La monumental pifia de Juan Carlos Rivero al narrar el gol de España a Albania en RTVE

Esta noche había muchos ojos puestos en La 1 de RTVE. La primera cadena de la televisión pública ofrecía el partido de la Eurocopa que enfrentaba a la Selección Española contra Albania, y contaba con la narración de Juan Carlos Rivero y los exfutbolistas Mario Suárez y Carlos Marchena. Pero Rivero no ha tenido su mejor noche, pues en el momento más emocionante del partido no ha dado una con el nombre de un jugador.

“Navas, Navas gol. No, Ferran Martínez”, decía Rivero al público. Y así, no solo se confundió de futbolista, si no que no dijo bien el nombre de Ferran Torres. Más adelante, ya hacia el final del partido, en el minuto 87, volvió a referirse a Torres como Ferrán Martínez, quien fue jugador de la selección española, pero de Baloncesto hace ya varias décadas

En las redes sociales muchos espectadores compartieron sus impresiones con esa pifia del locutor. “Esto debe ser un experimento sociológico y nos están grabando a todos, no puede ser real lo de este señor”. “Fichemos a Ferran Martínez, es buenísimo” o “Por no ver a España me he perdido lo mejor de la Eurocopa: Ferran Martínez”, escribían en X algunos internautas.

Hay que destacar, de todas formas, que desde que arrancase la Eurocopa 2024 RTVE ha recibido muchas críticas por sus narraciones. Los espectadores a través de las redes sociales analizan con dureza cada palabra que dicen sus periodistas, y destacan cualquier mínimo error.

El propio Rivero sabía que podría ser blanco de críticas. En la entrevista que BLUPER tuvo con él no obvió que algunos mensajes, que se los mandan incluso sus hijos, "son graciosos", pero otros proceden de "gente con mala baba y cruel": "Cuando de repente eres 'trending topic' por decir 'buenas tardes', no puedes prestarle mucha atención a eso. ¿Qué vas a hacer? Pues pedir disculpas".

“¡Gol de Navas! No, Ferrán! Gol de Ferrán Martínez!!” ¿Pero qué broma es esta? pic.twitter.com/ovZ4RnbiwZ — Redons (@Dr_Redons) June 24, 2024

"No soy infalible, trato de serlo. Hablamos durante 2 horas, podemos llegar a dar 500 nombres y resulta que te equivocas un par de veces en el mismo. Entonces, es que ya confundes Yamal con Koundé. Chico, si eres tan cruel con el error ajeno, igual tienes un problema", expuso.

El mejor jugador del partido

Ferran Torres, delantero de la selección española y autor del gol del triunfo por 0-1 frente a Albania, fue elegido el mejor jugador del duelo de la última jornada del grupo B en el Dusseldorf Arena.

El atacante del Barcelona marcó el gol en el minuto 13, a pase de Dani Olmo, tras golpear de primeras y con la izquierda junto al poste. En total, disputó 72 minutos, hizo tres remates, recorrió 8,1 kilómetros y su esprint más rápido durante el choque fue de 34,2 kilómetros por hora, según las estadísticas oficiales de la UEFA.