La difícil situación de José María Almoguera en el primer cumpleaños de su hijo: sin trabajo y alejado de su madre

El 5 de junio de 2023, José María Almoguera (34 años) daba la bienvenida a su primer hijo, convirtiendo en abuela a Carmen Borrego (57) y en bisabuela a María Teresa Campos. Una feliz noticia que acontecía en un momento familiar convulso, ya que entonces la relación entre la colaboradora y su vástago no atravesaba su mejor momento. Ahora, 12 meses después, existe una situación similar, aunque con algún matiz.

La relación entre José María Almoguera y Carmen Borrego es tensa desde que el pasado abril el nieto de María Teresa Campos dio unas demoledoras declaraciones contra su madre en la revista Semana. Entonces, el joven señalaba a la televisiva como una de las culpables del fracaso de su matrimonio, uno de los tantos problemas a los que ha tenido que hacer frente en este último año.

La situación de José María Almoguera es difícil y los inconvenientes se han sumado con el paso de las semanas. Sólo tres meses después del nacimiento de su único hijo, el primogénito de Borrego daba su último adiós a su abuela María Teresa.

José María Almoguera en las calles de Madrid el pasado 7 de mayo. Gtres

Medio año después, José María copó el foco mediático por su ruptura con Paola Olmedo sólo nueve meses después de que dieran la bienvenida a su primer hijo en común, que este miércoles, 5 de junio, celebra su primer cumpleaños. La información sobre su separación salió a luz el pasado 26 de marzo, en TardeAR. El programa de Ana Rosa Quintana (68) adelantaba la portada de Semana, donde se exponían todos los detalles. José María Almoguera y Paola Olmedo, según anunciaba la revista, no pudieron superar los problemas que había entre ellos y desde hacía días no compartían casa.

"No tengo nada que decir, a mí esto no me va", comentaba él ante los micrófonos de Europa Press poco después de que trascendiera la noticia. Pese a formar parte de una de las sagas más famosas de la televisión de nuestro país, José María siempre ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano. Por ello sorprendió tanto, a propios y extraños, cuando acusó públicamente a su madre de que, presuntamente, vendiese la noticia de su futura paternidad sin consultarle ni a él ni a su mujer.

Pese a la ruptura, la relación entre Almoguera y Paola Olmedo sería mucho más cordial que la que el joven mantiene con Carmen Borrego. Hace apenas un mes se conoció que la expareja había disfrutado de una escapada a Andorra que incrementaba los rumores de reconciliación.

Previo a esta travesía ya se había producido un acercamiento entre José María y su todavía esposa. El hijo de Carmen Borrego se dejaba ver por el negocio de uñas de Paola, donde hacía unas labores de bricolaje. Poco después, acudían juntos y en compañía de unos amigos a un concierto en San Sebastián de los Reyes, donde compartieron bailes, risas y gestos de complicidad.

José María Almoguera y Paola Olmedo en el funeral de María Teresa Campos. Gtres

Las informaciones que apuntan a una posible reconciliación cogieron mayor protagonismo cuando el pasado puente de mayo se fueron de vacaciones a Andorra juntos, en compañía de su pequeño, de los dos hijos que ella tiene de dos relaciones anteriores, y de la madre y la hermana de la Olmedo.

De momento, la pareja se mantiene al margen de cualquier información. Es la misma línea que sigue José María Almoguera sobre su relación con Carmen Borrego. Cuando se le ha preguntado a él, ha dado la callada por respuesta. La colaboradora, por su parte, ha asegurado que cualquier acercamiento o noticia relacionada con su hijo la mantendrá en privado.

"No sé nada de la vida de mi hijo. No sé si van o no. Yo le deseo lo mejor", contestaba la televisiva hace unos días en Vamos a Ver, tras la ola informativa que apunta a una posible reconciliación entre José María y Paola. Para él, sería una ilusión en medio del duro camino que sigue transitando. A las coyunturas familiares, ahora se ha sumado una difícil situación profesional.

Así es la vida, el programa donde trabaja, no ha renovado con Mediaset. Saldrá de la pequeña pantalla a partir de julio y, por consiguiente, José María Almoguera y otros tantos miembros del equipo perderán su trabajo. Respecto a ello, el nieto de María Teresa Campos también se ha mantenido al margen. Hoy, su única alegría -al menos confirmada- es el primer cumpleaños de su hijo.