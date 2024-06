Carmen Borrego, acorralada: se desvela el "favor personal" que le pidió a Meli Camacho cuando le informó de la misa

Meli Camacho, la que fue íntima amiga de María Teresa Campos, no puede más. Ha estallado contra las hijas de la presentadora, Terelu (58 años) y Carmen Borrego (57), tras la misa homenaje que se celebró el pasado lunes, día 17 de junio, en Madrid, con motivo del 83º cumpleaños de la comunicadora. Sostiene Camacho que se sintió "humillada" por las hermanas Campos.

"Terelu ni me miró a la cara ni las nietas tampoco. La única que me dio un beso fugaz fue Carmen pero me sentí incómoda y mal", ha asegurado Meli en Informalia. Se sintió, según sus propias palabras, "ninguneada". Además, Camacho ha dado un paso al frente en las últimas horas y se ha reconocido como la persona que ha filtrado a los medios el homenaje a Teresa Campos.

No lo hizo con la intención de traicionar a Terelu y a Carmen, pero ellas así se lo han tomado: como una dolorosa deslealtad. Mali asegura que sólo le dio normalidad a una misa bonita y a un tributo a su amiga. Este pasado martes, día 18, Carmen Borrego estalló contra Meli en Vamos a ver. Le pidió que dejara de mentir y desveló que fue ella, Carmen, quien llamó a Meli para invitarla a la misa.

[Meli, amiga de Teresa Campos, admite haber filtrado los datos de la misa tras ser "humillada" por Terelu y Carmen Borrego]

Carmen Borrego llegando a la misa de su madre, junto a Rocío Carrasco. Gtres

No mintió Carmen, pero tampoco dijo toda la verdad, según informa el periodista Jesús Manuel Ruiz en Esdiario. Se informa que, en efecto, un día, "después de meses sin ponerse en contacto con la gran amiga de la matriarca fallecida", Carmen llama a Meli. "Tiene un interés personal. No la llama para preguntarle cómo se encuentra de salud. Lejos de la realidad", apunta Jesús Manuel en el citado medio.

Carmen le pide a Meli un favor personal relacionado con el marido de Camacho y con amigos de éste. "Tiene que ver con la venta de un hotel en Marbella donde José Carlos Bernal podría percibir una importante comisión por el trabajo de mediador entre los amigos de Meli y dueños del hotel y sus posibles compradores", sostiene Ruiz.

Terelu Campos, saliendo del templo, este pasado lunes, día 17. Gtres

Esa, y no otra, sería la razón por la que Borrego contacta con Meli Camacho: un interés personal y, ya de paso, le informó sobre la misa, según Jesús Manuel. Carmen llevaba "un tiempo largo sin tener relación con Meli". "Ese día había interés y la llamó. En aquel momento, Meli le recuerda a Carmen que el 18 de junio es el cumpleaños de su madre y se podría hacer algo en su memoria", agrega Jesús Manuel.

Por tanto, la idea originaria de que se celebrase una misa fue de Meli Camacho, y no de Carmen Borrego y Terelu, como ha defendido la primera en los platós de televisión. Por otro lado, hace unas horas, el mismo periodista desveló el contenido del WhatsApp que le envió Meli a Carmen tras la misa. Muy dolida por el trato recibido, Camacho escribió: "Mira, Carmen, el topo de este funeral soy yo. ¿Y sabes por qué? Porque no puedo mentir".

Y añadió: "Este es el recuerdo a una amiga. A las iglesias no se impide asistir. No tiene que haber oscurantismo. Yo no he llamado a nadie para informar, ahora bien, a la gente que me preguntado, claro que les he dicho que había un funeral este lunes. Por qué esconder estas cosas".

"Una misa no puede ser un secreto y además a mí nadie me impone lo que tenga que decir. Hoy me pregunto qué he hecho yo para que me traten así y no me saluden ni por educación. Desde luego no me va a volver a pasar porque no quiero saber nada de ellas [Terelu y Carmen] y menos por lo que encima han hecho con Gustavo al que María Teresa adoraba", reflexionó Meli con Beatriz Cortázar.