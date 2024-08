Yuyee, la exmujer de Frank Cuesta, se promete con su novia cinco meses después de conocerse: el romántico vídeo

Yuyee Alissa Intusmith, exmujer de Frank Cuesta (52 años) y madre de sus cuatro hijos -en realidad fueron cinco, pero uno de ellos, tristemente, falleció-, cumplió 51 flamantes años el pasado 10 de agosto. Un bonito día que celebró junto a su razón de amor, Chris Daran Korn, en mitad de la guerra abierta que mantiene no sólo con su popular exmarido, sino con sus vástagos mayores, Zape (20) y Zorro (18), que se posicionan del lado de su padre.

Como regalo por esta nueva vuelta al Sol y para dulcificar estos amargos días, Chris Korn, una mujer de origen tailandés a la que Yuyee conoció el pasado mes de marzo en la inauguración de una tienda y con quien mantiene una relación sentimental, hincó rodilla y le pidió matrimonio. Un anillo de oro amarillo selló su compromiso.

La pareja ha querido dejar constancia de este feliz momento en su perfil oficial de la red social TikTok con un romántico vídeo. Yuyee, tímida en las imágenes, afirma en tailandés que "esto es muy emocionante". Entre ellas, cariñosamente, se hacen llamar "oso".

Chris Korn, que estudia cocina tailandesa, ha roto su silencio con LOC y ahí ha detallado que está viviendo un glorioso instante junto a Yuyee, a la que ama sobremanera. "Es un momento de alegría y felicidad", declaró.

Y prosigue: "Le pedí que se casara conmigo para demostrarle que, incluso en su peor momento, nunca la dejaría ni le faltaría el respeto de ninguna manera. Mi única intención es simplemente amarla, cuidarla, protegerla y no hacerle daño. Creo que eso es todo lo que ella necesita ahora". "Quiero", concluye "demostrarle que, digan lo que digan, nunca estará sola, que siempre me tendrá".

En declaraciones para el mismo suplemento, Yuyee desveló cómo conoció realmente a su novia. Algunos medios de comunicación e incluso el entorno de Frank Cuesta afirmaron que la relación entre Yuyee y Chris empezó hace más de un año, pero la cantante quiso ponerle fecha exacta a su primer encuentro con quien en los próximos meses será su mujer.

Yuyee junto a su nueva pareja en redes sociales.

"Nos presentó una amiga. Nos conocimos en la inauguración de un negocio el 26 de marzo de 2024 y sentí como si ya la conociera de antes, como si hubiese sido el destino. Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada. Ya no estoy sola. Ahora tengo apoyo, y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena, y la amo por eso", declaró Yuyee la cantante.

Y remató: "Chris es mi primera relación con alguien del mismo sexo, y es algo totalmente nuevo para mí. Tengo una amiga que también es LGBTQ y lleva tiempo formando parte de mi vida, así que estoy acostumbrada a verla con su mujer. No veo nada malo en ello, amor es amor. He apoyado activamente a la comunidad LGBTQ en Tailandia. Practico la inclusión y creo que todos somos iguales. Si más gente practicara la inclusión, tal vez habría menos conflictos".

Tailandia reconoció el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo el pasado mes de junio. Se trata del tercer país asiático en dar este paso al frente en avance de derechos tras Taiwán, que lo hizo en 2019, y Nepal en 2023.