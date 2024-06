Carmen Borrego reaparece tras el embarazo de Alejandra Rubio: dice no conocer a Carlo Costanzia y rompe a llorar

No fue este pasado miércoles, 19 de junio, un día fácil para la familia Rubio Borrego Campos. La noticia del embarazo de Alejandra Rubio (24 años), la hija de Terelu Campos (58), ha sorprendido a propios y extraños. La joven, que lleva tres meses de gestación, ha realizado una exclusiva en una revista del corazón con su pareja, Carlo Costanzia di Costigliole III (31).

Una suerte de noticia bomba que ha zarandeado los cimientos de la crónica social. Este día 19 no se hablaba de otra cosa, amén del décimo aniversario del rey Felipe VI (56). Alejandra y Terelu, de momento, guardan silencio, pero Carmen Borrego (57) sí ha hablado en su puesto de trabajo en televisión.

No sólo ahí. La benjamina de María Teresa Campos ha acudido este pasado miércoles a la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid, para dar el pistoletazo de salida al verano de 2024 con la entrega de los Beef Awards. La noticia del día, la semana y del mes, el embarazo de Alejandra Rubio, ha acaparado toda la atención y el posado en el photocall de Carmen ha estado envuelto en expectación.

Carmen Borrego, posando en el 'photocall', este pasado miércoles, día 19. Gtres

Conviene puntualizar aquí que Terelu Campos estaba invitada al mismo evento, pero a última hora canceló su asistencia. Ante esto, todos los medios se han agolpado alrededor de la figura de Carmen, para preguntarle por el embarazo de su sobrina y la colaboradora ha hablado largo y tendido. Carmen ha confesado que "un niño es una buena noticia, no es ningún drama", y se ha comparado con la joven: "Yo fui madre joven y ella siempre ha querido ser madre".

En cuanto a si su hermana va a llevar bien que la llamen 'abuela', Carmen ha tirado de ironía para explicar que "peor suena 'tía abuela' que 'abuela', también te lo digo". En esa línea, ha asegurado la directora de programas que todavía no sabe el nombre que le pondrán al futuro bebé: "Eso lo decidirán sus papás".

Sobre la pareja, Borrego ha comentado que "me parece que están espectaculares los dos", y ha desvelado que aún no ha hablado con su sobrina: "Hablé ayer con ella y evidentemente está nerviosa".

Carmen no tiene preferencia en cuanto al sexo porque "lo importante es que lo que venga, venga bien". Además, Carmen ha querido defender a su sobrina de las críticas recibidas por haber dado una exclusiva: "Decimos tantas cosas a lo largo de nuestras vidas y luego cambiamos, todo el mundo tiene capacidad para cambiar de opinión y no seré yo quien critique que de una exclusiva".

La hermana de Terelu ha asegurado que "yo a Carlo no le conozco", por lo que "no te puedo hablar de él, me parece un chaval estupendo... cuando un niño nace desde el amor siempre es un motivo de celebración". Además, también ha decidido zanjar la polémica de la enemistad que podría existir entre su hermana y Mar Flores (55) explicando que "no se puede hablar de una mala relación cuando no existe esa relación".

Por último, Borrego ha sido preguntada por su madre y ha recordado que "Teresa estaría encantada, ella le dijo a todos sus nietos que quería ser bisabuela, ella estaría muy feliz en estos momentos y me duele que no esté para vivirlo".

Rompe a llorar

Minutos después de mostrarse de lo más sonriente ante las cámaras, la hermana de Terelu Campos se ha derrumbado durante una conversación con algunos compañeros de profesión, como los televisivos Antonio Montero, Adriana Dorronsoro y Leticia Requejo.

Carmen no ha podido evitar romper a llorar en plena polémica por el embarazo de Alejandra, y muy seria se limpiaba las lágrimas intentando no ser pillada por la prensa al abandonar el 'corrillo'.

Un llanto que Borrego ha aclarado al abandonar la fiesta, aseverando que era "de alegría", poco después de enterarse de que en poco más de cinco meses se convertirá en tía abuela. A su lado, su marido José Carlos Bernal, quien también se ha pronunciado sobre la futura maternidad de su sobrina. Bernal ha manifestado que está feliz con la noticia, que Alejandra será una madraza. Carlo, según José Carlos, es "bienvenido siempre" en la familia y Terelu será una gran abuela: "No te quepa ninguna duda".