Meli, amiga de Teresa Campos, admite haber filtrado los datos de la misa tras ser "humillada" por Terelu y Carmen Borrego

Este pasado lunes, 17 de junio, en la iglesia Santa María de Caná, situada en Pozuelo de Alarcón, se celebró una discreta e íntima misa homenaje en memoria de María Teresa Campos, horas antes del que habría sido su 83º cumpleaños. Una eucaristía que ha estado marcada por la controversia y, sobre todo, por el enfado de las hijas de la presentadora, Terelu (58 años) y Carmen Borrego (57).

Además de por las marcadas ausencias a la misa, en las últimas horas se ha deslizado en los platós de televisión que Terelu y Carmen acudieron a la iglesia muy molestas y atribuladas por lo que ellas entienden como una traición: alguien de su entorno filtró a la prensa los datos de esta misa homenaje. Una suerte de deslealtad que ellas mismas han insinuado al ser preguntadas por la prensa.

"No tengo nada que decir de un acto privado, pero no me ha molestado que os hayáis enterado los medios", ha aseverado Terelu Campos. En efecto, lo que de verdad ha escamado y enfurecido a la primogénita de María Teresa es darse cuenta de que en su entorno hay un topo, un chivato que facilita, de extranjis, información a los medios. Muchos han señalado, indirectamente, a Gustavo Guillermo, el que fue chófer de Campos.

[El enfado de Terelu y dos marcadas ausencias: así fue la misa homenaje a María Teresa Campos por su 83 cumpleaños]

María Teresa Campos junto a su gran amiga, Meli Camacho.

Pero no: él no sería el traidor. En medio de este agridulce escenario, este martes, 18 de junio, el periodista Jesús Manuel Ruiz ha destapado la verdad es Esdiario. Fue Meli Camacho, íntima amiga de María Teresa Campos, quien no dudó en hablar con los periodistas y en informar de este homenaje en Madrid. Sostiene Jesús Manuel que Meli abandonó la misa antes de que ésta terminara.

Lo hizo dolida con las hijas de Terelu y Carmen. "La que fuera gran confidente de la comunicadora malagueña se sintió desplazada, humillada, despreciada por parte de la dos hijas, el yerno, y las dos nietas de Teresa Campos", informa el citado periodista. Siguiendo la línea argumental de Jesús Manuel, Terelu y Carmen saludaron en la iglesia "con frialdad" a la que fue buena amiga de su madre.

Terelu Campos, muy seria, saliendo del templo madrileño, este lunes, día 17. Gtres

"Camacho no aguanta más", se añade. Según Ruiz, fue Meli la que propuso a Terelu y Carmen la idea de realizarle una misa a María Teresa. Tras sentirse "humillada" y después de abandonar el templo, Camacho envía un mensaje a Carmen Borrego, donde, entre otras cosas, admite haber sido ella quien facilitó los datos de la misa. Lo hizo no por venganza o para fastidiar: tan sólo el imprimió normalidad a lo que debería serlo.

"Mira, Carmen, el topo de este funeral soy yo. ¿Y sabes por qué? Porque no puedo mentir. Este es el recuerdo a una amiga. A las iglesias no se impide asistir. No tiene que haber oscurantismo. Yo no he llamado a nadie para informar, ahora bien, a la gente que me preguntado, claro que les he dicho que había un funeral este lunes. Por qué esconder estas cosas", rezaría parte del WhatsApp que Camacho ha enviado a Borrego y publica Esdiario.

"Es un recuerdo en un día tan señalado. No se puede mentir con estas cosas. Es tu madre. Y ella no lo hubiera hecho", remacha Meli.

Quién es Meli Camacho

Meli Camacho es periodista y prescriptora de medicina estética, salud y belleza. Licenciada en Periodismo, pronto cayó prendada por el ámbito de la medicina y de la cirugía plástica. La relación de Meli y Teresa se remonta a varias décadas atrás. En concreto, a un buen día en que la profesión las unió y ellas trenzaron una bonita amistad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meli Camacho (@melicamacho_tv)

Fue gracias al programa Protagonistas, dirigido por Luis del Olmo (87). María Teresa Campos vio algo en ella y le ofreció la oportunidad de participar en la emblemática sección Apueste por una. Más allá de su relación personal, ambas amigas y profesionales coincidieron en el extinto ¡Qué tiempo tan feliz!, en Telecinco, el último programa que condujo María Teresa hasta su cancelación en 2017.

Camacho es experta en temas de belleza, nutrición y salud. La discreción ha sido la máxima de Camacho, siempre. Nunca se ha salido de esa línea que ha marcado su vida.

"Muchos hablan de los secretos que ha sabido guardar Gustavo, el chófer, pero la que también conoce a Teresa mejor que se conoce ella misma es Meli", pudo conocer EL ESPAÑOL en 2021. ¿Habrá llegado el momento en que Meli hable y cuenta la verdad lo de que vivió con María Teresa Campos? Tiempo al tiempo.