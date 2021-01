Jorge Brazález, tras 'MasterChef': una ruptura, un negocio, contratos publicitarios y polémicas

El Desafío, la nueva apuesta de Antena 3, comenzó este viernes con Roberto Leal (41 años) como conductor. El programa ha reunido a ocho famosos que se pondrán al límite físico y mental para superar complicadas pruebas semanales y ganarse al jurado, formado por Tamara Falcó (39), Juan del Val (50) y Santiago Segura (55). Entre el grupo de celebridades se encuentra Jorge Brazález (32), ganador de la quinta edición de MasterChef. Desde entonces y hasta ahora, cuando ha regresado a la pequeña pantalla, su vida ha estado llena de cambios, tanto a nivel personal como profesional.

Fue en 2017 cuando el exfutbolista se alzó con el triunfo en la quinta edición de MasterChef tras consagrarse como el favorito de la audiencia. Durante su participación en el talent culinario, Jorge no soló destacó por su destreza en la cocina, sino también por su evidente química con su compañera Miri. Poco después de su victoria, de hecho, se confirmó la relación entre ambos a través de un vídeo en el que se les veía muy enamorados.

Jorge Brazález, tras su triunfo en 'MasterChef', en la presentación de su libro 'Las recetas de Jorge'. Gtres

El romance entre Jorge Brazález y Miri duró, de forma oficial, hasta agosto de 2018, cuando el cocinero anunció su ruptura en su cuenta de Instagram. Desde entonces, son varias las ocasiones en las que se les ha visto públicamente en actitud cariñosa, sin confirmar en ningún momento una posible reconciliación. "Él está viviendo en Ibiza y yo estoy entre Barcelona y Madrid. No os voy a decir más que eso, que nos queremos mucho y que nos tenemos un aprecio muy grande", explicó la exconcursante de MasterChef en noviembre de 2019, para zanjar todo tipo de rumores.

Pero más allá de su vida amorosa, en los últimos tres años Jorge Brazález ha sido noticia por sus éxitos profesionales. En verano de 2019 abrió su primer restaurante en Ibiza, bautizado como Roto y en sociedad con Miguel Sancho y Andrés García, quienes además de ser sus amigos han sido promotores del famoso Beso Beach en Formentera, donde también trabajó el ganador del talent culinario en alguna ocasión. Allí, según indica en la biografía de su perfil de Instagram, también ejerce de chef ejecutivo.

Según explicó él mismo en la pequeña pantalla, la carta que ofrece en su local está basada en la cocina tradicional e inspirada en su familia y raíces. "Hay un poco de todos y por supuesto de mi familia. Comida casera, rica y honesta", contó Jorge Brazález el pasado mes de noviembre, durante su visita a MasterChef Celebrity. Y es que, si bien ha incursionado en otros proyectos, su presencia en los platós no ha cesado.

Miri y Jorge Brazález, en una actitud muy romántica, por las calles de Madrid, en octubre de 2019. Gtres

Además de visitar el talent culinario, Jorge Brazález fue colaborador de Viva la Vida. Entre septiembre de 2018 y mayo de 2019 condujo la sección Mitos de los alimentos, a la que puso fin tras una polémica con Emma García (47). El cocinero protagonizó una discusión con la presentadora, quien le preguntó por una supuesta boda entre él y Miri, haciendo saltar la tensión en directo.

Un año y medio después de aquel episodio, Jorge ha regresado a la pequeña pantalla como concursante de El Desafío para enfrentarse a David Bustamante (38), Gemma Mengual (43), Pablo Puyol (45), Jorge Sanz (51), Kira Miró (40) y Ana Peleteiro (25) a unos impresionantes retos físicos y mentales con los que luchará por un objetivo claro: convertirse en el mejor.

Pero la cocina y la televisión no ha sido su única fuente de ingreso. Desde su paso por MasterChef, el cocinero ha trabajado en campañas publicitarias de firmas como Springfield. Además, ha hecho colaboraciones con empresas como Conforama.

Polémicas

Pese a todos sus éxitos profesionales, Jorge Brazález no ha estado exento de polémicas. La más reciente, en marzo de 2020, cuando apenas comenzaba el confinamiento por la crisis del coronavirus.

"¿Tú me estás diciendo a mí, ahora mismo, que el trabajador tiene que estar parado en su casa, cobrando, y los empresarios tienen que estar quietos, en su casa, pero pagándoles a los trabajadores? ¿Eso cómo va a ser?", comentó entonces el cocinero, en un vídeo publicado en sus redes sociales, que desató la furia de cientos de usuarios. Tanto, que poco después tuvo que rectificar. "Os quiero pedir disculpas si no me supe expresar como hubiese querido y os sentisteis ofendidos. Mi comentario fue desagradable. Siento haber sido tan ignorante a nivel político. Esa versión mía está lejos de los valores que me han inculcado mis padres trabajadores", explicó.

Un año antes, el cocinero también generó controversia en las redes, donde apareció comiéndose una pizza caducada de ocho días. Algunos de sus seguidores lo tomaron de mala manera ya que, de acuedo con sus opiniones, Jorge debía advertir sobre el peligro que supone comer alimentos pasados de fecha.

