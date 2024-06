Descubrimos la empresa que une a Laura Sánchez y David Ascanio pese a la separación: los cargos que ocupan

Laura Sánchez (43 años) y David Ascanio (48) han puesto fin a su matrimonio. La modelo y el músico han decidido tomar caminos separados, dejando atrás 15 años de relación y seis de casado, en los que compartieron más que amor. No tienen hijos en común, pero sí un proyecto profesional juntos.

Según conoce EL ESPAÑOL, pese a la ruptura -que se produjo hace unos meses aunque la noticia trascendió este pasado miércoles, 5 de junio- Laura Sánchez y David Ascanio todavía figuran juntos en una compañía. Se trata de la empresa que gestiona Bloomers, la firma de moda de la actriz.

Laura es quien aparece como administradora única de esta compañía, cuyo objeto social es el diseño y confección de prendas de vestir de señora, de caballero e infantiles, incluidas las de trabajo. David Ascanio, por su parte, ejerce de apoderado, lo que supone que puede actuar con determinadas facultades estipuladas en un poder. Así es desde hace tres años, ya que antes, el músico ostentaba el cargo de administrador solidario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bloomers | Swimwear • Lingerie (@bloomersandbikini)

En cuanto a Bloomers, se trata de una marca de espíritu libre y colorista que refleja la personalidad de Laura Sánchez, según indican en su web. Es "el carácter" de la modelo "traspasada a una colección llena de vida, de color y de estampados que ella misma dibuja y crea haciendo de cada bloomer un diseño original y exclusivo". Confecciona bikinis, bañadores y lencería. Sus piezas se venden en Madrid, Cataluña y Baleares.

Para Laura y David se trata del único proyecto profesional en el que figuran juntos, pero no de la única empresa en la que participan. Tal y como ha podido confirmar este periódico, ella mantiene cargos vigentes en otras compañías de diferentes sectores, como el inmobiliario o el mundo del entretenimiento. Una faceta que le genera grandes beneficios, pero en la que no se siente tan cómoda.

La propia Sánchez lo desveló en una entrevista a este medio, cuando le tocaba responder por el área laboral en la que se siente más a gusto -teniendo en cuenta su amplio bagaje profesional-.

"Te voy a decir el que menos me gusta y el que más satisfacciones me da. El que menos me gusta es el de empresaria. ¡El que menos! Tomar decisiones que pone en riesgo la vida laboral de otra gente me pone muy nerviosa. Pero cuando hacemos una producción como la del otro día en la calle Alcalá [se refería a un gran desfile de moda andaluza], que conlleva tanto trabajo, y después sale como sale, pues me da satisfacciones increíbles", indicó a EL ESPAÑOL.

Laura Sánchez y David Ascanio en una de sus últimas apariciones públicas como pareja. Febrero de 2024. Gtres

En el caso de David Ascanio, al margen de la empresa de moda que todavía comparte con su expareja, sólo se desempeña como socio y administrados de su grupo de música, Picocos Band.

Laura Sánchez y David Ascanio no hacen vida juntos desde hace unos meses, según reveló la revista ¡HOLA! este pasado miércoles. Ella sigue instalada en la casa que compartieron como pareja en Madrid, pero él ya se ha mudado a un nuevo domicilio.

El motivo de su ruptura, aseguró la revista, estaría motivado por una crisis de pareja insalvable. Eso sí, desde la cabecera rosa en que, aunque la modelo y el músico han dejado de funcionar como matrimonio, el cariño entre ambos no ha mermado. Mantienen una buena relación que, presumiblemente, les haría funcionar profesionalmente.

La noticia de su separación ha sido sorpresa para muchos, pues hasta este pasado martes, al menos de cara al público, nada hacía presagiar que la pareja estuviera atravesando una crisis. Eran uno de los matrimonios más sólidos de la crónica social y el pasado febrero se les vio juntos y de la mano en el cumpleaños de Bibiana Fernández (70).

Laura Sanchez y David Ascanio durante un acto en Madrid en 2019. Gtres

Laura Sánchez y David Ascanio se conocieron en un cumpleaños en 2009, aunque tenían referencias el uno del otro por amigos en común. A partir de ese momento comenzaron a frecuentarse hasta convertirse en pareja. Entonces, la modelo ya era madre de Naia (17), su única hija, fruto de su relación con el exfutbolista Aitor Ocio (47).

El 29 de junio de 2018, tras nueve años juntos, decidieron dar el paso definitivo en su relación, convirtiéndose en marido y mujer. La boda tuvo lugar en Tenerife, tierra natal de David.

La clave de su larga relación, según confesó Laura Sánchez en aquella charla con EL ESPAÑOL, era la distancia. "Nuestro secreto es que nos vemos muy poco, eso es muy importante, cada uno tiene su vida laboral y personal, y cuando estamos juntos lo disfrutamos mucho. No es que no estemos juntos porque no nos apetezca, es que nuestra vida no nos lo permite. Nuestro secreto es que tenemos los dos una vida separada y cuando estamos juntos lo disfrutamos mucho", aseguraba la modelo. Meses más tarde, sin imaginarlo, no han podido sortear la crisis que ha dinamitado su historia de amor, aunque no su proyecto profesional.