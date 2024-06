Carlo Constanzia se enfrenta a Marta Riesco en el nuevo 'Sálvame': "Esto es propiedad privada, no podéis estar"

Marta Riesco ha estado esta tarde en el plató de Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame. La periodista, después, abandonaba las instalaciones para ejercer de reportera, trasladándose hasta la puerta de Carlo Constanzia. Su objetivo: hablar con el hijo de Mar Flores y pareja de Alejandra Rubio, del que estaban hablando largo y tendido en el programa por su pasado delictivo.

La que fuese trabajadora de El programa de Ana Rosa ya advertía que Carlo había salido a contar que se encontraban en propiedad privada, y que no podían estar allí. Y en plena conexión en directo, Carlo Constanzia salió a pedir que se fuesen de su puerta. "Los límites, un poco. Estáis aquí y casi llamas a mi puerta. Esto es propiedad privada, no podéis estar aquí", advertía el actor.

Carlo aseguraba que no sabía ni de qué canal eran, y que no conocía a la reportera. Marta le aclaraba que se encontraba en la calle, que trabaja en Canal Quickie, y que sí se conocen. “¿No te acuerdas de mí?”, le preguntaba. Carlo le aclaraba que ya ha explicado a todos los reporteros que no pueden estar en su puerta. “Si podéis poneros ahí me hacéis un favor. Porque estáis grabando mi puerta, esto es mi intimidad, y si me ven vienen a darme patadas. ¿Ves las huellas? Esto es por vosotros”, decía, manteniendo el temple el actor de Toy Boy.

