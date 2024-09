Edurne pide volver a ‘El Hormiguero’ al descubrir el invitado de la semana que viene: “Mi actor favorito”

Pablo Motos ha comenzado la semana en El Hormiguero anunciando una gran bomba. “Hollywood vuelve a El Hormiguero”, deslizaba el presentador, muy contento, y tras recordar que esta semana pasarían por el plató Miguel Ángel Revilla o Ilia Topuria. Tras esto dio una pista: se trata de un actor cuyo nombre empieza por jota.

Y, tras esto, Motos desveló la identidad: Johnny Depp. Un artista que nunca había pasado por el programa, a pesar de que hasta 300 estrellas de la meca del cine han estado ya en el plató charlando con Trancas y Barrancas y compañía.

La invitada de la noche era la cantante Edurne, que ha dicho adiós a su característico pelo rubio, para lucir una melena en tonos más cobrizos. Y al saludar con Pablo Motos, la que fuese representante de España en Eurovisión lanzó una petición, que rozaba la exigencia: “Yo el lunes que viene vengo, aunque no salga con Johnny Depp”. “Es mi actor favorito”, añadía la madrileña. Y Pablo Motos le dio el gusto: “Te vienes”, le confirmó.

El cambio de imagen de Edurne fue una sorpresa. “He cambiado un poco de look. Llevo rubia muchísimos años”, introducía. Ni siquiera su marido le había visto con este pelo, y le dijo: “quédate a ver El Hormiguero, y estará viendo en directo el cambio de look”.

Antes de adentrarse en temas como el trabajo o el amor, Pablo Motos quiso darle a Edurne una sorpresa, algo que habían preparado desde su discográfica. Y así, le hizo entrega de un disco simbólico por ser número uno en ventas, algo que le hizo muchísima ilusión, después de tantos años de carrera. “Que lloro”, llegó a decir, emocionada.

Edurne en 'El Hormiguero'. null

Las referencias a David de Gea no se quedaron en el cambio de imagen. “Me gustaría aprender italiano, porque es una lengua que me alucina. Parece fácil, porque se parece a la nuestra, pero hay muchas cosas que no tiene nada que ver”, afirmaba la invitada en su charla con Pablo Motos, en referencia a que su pareja ha fichado por el Florentina.

Hará de sí misma

Pablo Motos ha tocado temas sensibles, como que la prensa ha dicho muchas veces que la pareja está en crisis por tener trabajo en lugares diferentes. “El amor abarca más que estar todo el día juntos”, sentenciaba la cantante y próxima coach de La Voz Kids. Admitió que, por la distancia, se pierde cosas de su pareja, y David de la vida de ella, pero que nunca se han dicho el uno al otro “deja tu trabajo para estar conmigo. Ahí ves el amor”.

Más allá de la música, Edurne está contenta profesionalmente porque va a debutar en el mundo del cine, con la película El casoplón. "Hago de mí misma, pensé que iba a ser fácil, y creo que actuar haciendo de ti misma es más difícil que hacer de cualquier personaje", admitía. Una cinta que se estrena el año que viene y en la que trabajan actores como Pablo Chiapella.