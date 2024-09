Kiko Hernández, sin piedad contra Terelu Campos en el nuevo ‘Sálvame’: “Vives de las vísceras de tu familia”

La entrega de este lunes de Ni que fuéramos Shhh ha puesto sus ojos sobre José María Almoguera. Y es que el hijo de Carmen Borrego ha acudido a la Madrid Fashion Week, y allí que el programa ha mandado a Víctor Sandoval (vestido de Maria Callas) para seguir sus pasos y conseguir alguna declaración.

Finalmente, este nuevo Sálvame que se emite en TEN ha ofrecido unas imágenes del ayudante de producción de Cuarzo en el que corta una pregunta de Leticia Requejo, reportera de Telecinco, y esto ha provocado que en el plató Kiko Hernández estallase.

“Leticia lleva 20.000 años en la televisión, sabe qué preguntar y cómo preguntar. Le vas a dar lecciones tú, ahora que acabas de llegar aquí. Claro que como vienes de la mano de mamá Potota y de la otra, pues lógicamente no sabes ni cómo reaccionar”, recriminaba el que fuese colaborador de Gran Hermano 3.

“Te digo una cosa. Tanto respeto a María Teresa Campos, tanto respeto, tantas calles, tantas historias, si María Teresa Campos se levanta y ve esto se vuelve a morir otra vez. Y diría: esto no ha ocurrido mientras yo estaba viva”, sentenciaba también Hernández, con un tono de voz muy serio.

En ese sentido, Kiko Hernández ha recordado cómo la familia de María Teresa Campos le decían a él mismo “que si la sacas, que si no la sacas, que si el chófer”. “Esto no estaba, o sea, el sacarse las tripas los hijos, los nietos, las hermanas, la niña de la curva. Si la madre viera esto, de verdad, qué pena”, seguía diciendo.

María Patiño quería hacer un comentario, pero Kiko la frenó para seguir con su exposición: “María Teresa Campos ha sido una gran profesional de Televisión Española, de Telecinco, de Antena 3, pero jamás ha cobrado un céntimo de poner a parir a su familia, ¿eh?”.

"Vives de las vísceras"

Tras esta reflexión, el que fuese presentador de Mejor llama a Kiko aprovechó para cargar con dureza contra Terelu Campos. “Tú que quieres seguir los pasos de mamá, no los está siguiendo. La presentadora, la periodista, la gran tal, no, no, no. Ahora vives de las vísceras de tu familia”, finalizaba.

Javier de Hoyos le preguntó a su compañero si en sus conversaciones con María Teresa Campos la veterana periodista le reflejó “este miedo”. “Ella me decía que el carácter de las niñas, sus hijas, que yo no me enfadara con ellas, porque ellas son muy especiales, son muy tal, muy caprichosas”, terminaba de decir Hernández sobre las que fueron sus compañeras en Mediaset.