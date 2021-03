Ana Obregón, rota de dolor, a su hijo Álex: "Hace tres años, en Semana Santa, te diagnosticaron cáncer"

Ana Obregón (66 años) lo ha vuelto a hacer. La actriz ha utilizado sus redes sociales para escribir una reflexión sobre el momento más duro y complicado de su vida: la muerte de su hijo, Álex Lequio. La presentadora continúa en el difícil camino de intentar recomponerse del dolor que le supuso la injusta pérdida de su único vástago y en relación a esto, cada fecha en el calendario ha quedado marcada a fuego en su corazón.

En esta ocasión, Ana Obregón ha admitido que no le gusta la Semana Santa, precisamente porque en ese contexto, el 23 de marzo de 2018, fue cuando a Álex le diagnosticaron el sarcoma de Ewing que acabó con su vida dos años y dos meses después. "No me gusta la Semana Santa. Recuerdos que me rompen aún más por dentro. Hace tres años en Semana Santa te diagnosticaron cáncer y el año pasado en el hospital me diste la lección de vida y amor más duro que nadie pueda imaginar", ha escrito Ana.

"Dicen que la cicatriz es el lugar por donde entra la luz. Me imagino que algún día mi corazón, cuando deje de sangrar lágrimas, cicatrizará, y ese día renaceré llena de tu luz. Mientras tanto leo, medito, me desmaquillo la cara y el alma y te echo insoportablemente de menos. Pero tengo las fuerzas suficientes para desearos (a pesar de todo lo que estamos viviendo) una Semana Santa llena de amor y salud. #SemanaSanta #AlessForever", redacta la actriz con una emotividad palpable.

Ana Obregón ha acompañado estas palabras con una fotografía suya en la que aparece en una especie de masía, en mitad del campo, . En la imagen se ve a la perfección cómo luce el colgante con el nombre de su hijo, al que los medios de comunicación siempre llamaron Álex, pero al que ella llamaba cariñosamente Aless, diminutivo de Alessandro, su verdadero nombre.

La muerte de Álex

Esta fue la primera foto de Ana Obregón y Alessandro y Aless Lequio que compartieron desde Nueva York. Instagram.

El 13 de mayo del pasado año 2020, Álex Lequio García fallecía a la edad de 27 años a causa de un tumor. El exitoso empresario, querido por todos y famoso antes de nacer por sus celebérrimos progenitores, se encontraba ingresado en una clínica privada de Barcelona donde la enfermedad, finalmente, le ganó el pulso dejando conmocionado a todo un país y con el corazón roto en mil pedazos a familiares, amigos y a su novia, Carolina Monje.

La diseñadora se encuentra inmersa en sus nuevos proyectos laborales, pero siempre tiene a Álex presente. Y también a los padres de él, Alessandro y Ana. Carolina tuvo que decir adiós para siempre al hombre que amaba, tras más de un año librando junto a él la peor de las batallas. La joven lo despidió públicamente a través de una extensa y emotiva carta en la que reflejó el gran amor que ambos se profesaban: "Gracias de todo corazón por estos casi dos años contigo, los mejores años de mi vida. Doy millones de gracias a la vida y a ti por haberme brindado la oportunidad de conocerte y compartir cada instante desde entonces".

