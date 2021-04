La nueva vida de Miri Pérez: modelo para la firma de la novia de Álex Lequio y para bodas en el bosque

Miri Pérez-Cabrero (26 años) o Miri, a secas, como se la conoció en 2017 a raíz del programa MasterChef en el que quedó finalista, ha renovado su vida por completo. La dulce joven que se ganó el corazón de la audiencia -y del ganador de su edición, Jorge Brazález (32)- gracias a su aura inocente y su filosofía hippie trabaja actualmente en varios mundos artísticos muy alejados de los fogones.

Hasta antes de la pandemia, la catalana compartía únicamente platos y creaciones culinarias saludables y veganas en sus redes sociales. Su Instagram era un recetario healthy, pero desde hace un tiempo, Miri ha dejado un poco de lado la cocina y comparte algunas sesiones de fotos que protagoniza como modelo. Y es que la joven ha diversificado su carrera y ahora recibe ofertas para ser imagen de marcas de ropa o de eventos de lo más peculiares. De hecho, pertenece a la prestigiosa agencia Uno Models, en la que están también Lucía Rivera (22) o Laura Ponte (47).

Miri es uno de los rostros que aparece en la nueva campaña de la firma de moda Carola Monje, de la que es fundadora y diseñadora la novia del fallecido Álex Lequio. Carolina y Miri son muy amigas, se conocen de Barcelona, donde ambas viven, y porque tienen amistades en común y una forma de ver la vida muy similar. Adoran el yoga, la meditación y el slow life, elementos que están muy presentes en los diseños de la marca de ropa de la que fuera pareja del hijo de Ana Obregón (66).

Miri, ejerciendo de modelo para la firma de moda Carola Monje. RRSS

La finalista de MasterChef aparece practicando posturas yoguis, saludando al sol, pintando con acuarelas y adentrada en el mar vestida en el amplio catálogo de la firma de Carolina Monje. En las instantáneas luce las nuevas prendas para la temporada primavera/verano 2021 que ha creado su amiga, todas ellas artesanales y de inspiración bohemia.

Precisamente ese toque cíngaro y natural, que define tanto a Miri, también está relacionado con su otro trabajo. JALEOS ha descubierto que la catalana es imagen de una llamativa iniciativa de la Reserva Wild Forest, un santuario de animales salvajes ubicado en Cataluña. La fundación ha creado una especie de pack nupcial para aquellas parejas que quieran celebrar su unión en la intimidad, rodeados de un bosque repleto de ciervos, jabalís, cerdos y zorros y con una decoración bohemia en una ceremonia presidida por un indígena americano.

Miri Pérez, modelo para promocionar bodas bohemias en el bosque JALEOS

En vista de los proyectos que Miri acepta como modelo, queda claro que no se 'vende' a cualquier tipo de marca o propuesta y solo acepta aquellas que se están ligadas a sus principios y su esencia vital.

Formándose para ser actriz

Miri se está formando "a lo grande" para ser una gran actriz, así se lo hizo saber a JALEOS hace dos años. Y es que tras su gran éxito en el formato culinario de TVE, su rostro se convirtió en uno de los más queridos del país: "Gracias a la televisión, ahora mismo estoy estudiando interpretación. Estoy focalizada en eso en estos momentos. Es una oportunidad que me salió a raíz de MasterChef y estoy formándome para ser actriz. Eso sí, el tema de mis recetas saludables y compartir mi estilo de vida no pienso dejarlo, ni mi libro tampoco. Son dos cosas que se pueden llevar muy bien y que puedo ser perfectamente una actriz con un estilo de vida que comparte y ayuda a otra gente a sentirse mejor".

Miri, el día que presentó su libro 'Las recetas de Miri'. Gtres

Miri desveló a este medio que está estudiando en uno de los mejores centros de la capital y que le gustaría que la reconocieran por hacer bien su trabajo y no por ser famosa por un programa: "Estoy formándome en la Central de Cine en Madrid. Voy a hacer, en breve, un año formándome. Estoy estudiando ofertas, la cosa es que yo me quiero formar muy bien, en el momento en que salga en un cine o una serie sé que voy a estar en el punto de mira. Dirán 'Pero ¿esta chica no cocinaba, qué hace ahora actuando?' Pero, bueno, me estoy formando con gente muy buena. Estoy con temas de casting".

A pesar de querer seguir adelante con su sueño de dedicarse a la interpretación, Miri asegura que no va a alejarse de la televisión: "No me quiero alejar de la televisión para nada. A mí me encanta compartir mi estilo de vida, ayudar a otras personas a que se sientan mejor y hacer ver a la gente de que somos los que comemos. A nivel de televisión, estoy en temas de casting, no puedo decir mucho más. Estoy planteándome abrir una pequeña sección de cocina en algún programa", detallaba a finales de 2019. En esta fecha lanzaba al mercado su libro Las recetas de Miri: más de 90 recetas para una vida healthy, un recetario que arrasó en ventas y que desvelaba los secretos de su alimentación y de su filosofía de vida.

