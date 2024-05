Nuria Fergó: "Mi hija siempre ha sido el centro de atención y al principio le costó vivir con los tres hijos de Juan Pablo"

El Corte Inglés y la Cámara de Comercio de Bogotá se han aliado un año más para impulsar la gastronomía colombiana, su moda y el turismo mediante la tercera edición de Bogotá Marcando Estilo. Un programa que desarrolla este acuerdo comercial que permitirá a las pymes de Bogotá-Región participantes abrir sus negocios más allá sus fronteras a través del mencionado grupo comercial.

Para festejar esta rentable fusión se organizó una gran fiesta en el corazón de Madrid, el pasado martes, 28 de mayo. En concreto, el magno evento tuvo lugar en la terraza del restaurante Puertalsol, con fabulosas vistas a la Puerta del Sol, situado en la quinta planta de El Corte Inglés.

Hasta allí se desplazaron rostros conocidos de la talla de Laura Londoño (36), Patricia Cerezo (52), Óscar Higares (52) o Carla Goyanes Lapique (41), entre otros. EL ESPAÑOL, presente en el acto, pudo charlar además con la artista Nuria Fergó (45). La cantante se ha visto envuelta en las últimas semanas en un desagradable cruce de acusaciones con Irene Villa (45), la exmujer de su actual pareja, Juan Pablo Lauro (45).

Nuria Fergó, posando, feliz, en el evento de este pasado martes en El Corte Inglés. Miguel Garrote Rodríguez

La intérprete de Volver a comenzar huye de la polémica, nunca se ha beneficiado de ella ni la ha necesitado para impulsar su carrera profesional. Fergó se vanagloria de llevar 22 años en el mundo de la música, batallando duro. Trabajando a destajo para labrarse un futuro. Está feliz, cargada de proyectos y de sueños... y de lo último que quiere hablar es de Irene Villa.

¿Cómo se encuentra?

Un poco estresada. Estoy feliz, estoy contenta. Profesionalmente, estoy teniendo unos proyectos tan bonitos, que me están haciendo crecer tanto como artista... que no puedo estar más agradecida. Saqué mi disco de rancheras, cumplí mi sueño de ir a México 15 días de promoción...

¡Qué maravilla!

Y sola. Lo hice sola, porque no tengo discográfica. Luego terminé la gira promocionando a Sara Montiel. He estado un año haciendo Mi última noche con Sara, con dos actorazos en el escenario. Ahora este verano sigo con mi gira de conciertos con los mariachis, con mi disco. En junio voy a dar una rueda de prensa para explicar el nuevo proyecto en el que voy a estar metida de octubre hasta marzo. Es una gira de teatro, pero ya os diré de qué va.

¿Qué planes tiene para el verano?

El verano lo pasaré de conciertos y preparándome para ese espectáculo.

¿Se siente usted una mujer afortunada?

Soy una afortunada y estoy agradecida y estoy orgullosa. Yo creo que estoy recogiendo todos los años que llevo sembrando y trabajando. Son 22 años manteniéndome en la música. Nunca lo digo, pero es así.

Tiene mucho mérito.

Hay que ser valiente y enfrentarte a cosas. Tienes que intentarlo.

¿Es Nuria Fergó una mujer feliz?

Feliz. Tengo a mi niña feliz, tengo a mi pareja feliz. Mi familia está muy bien. Fluyendo, y todo lo que la vida vaya trayendo pues para adelante. La vida se compone de momentos malos y buenos. Pero de los buenos hay que saber disfrutar. Hay que compartir la felicidad también.

Si usted mira para atrás, ¿se ve donde querría profesionalmente? ¿Hay alguna decisión de la que se arrepiente?

No, porque he aprendido. Donde me he metido y no me ha gustado, no vuelvo. Ahí sé que no tengo que volver. Soy muy polifacética y me gusta probar muchas cosas, me gustan los retos. Todo lo que me va llegando, lo pruebo y lo hago. No me gusta ponerme límites. No me gusta que me digan 'si eres cantante, ¿por qué eres actriz?'. Eso en Estados Unidos se valora, aquí no. Si tengo el privilegio y el lujo de que me guste cantar, presentar, actuar... ¿por qué no lo voy a hacer? Yo no estoy pendiente de nadie, estoy a lo mío. Y me da igual lo que me diga el que sea. Yo voy con mi sueño y con mis propósitos e ilusiones...

Y con éxito.

Y he conseguido todo lo que he querido. Cuando me dicen 'este tiene más éxito que tú', les digo 'estáis muy equivocados'. ¿Qué es el éxito para cada persona? Llevo 22 años viviendo de la música. Cuando yo veía a la Jurado y a la Dúrcal triunfar fuera decía 'yo quiero'. Y yo me he sacado mi disco de rancheras. Me quiero ir para México, y sigo con mi objetivo de irme allí. El disco lo he presentado aquí porque es mi casa, pero mi objetivo es hacer mis conciertos allí. Allí respetan a los artistas una barbaridad. Aquí soy muy querida, la gente me quiere y me respeta, pero como artista tengo aspiraciones. ¡Quiero explorar!

Nuria Fergó, en el 'photocall' de la tercera edición de 'Bogotá marcando estilo'. Miguel Garrote Rodríguez

¿Allí tiene ya representante?

Mi mánager mexicana me salió de la nada. Tengo contrato ya. Me llegó un amigo, me llamó por teléfono y me dice 'oye, que tengo una amiga mexicana que vive en Fuengirola, pero tiene su empresa allí y quiere llevar y traer a artistas'. Me dijo que sabía que cuando nos pusiera en contacto íbamos a conectar. Dicho y hecho. Es una mujer maravillosa. Tengo paciencia, poco a poco van a venir las cosas. Yo voy como las hormiguitas.

El amor también le sonríe mucho. ¡Hay boda!

Lo que no hay es fecha de boda. Porque lo de la pedida fue todo improvisado. Nosotros no teníamos pensamiento de nada de eso. Lo que pasa es que fue el momento, el sitio... Fuimos a ver un concierto de Carla Morrison. Fue todo tan intenso y tan bonito... Pero ahora estamos centrados en nuestros trabajos. Estamos como casados; estamos conviviendo. Hay trabajo y hay que aprovecharlo.

El filón de trabajo no se debe detener...

No puedo parar ahora para hacer una fiesta.

¿Se le ha propuesto algún proyecto en televisión?

No, la verdad es que no. Y me encanta la televisión. Además de gustarme, es que la tele ayuda mucho. Si estás en la tele, es como que no existes. Esa es la realidad. No me ha surgido nada, yo me veo. Siempre me ha gustado mucho la cámara. Cuando sale de OT me ofrecieron mucho teatro, y dije que no porque en ese momento quería afianzar mi carrera como cantante.

Su hija es adolescente. ¿Cómo es Nuria Fergó como madre?

Mi hija tiene 12 años. Nunca he sido niñera. Mi hermana, por ejemplo, se desvive. Pero, sin embargo, cuando nació mi hija dejé mi carrera y decidí criarla en mi pueblo. Estuve ocho años allí, porque quería que mi hija no notara las ausencias. A los ocho años, decidí venirme, porque ya estaba más criada. Me gusta estar, me preocupo. Me encanta darle herramientas. Sé que ella tiene que vivir su vida y su proceso. No soy protectora, pero entiendo que todo vaya en su línea. Voy a intentar siempre ayudarla. Pienso que debería haber en el sistema escolar una asignatura de valores. Eso ayudaría muchísimo a la juventud.

Fergó junto a Laura Londoño, Patricia Cerezo, Óscar Higares, Anthony Blake y Édgar Vittorino. Miguel Garrote Rodríguez

¿Cómo se lleva su hija con los tres hijos de Juan Pablo?

Es muy divertido eso. Es un cambio grande para ella. Un cambio brusco para ella. Ha sido hija única, centro de atención siempre. Sí es verdad que le ha costado, al principio, pero luego le gusta porque está compartiendo muchas cosas. Ya no estamos solas. Cada uno tiene su espacio en el fondo. Compartimos y vivimos todos juntos, las comidas, las cenas... pero luego tenemos nuestro momento como madre e hija. Estamos encajando las piezas del puzle.

¿Cómo lleva una mujer como usted verse en titulares por una supuesta guerra con Irene Villa?

¿Sabes qué pasa? Me han pasado cosas peores de las que no voy a hablar, porque no hablé en su momento. Cosas mías personales, titulares que salieron. Están en Google. No me defendí y claro que me han afectado. Se dijo que había sido denunciada por mi ex porque me había llevado a mi hija a Madrid sin su consentimiento. Eso salió hace cuatro años... y era mentira.

¿Nunca descolgó un teléfono para quejarse?

Nadie me llamó para preguntarme. Querían hacer pupita. Fueron a saco y no me pude defender. Porque no me gusta el jaleo. Métete en Google, verás que en 22 años de carrera no hay escándalos. No soy de eso. De lo otro -de Irene Villa- no opino... voy a decir que estoy feliz de que todo el mundo esté feliz y tenga salud. Eso es lo que voy a decir a partir de ahora, que haya salud y felicidad para todos.