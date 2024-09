Frank Cuesta afirma que Yuyee no felicitó a su hijo en su cumpleaños y ella muestra el mensaje: sigue la guerra

Frank Cuesta (52 años) y su exmujer, Yuyee Alissa Intusmith (51), continúan en pie de guerra, a pesar de que el gran motivo de su disputa, la titularidad del Santuario Libertad, ya se ha resuelto en favor del herpetólogo tras el pago de 165.000 euros a la cantante y modelo.

El que fuera presentador del popular programa Frank de la Jungla sigue publicando vídeos contra la madre de sus hijos y lo hace a través de su poderoso canal de YouTube. Pequeños clips, que luego son editados y publicados en cuentas de apoyo a él en redes sociales como Instagram o TikTok.

Uno de estos últimos tiene que ver con el cumpleaños de Zape Cuesta, el primogénito de la expareja que cumplió 21 años el pasado 4 de septiembre. Según Frank, Yuyee no le había llamado ni mandado ningún mensaje en su día más especial.

"Os voy a contar varias cositas que han ido pasando estos días, que han sido muy feas. Mi hijo Zape cumple años el día 4 [de septiembre]. Su madre no le llamó ni le mandó ningún mensaje. Algo muy feo. Sé que había puesto algo en Instagram o alguna cosa de estas, pero no le llamó, ni le mandó ningún mensaje, cosa que me parece feísima", comenta Cuesta ante su millón y medio de seguidores.

Yuyee, al sentirse directamente aludida, no ha dudado en publicar en su cuenta de TikTok el mensaje íntegro que le envió a su hijo Zape. "Feliz cumpleaños, Zape. Te deseo sabiduría y fuerza para navegar a través de esta vida. Espero que tus sueños se cumplan y felicidad incluso en tus momentos más oscuros. Sólo morimos una vez, pero vivimos todos los días, así que cada día es una nueva oportunidad para aprender, desaprender y vivir con el máximo potencial. No seas tan duro contigo mismo. Te he amado desde el día que te conocí y siempre te amaré".

Padres de cinco hijos

Mensaje íntegro de Yuyee a su hijo Zape. null

En el tiempo en el que Frank Cuesta y la cantante tailandesa Yuyee se amaron tuvieron cinco hijos. Los primeros en nacer fueron unos gemelos, a los que sus padres llamaban cariñosamente Zipi y Zape. Zipi, tristemente, falleció al poco tiempo de nacer a causa de una grave enfermedad.

Después llegó Pepsi, que fue adoptado por Frank Cuesta en 2013. El aventurero se ha referido a él en varias ocasiones como su "hijo mayor" y, además, hasta que ingresó en una escuela militar, se hizo cargo del resto de sus hermanos cuando Yuyee entró en prisión. Finalmente, los pequeños de la casa son Zorro, de 18 años, y Zen, una niña de 14.

El pasado 11 de septiembre se confirmó que el Santuario Libertad había sido puesto a nombre de Zorro, el varón más pequeño del hogar de los Cuesta. Tras firmar los documentos, Frank aprovechó para atacar de nuevo a Yuyee afirmando que había "vendido a sus hijos" por seis millones de bahts, unos 165.000 euros.