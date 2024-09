El nuevo proyecto de Alejandra Rubio: la hija de Terelu Campos sigue los pasos de Georgina Rodríguez

Tras el final de Así es la vida, Alejandra Rubio encontró cobijo, una vez más, en Telecinco. La hija de María Teresa Campos, que espera un hijo junto a Carlo Constanzia, debutó hace unas semanas en la mesa de corazón de Vamos a ver, el magacín que conduce Joaquín Prat. Pero más allá de eso, la joven quiere seguir vinculada al mundo de la televisión, y tiene un nuevo proyecto entre manos.

Ha sido en Espejo Público donde han dado detalles de esta aventura, y así, Arnau Martínez ha desvelado que va a hacer un producto televisivo siguiendo los pasos de Georgina Rodríguez o Tamara Falcó. O los de su propia abuela, su tía y su madre. “Va a grabar su propia docuserie. Ya habría empezado a grabar con una productora, pero ahora mismo se ha parado porque la productora tiene otra cosa, pero lo retomarán en unas 3 semanas”, ha detallado el periodista.

De momento, se desconoce si en esta serie documental aparecerá Terelu Campos u otros miembros de su familia. Arnau habría intentado pedir detalles a Carmen Borrego, pero esta le habría respondido que no sabía nada.

Un detalle que sí se ha puesto sobre la mesa es que Alejandra no va a cobrar, de momento, por esta serie documental. “Han llegado a un pacto que, de momento, no va a cobrar ni un solo euro porque no hay ninguna plataforma ni cadena interesada. Que solo cobrará si sale adelante”, desvelarían también desde Espejo Público.

Hay que recordar que hace ya casi una década Terelu Campos protagonizó su propia serie documental junto a su madre y su hermana, Las Campos. El programa se vio entre agosto de 2016 y septiembre de 2018, y siguió a esta familia tan conocida en su día a día, en sus viajes o sus reuniones con los amigos.

¿La vuelta de ‘Las Campos’?

En 2023, y ante el final de Sálvame, los colaboradores del programa dieron una suerte de rueda de prensa para responder las preguntas de jóvenes estudiantes de Periodismo, Comunicación Audiovisual o posgrados en presentación de televisión.

Allí le preguntaron tanto a Carmen como Terelu: “¿Estaríais dispuestas, ahora que os vais a quedar un poquito más libres, hacer otra edición de Las Campos, o ya no queréis volver a veros más en televisión?”. Y Terelu fue rotunda: “Pues mira, es uno de los proyectos de los que más orgullosa estoy. Formamos una gran familia con el equipo que grabamos Las Campos durante varias ediciones y volvería a hacer Las Campos ciegamente”. Y Carmen Borrego, por su parte, respondió que ella está “muy agradecida a Las Campos y gracias a Las Campos estoy aquí sentada”.