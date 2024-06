La cruenta guerra de décadas entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes salpica a dos hijos del presentador: el nuevo juicio

La cruenta guerra de décadas que protagonizan Pepe Navarro (72 años) e Ivonne Reyes (56) en los tribunales suma y sigue. Lejos de conocer fin, se enmaraña. En esta ocasión, a los contenciosos que libran ambos se añade otro pleito, que atañe a dos personas del núcleo familiar del comunicador. En concreto, a los hijos que Pepe tuvo fruto de su historia de amor con la empresaria Eva Zaldívar (54): Andrea (29) y Marlo (23).

Para entender este último litigio hay que remontarse a marzo del año 2022. Ese día, Reyes se convirtió en la protagonista invitada del extinto Deluxe, en Telecinco. En plena entrevista, el espacio recibió una inesperada llamada en directo, la de Eva Zaldívar. "Ivonne sabe perfectamente que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro, ella lo tiene meridianamente claro, pero no lo quiere decir", manifestó Zaldívar.

Tras esta aseveración, Ivonne no se quedó callada y, mirando a cámara, respondió: "¿De qué hijo no es padre Pepe? ¿Del mío o del tuyo? (...) Cuenta, cuenta, porque tú también tienes muchas cosas que callar. (...) Pídele la prueba a tus hijos, habla de tus hijos. (...) ¿Es verdad que Navarro te pidió un día que le hicieras la prueba a tus hijos? Porque eso me lo dijo él a mí".

Tras aquellas declaraciones de Ivonne Reyes, Eva Zaldívar manifestó que había hablado con Pepe y que sus abogados estaban estudiando la situación para tomar medidas legales. Ahora, EL ESPAÑOL ha podido conocer que, en efecto, así se hizo: habrá un juicio porque los hijos de Pepe y Eva decidieron dar un paso al frente y demandar a la venezolana.

El juicio, de acuerdo a los datos que maneja este medio, tendrá lugar el 15 de julio, a las doce de la mañana, en Ibiza. La razón de la demanda que Andrea y Marlo interpusieron obedecería a una vulneración del honor e intimidad personal y familiar. El pasado mes de febrero, Pepe Navarro acudía a un acto público y fue entrevistado por un equipo de Europa Press.

Allí, el conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi recordó aquella "barbaridad" que entonó Ivonne Reyes. "Esa barbaridad que dijo, que uno de los hijos no era mío. Fíjate las barbaridades que llega a decir esa señora. Es inmoral, es totalmente inmoral". Y añadió, visiblemente indignado: "Esto no se puede quedar así, que una persona se pegue 12 años machacándote y calumniándote... y todo basándose en una mentira".

"Una persona que es capaz de hacer lo que está haciendo: engañando a su hijo. Es moralmente impresentable. Por una razón muy sencilla, porque ella sabe que es mentira y no es capaz de solucionarlo. Podemos entender que casi está engañando a la justicia. O se está aprovechando de la justicia. En fin, es una persona que deja mucho que desear. Con ese tipo de personas es difícil solucionar las cosas", añadió el presentador.

Sostuvo el que un día fue la estrella de Telecinco que sus hijos lo apoyan y están con él, y que anímicamente no le afecta: "A mí no me afecta, son muchos años en esto. No me afecta. ¿No me veis más guapo? (...) Me preocupan mis hijos, pero ellos lo saben todo. Están al tanto. Uno de mis hijos me dice 'te ha salido un grano en el culo'. Y yo le digo 'pues sí, sí'".

Pepe y el Constitucional

Más allá de este inminente juicio, la guerra entre Ivonne y Pepe sigue su curso en paralelo. El pasado mes de enero, EL ESPAÑOL se hizo eco de la victoria judicial de la venezolana sobre Pepe Navarro en el Tribunal Supremo.

Pepe Navarro en un acto público, en enero de 2024, en Madrid. Gtres

Conviene recordar que el conductor de programas había demandado por vulneración del derecho al honor e intimidad personal y familiar a Ivonne. Todo se remonta a una entrevista que Reyes concede a la revista Lecturas en 2019. En aquella interviú, Pepe Navarro entendió que se atropelló su honor y lo puso en manos de la justicia. Solicitaba 60.000 euros en concepto de indemnización.

La justicia falló en su contra en enero de 2021, Navarro recurrió entonces y volvió a perder en 2022. Ante este complicado escenario para el mítico conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi, aún le quedaba una vía: recurrir e ir al Tribunal Supremo. Navarro pretendió llegar hasta el final, pero el Supremo desestimó el recurso de casación que Pepe interpuso.

No obstante, Pepe volvió a recurrir y lo hizo ante el Tribunal Constitucional, como confirma ahora EL ESPAÑOL. "Lo conozco y sé que no se rendirá", aseveró, hace un tiempo, una fuente a este medio. Nunca se ha rendido, en lo que se refiere a asuntos judiciales. Eso sí, se apuntó que Pepe tiene una vida riquísima y no está para nada volcado en sus batallas legales.

"Está centrado en su vida, él no está todo el día pensando en estas cosas, como otros creen", se apostilló. De hecho, el pasado mes de febrero, deslizó a este respecto en su encuentro con las cámaras: "En mi entorno no se habla ya de esto -de Ivonne-. Ya es como un chiste. Al final es lo que tiene la vida, los dramas y el tiempo lo convierten en comedia, esto es una especie de drama (...) Un drama para el chaval, debería saber quién es su padre".

En otro orden de cosas, en el plano profesional Pepe no puede quejarse. A su participación en el programa de Antena 3 El Desafío se unen otros ilusionantes proyectos que, le constó a este medio hace unos meses, ha tenido sobre la mesa.