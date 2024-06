Terelu Campos rompe a llorar tras ver 'cómo será' el bebé que esperan Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Mucha expectación había sobre si Terelu Campos iba a estar presente este sábado 22 de junio en el plató de D Corazón. La malagueña había provocado las críticas de sus compañeros de TVE al no presentarse en su silla habitual este pasado viernes 21 de junio en Mañaneros. El motivo era claro, había negociado una exclusiva para esa noche en De viernes. La comunicadora así se guardaba su reacción sobre el embarazo de su hija para el magacín de Telecinco.

Una ausencia que indignó a sus compañeros del magacín matinal producido por La Cometa TV. “En los últimos meses, Terelu siempre fue muy firme en nuestro plató, defendiendo que ella no iba a hablar de su hija”, podía escucharse en la locución que tiraba de hemeroteca en la que se mostraban vídeos de la época en la que se confirmó la relación entre Carlo Costanzia y su hija. En aquel momento, la tertuliana se negó a hablar en su programa para "no hacer daño" a la joven.

Dada ya la exclusiva para el formato de Mandarina, quedaba por ver si la colaboradora iba a seguir guardando silencio sobre su hija en los programas en los que participa en TVE. D Corazón ha jugado al despiste, mostrando la zona del sofá donde se sienta habitualmente la periodista completamente vacía. El programa creaba expectación.

“Este hueco en el sillón es el de Terelu Campos, pero está vacío, Como cada fin de semana, hemos contado con ella para comentar las noticias más relevantes de la crónica social, hasta que la noticia ha sido ella. Ya sabéis que a Terelu, ser protagonista de la actualidad, a veces, se le hace bola”, comenzaba narrando un locutor. “Ha vuelto a pasar”, proseguía, para narrar la exclusiva que dio su hija a la revista ¡Hola!

Lo que parecía una sonora ausencia era sólo para ir creando expectación. El programa enfocaba a un pasillo de los estudios de Prado del Rey de la Corporación pública y se veía cómo Terelu salía acompañada por una trabajadora del magacín, Almudena. Así lo narraba en directo Anne Igartiburu, aumentando el hype por la irrupción de la hermana de Carmen Borrego en el plató.

Finalmente, se sentaba en su sitio, junto con la modelo Alba Carrillo y los periodistas Susana Jurado y Luis Pliego. Por supuesto, la primera mitad del programa ha sido casi una entrevista, dado que la malagueña respondió a varias preguntas sobre cómo se enteró del embarazo, cómo lo está viviendo y las críticas a las que se está enfrentando la familia.

Asimismo, el magacín sacó a relucir las declaraciones del exchófer de la familia, Gustavo, como sus palabras contra Carmen Borrego. La malagueña, dado que estaba en un plató amigo, no dudó en responder a las preguntas. En un tono distendido, declaró de forma muy similar a su paso por De viernes. Ahora bien, el magacín matinal le guardaba una sorpresa.

Terelu Campos en 'D Corazón'.

Y es que el equipo de redactores de D Corazón comenzó a preguntarse cómo sería el vástago de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio. Sin dudarlo, hicieron dos simulaciones mediante inteligencia artificial que combinaban los rasgos tanto del hijo de Mar Flores como de la colaboradora de Fiesta y Así es la vida. Se hicieron dos versiones, para que se viese cómo sería el bebé si es niño o si es niña.

Una sorpresa que dejó sin palabras a Terelu Campos. La malagueña reconoció que está muy ilusionada por convertirse en abuela y fue mostrarle las imágenes realizadas por IA y que la periodista se emocionase, hasta el punto de llorar. La colaboradora se rompió de alegría, dado que intentaba reprimir las lágrimas con una amplia sonrisa.

“Ya me recompongo”, dijo Terelu. “Es tan bonito este momento”, compartía Susana Jurado. “¡Qué hermoso!”, agregaba Alba Carrillo. “Mi madre estuvo en mi parto. Para mí, fue muy importante. También estuvo el padre de Alejandra. Hubo un momento en el que mi doctora, Rocío, me dijo que me incorporase y la cogí y me encontré con mi hija. Fue un momento mágico”, confesaba.