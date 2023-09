La queja del creador de ‘HIT’ a TVE por aparcar aún más la tercera temporada: “Pinta que no volverá”

El conquistador. MasterChef Celebrity. Mañaneros. La Plaza. Dúos Increíbles. Los Latin Grammys. Eurovisión Junior. Salón de té La Moderna. “Y el mejor deporte, el mejor cine y las mejores series”. Esas son las apuestas de TVE para el nuevo curso audiovisual, que arrancaba este lunes 4 de septiembre, y de las que ha sacado pecho en las redes sociales.

No hay, sin embargo, ninguna mención hacia la tercera temporada de la serie HIT, y ello ha provocado que su creador, Joaquín Oristrell, comparta sus impresiones en X, la red social anteriormente conocida como Twitter. “¡HIT no volverá esta temporada! Aunque me duele en el alma, pinta que HIT no volverá... ¿Por qué? Es una pregunta que no puedo responder, quizá RTVE y quien decide lo programación pueda hacerlo”, escribía el guionista y director.

Lo cierto es que resulta chocante que TVE haya aparcado la tercera temporada de la serie que protagoniza Daniel Grao, quien da vida a Hugo Ibarra Toledo, HIT, un pedagogo de métodos poco tradicionales. Fue en agosto del año pasado cuando comenzó a grabarse esta tercera tanda de capítulos, que se ambienta en la isla de La Palma, y en febrero de 2023 comenzó a promocionarse en televisión.

Como ya se adelantó, en esta nueva tanda, Hugo ha tocado fondo, y está en un centro de rehabilitación. Allí se encontrará con su antigua alumna Lena, interpretada por Carmen Arraufat, así como con otros usuarios que tienen que saber dejar las adicciones a un lado para encontrar un nuevo camino en la vida.

El 14 de marzo, durante el Festival de Cine de Málaga, HIT 3 fue presentada a los medios y al público en un gran evento en el Teatro Soho, propiedad de Antonio Banderas. Eso invitaba a pensar que su llegada a la televisión en abierto era inmediata, pero continuaron pasando los meses y sigue sin fecha de estreno. Sin embargo, sí que se va a estrenar este septiembre concurso como Dúos increíbles que fueron renovados mucho después de la grabación de la serie, que en su segunda temporada cerró con una media del 7,6% y 1.007.000 espectadores.

¡HIT no volverá esta temporada! Aunque me duele en el alma, pinta que HIT no volverá... ¿POR QUÉ? Es una pregunta que no puedo responder, quizá @rtve y quien decide lo programación pueda hacerlo.@miqueliceta @cakivi @isabelrguez @DanielGrao7 @RTVE_Com https://t.co/njPfkiakkm — Joaquín Oristrell (@JoaqunOristrell) September 5, 2023

En HIT 3, Joaquín Oristrell está al frente del equipo de guion, en el que firman en esta temporada Yolanda García Serrano, Luis Caballero, Pablo Bartolomé, Sara Valenzuela y Marcos Castro. En el casting, además de la vuelta de Arrufat, la ficción cuenta con la participación de Francisca Aronsson, Ton Vieira, Juan Grandinetti, Roger Sahuquillo, Andy Duato, Mitch Martín, Carlota Trueba, Miranda Gallego y Josito Peña.

