falta hace", ha respondido Fergó a este periódico.

Acto seguido, en sus redes, Nuria ha detallado más detalles. "Me he llevado un susto bastante grande. Me llamaron el domingo para decirme que a mi chico le habían ingresado en la UCI, en Torremolinos. Así que me vine corriendo para estar con él", ha sostenido la artista.

"Ya está estable, está todo controlado. Tiene que esperar en observación un par de días más hasta subir a planta. Poco a poco se va a recuperar, cuando él salga y vea conveniente explicará lo que le ha pasado", ha apostillado. También la intérprete ha tenido unas palabras para el equipo médico y asegura que éste está tratando "de escándalo" a Lauro.

"Se agradece mucho el cariño en estos momentos delicados y de incertidumbre. Él se siente muy querido Os informaré más, pero está controlado. Para adelante que no queda otra", ha remachado.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro están viviendo una ilusionante y bella historia de amor, que acabará en boda. De momento, eso sí, no hay fecha para el gran día, como admitió ella misma en su conversación reciente con EL ESPAÑOL. "Lo que no hay es fecha de boda. Porque lo de la pedida fue todo improvisado. Nosotros no teníamos pensamiento de nada de eso", explicó.

Y ahondó: "Lo que pasa es que fue el momento, el sitio... Fuimos a ver un concierto de Carla Morrison. Fue todo tan intenso y tan bonito... Pero ahora estamos centrados en nuestros trabajos. Estamos como casados; estamos conviviendo. Hay trabajo y hay que aprovecharlo".

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro, en el Festival de Málaga, en marzo de 2023. Gtres

Fue a finales de 2023 cuando Nuria y Juan Pablo hicieron público su compromiso, después de más de un año de relación. Fergó publicó una imagen en su cuenta donde presumía de su anillo de compromiso, mientras que entrelazaba su mano con la de su prometido con la Torre Eiffel de fondo.

La pedida fue en uno de los lugares más transitados de la capital francesa, tal y como reveló: "En la cima de la Torre Eiffel, con el río Sena de testigo. Sí, quiero. Sólo tú podías hacerlo así". La pareja comparte casa en Madrid desde hace meses y nunca ha ocultado su felicidad ni sus ganas de llevar la relación a otro término.