La historia de amor de Anabel Pantoja y David Rodríguez: un año juntos y futuros padres tras rumores de infidelidad

Anabel Pantoja (37 años) ha anunciado por sorpresa que se convertirá en madre, fruto de su relación con el fisioterapeuta David Rodríguez. La noticia ya era conocida por su entorno, pero ha sorprendido a muchos de sus seguidores, pues hasta este pasado martes, 4 de junio, cuando trascendió públicamente, nada hacía presagiar que la colaboradora de TardeAR estaba embarazada.

Las fotos publicadas en sus redes no daban pistas sobre su estado de gestación. Tampoco las imágenes que trascendieron del reciente concierto de su tía Isabel Pantoja (67) en Extramadura, donde se subió al escenario junto a la tonadillera y Soraya Arnelas (41) para hacer la coreografía del Garlochí. Hace dos semanas, de hecho, estuvo en un evento promocionando una bebida alcohólica, que por supuesto no probó: nadie sospechó nada.

Para otros tantos era una noticia casi improbable, ya que hace apenas un mes salió a luz una información que apuntaba a una presunta infidelidad por parte de David Rodríguez. "Me llega una información desde Gran Canaria que dice que ha estado con una persona que no es Anabel", notificaba el periodista Jorge Moreno el pasado 1 de mayo en Fiesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Mientras el colaborador daba aquella información, según él mismo indicaba, Anabel Pantoja y David Rodríguez se encontraban en Córdoba, donde él tiene su principal centro de trabajo. En este punto cabe recordar que la influencer y su pareja empezaron su historia de amor a distancia porque ella vive a caballo entre Canarias, Madrid y Sevilla, mientras que él mantenía casi toda su rutina laboral en la ciudad andaluza.

Al menos así fue hasta hace unos meses, cuando también comenzó a trabajar en Las Palmas dos días a la semana para estar más cerca de Anabel. Un gesto que confirmaba la estabilidad de su relación, pese al rumor que llegó al plató de Telecinco semanas después.

De David Rodríguez, al margen de su currículum profesional y del que hace alarde en biografía de su Instagram, es poco lo que se conoce. Mantiene un perfil discreto y aunque es pareja de un rostro muy conocido de nuestro país prefiere mantener en privado sus redes sociales. Anabel, de hecho, posa en solitario en la revista Lecturas, donde anunció la noticia en exclusiva. El fisioterapeuta sigue quedando en un discreto segundo plano.

Anabel y David esperan su primer bebé cuando acaban de celebrar su primer aniversario de novios. La pareja se conoció durante la gira de conciertos de la tonadillera en América. Entonces la colaboradora mantenía una relación con el deportista Yulen Pereira y Rodríguez ejercía de fisioterapeuta de Isabel Pantoja. Aunque en ese momento no hubo nada entre ambos, surgió una química que tiempo después propició el comienzo de su historia de amor.

Portada de la revista 'Lecturas'.

Tras la gira de la cantante, Yulen decidió terminar su relación con Anabel y ella, poco después, comenzó su historia con el fisioterapeuta. Lo mantuvieron en secreto durante un tiempo, pero terminaron por confirmarlo públicamente, haciendo alarde de su amor. En julio de 2023, Lecturas publicó las primeras imágenes de la pareja, muy románticos durante una escapada a Cádiz con unos amigos. A final de año, era la propia influencer quien comenzaba a presumir de su pareja.

"Decidí por los dos no exponer apenas nada y guardar lo más íntimo para nosotros, pero toca compartir con mi gente de aquí lo que es mi chimba de vida contigo. Sólo puedo agradecerle a Dios y a los que me cuidan arriba por esta bendición que me mandaron. Por esta lucha conjunta de un solo objetivo: Mencey. ¿Lo lograremos? ¿Duraremos? ¿Creerán en nosotros?", escribía entonces Anabel Pantoja.

En su post, continuaba con algunos detalles de su relación: "Pues si te digo la verdad: voy a dejarme la piel, la grasa, el corazón, la celulitis y mi vida entera por ese amanecer mirando el mar, ese baño en Patalavaca los domingos, esos días de tarde de bingo y comida rica en Calle Betis con los nuestros, ese finde nuestro en Portugal donde tú y yo sólo sabemos, esas compras al Spar, esos ratitos en la tienda de nuestros amigos, esos paseos en bici por nuestra isla, esos días en Sevilla con los nuestros, esos viajes y ciudades para tachar, esos 20 euros semanales de ahorro, esas noches de tablet y series ¿Vamos por el 2024 con la misma fuerza o más?"

Aquella frase ya decretaba que sería un gran año. Hoy, a mediados de 2024, se conoce que esperan su primer hijo. Anabel Pantoja tiene cuatro meses de gestación y será en invierno cuando se convertirá en madre. "Cumplo el sueño de tener una familia", ha confesado en su exclusiva con la mencionada revista, que adelantaba un día su salida a los kioscos.

Anabel Pantoja y su pareja en las calles de Madrid. Gtres

A sus cuatro meses ya se le comienza a notar el embarazo y presume de ello en un reportaje fotográfico para la publicación. Ambos están muy emocionados, pues llevaban tiempo "buscando el bebé". De hecho, ha confesado Anabel que en octubre del año pasado se quedó embarazada, pero "no pudo seguir adelante. Fue de muy poco tiempo. Un palo". Ahora, afortunadamente, todo marcha con total normalidad. "Es el mayor acto de amor que nos hemos dado David y yo", ha asegurado la sobrina de Isabel Pantoja.