Miri Pérez-Cabrero tiene el vestido verde lima que promete ser tendencia (de día y de noche)

Aunque el verano aún no ha comenzado oficialmente, las celebrities e influencers ya están marcando tendencias para nuestros próximos looks. Desde bikinis y bañadores hasta vestidos de red perfectos para las vacaciones y outfits ideales para las noches de verano, ellas nos ofrecen multitud de ideas, salvándonos en más de una ocasión ante el tan temido 'qué me pongo'.

Ellas son las primeras en dar el pistoletazo de salida a la temporada de verano con sus vestidos fluidos, su calzado de esparto y sus looks llenos de color tanto para un día de playa como para pasar una noche en la ciudad. Diseños que evocan esos días soleados que tanto ansiamos y están a la vuelta de la esquina.

Con sus recomendaciones e ideas, nos transportan casi automáticamente a los planes de verano en los que la moda se convierte en una expresión de alegría y frescor. En esta ocasión, nuestra fuente de inspiración es la chef e influencer Miri Pérez-Cabrero (30 años), que ha vuelto a la realidad de su vida tras pasar más de tres meses en el reality de Supervivientes y lo ha hecho por todo lo alto con una agenda llena de planes y eventos.

[La nueva vida de Miri Pérez: modelo para la firma de la novia de Álex Lequio y para bodas en el bosque]

El vestido que ha lucido Miri en los últimos días.

Muestra de ello han sido los reencuentros con amigos y familiares que ha compartido en sus redes sociales. En uno de ellos, la barcelonesa luce un look perfecto para disfrutar de una noche de verano. El modelo en cuestión es un vestido mini de la casa de costura Hortensia Maeso que destaca por su color verde lima, que es una inversión infalible durante los meses de verano, ya que sienta bien a todo tipo de pieles, desde las más blancas a las más oscuras. Cuesta 590 euros.

Y, si eres de las más atrevidas, puedes incluir esta tonalidad también en sandalias y complementos para elevar tu look a otro nivel. Un diseño con escote asimétrico que da todo el protagonismo al cuello y a la cintura, y es perfecto para las chicas de pecho pequeño o mediano. Los volantes, que adornan la parte inferior del vestido, añaden movimiento y dinamismo, creando una silueta con volumen de lo más favorecedora.

Ya sea para un evento de día o para una cena en una terraza cerca del mar, el vestido de Miri Pérez-Cabrero es una apuesta segura para destacar. Así que, toma nota, porque este verano promete ser una explosión de color y estilo las 24/7.

Sobre Hortensia Maeso