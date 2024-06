TVE saca del cajón la tercera temporada de ‘HIT’ dos años después de iniciar su grabación: "Muy pronto"

Este lunes, las selecciones de Albania y de España se enfrentaron en un partido de la Eurocopa que se pudo disfrutar en La 1 de TVE, con locución de Juan Carlos Rubio, y que fue un éxito de audiencias. El encuentro superó los 6,7 millones de media, con un 48,1% de cuota de pantalla.

En el descanso del partido, RTVE lanzó un anuncio que nadie se esperaba: “muy pronto” se emitirá la tercera temporada de HIT, la serie creada por Joaquín Oristrell y que tiene como protagonista a Daniel Grao. De esta manera, se saca por fin del cajón esta producción cuando van a hacer dos años del inicio de su rodaje.

Fue en agosto de 2022 cuando comenzó a grabarse esta tercera tanda de capítulos. En ella, Hugo (Daniel Grao) ha tocado fondo, y está en un centro de rehabilitación en La Palma. Allí se encontrará con su antigua alumna Lena, interpretada por Carmen Arraufat, así como con otros usuarios que tienen que saber dejar las adicciones a un lado para encontrar un nuevo camino en la vida.

Hay que recordar que la segunda temporada de HIT terminó de emitirse en diciembre de 2021, y en febrero de 2023 comenzó a promocionarse esta tercera edición. Entonces se nos hacía un paralelismo entre la actual vida de Hugo con los cuentos de hadas. “En los cuentos, cuando un niño se pierde, suele llegar a un lugar mágico. Un bosque, un castillo, una isla... Y una vez allí, tiene que elegir. ¿Me quedo o regreso a casa? ¿Me meto en el cuento o me cago y vuelvo al mundo real? De esa elección depende que el cuento termine en un banquete o en la boca del lobo”, se escuchaba en el anuncio.

Entonces pareció que la serie viviría un estreno inminente, y más, cuando se preestrenó en marzo de 2023 en el Festival de Málaga sus primeros episodios. TVE comenzó a promocionarla, pero luego nunca más se supo.

La queja de su creador

En septiembre de 2023, RTVE comenzó a promocionar sus estrenos de la nueva temporada. El conquistador. MasterChef Celebrity. Mañaneros. La Plaza. Dúos Increíbles. Los Latin Grammys. Eurovisión Junior. Salón de té La Moderna. “Y el mejor deporte, el mejor cine y las mejores series”. Esas y solo esas eran las apuestas que se promocionaron para los meses venideros.

La omisión de HIT provocó la queja de su creador, Joaquín Oristrell, en su perfil de X, la red social anteriormente conocida como Twitter. “¡HIT no volverá esta temporada! Aunque me duele en el alma, pinta que HIT no volverá... ¿Por qué? Es una pregunta que no puedo responder, quizá RTVE y quien decide lo programación pueda hacerlo”, escribía el guionista y director. Una queja que, sumadas a otras, provocó un debate intenso sobre su estreno y que provocó que Oristrell acabase cerrándose el perfil.

HIT no va a tenerlo fácil en cuestión de audiencias, por más que le lluevan las críticas positivas. Su segunda temporada cerró con una media del 7,6% y 1.007.000 espectadores, eso sí, muy fieles. Suponía un descenso respecto a su primera edición que tuvo como promedio un 9,2% y 1.523.000 espectadores.