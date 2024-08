Yuyee, la exesposa de Frank Cuesta que estuvo en la cárcel, enamorada de una mujer y en plena guerra con su hijo Zape

Un año de lo más convulso para Frank Cuesta (52 años). Tan solo una semana atrás, el conocido como 'Frank de la Jungla' compartió a través de sus redes sociales que su exmujer, Yuyee Alissa Intusmith (50) le reclamaba un alquiler de 3.500 euros por el Santuario Libertad, una reserva de animales situada en Tailandia. Y es que, aunque gestionada por el naturalista, esta se encuentra a nombre de la que fuera su pareja durante más de 20 años.

Tras varios malentendidos, finalmente, consiguieron llegar a un acuerdo y aceptar la compra de los terrenos por la cantidad de 225.000 euros. Un acuerdo que para Frank carece de sentido alguno, pues afirma que se trata de "un chantaje, pero es legal" al estar a nombre de su exmujer, aunque todo lo pagó el presentador de televisión.

Unos hechos que, lejos de quedarse en algo entre la pareja, ha afectado a terceras personas que, de una forma u otra, se han visto involucradas. Se trata de Chris Korn, una mujer con la que Yuyee vive una nueva ilusión y con la que ya ha concedido su primera entrevista en España. Y, por otro lado, su hijo mayor, Félix -conocido como Zape- quien no ha dudado en ponerse de lado de su padre.

Yuyee Alissa ha dado un paso al frente y ha tomado la decisión de contar su versión de los hechos. Ha sido en una entrevista con El Mundo donde, de la mano de su actual pareja, la tailandesa no ha dudado en desmentir todas las acusaciones vertidas por parte de su exmarido Frank.

"Todo surgió a raíz del divorcio. Frank y yo nos divorciamos el pasado diciembre y tras 22 años de matrimonio finalmente firmamos los papeles. Cuando nos divorciamos, confié en su buena voluntad y no busqué una pensión alimentaria por la vía legal, ni firmamos un contrato. Pensé que podía confiar en él para que se encargara de pagar la pensión. Pero cada vez que llegaba la hora de pagar, la cantidad cambiaba y se reducía. Cuando le preguntaba al respecto, sus respuestas no eran amables ni claras", explica Yuyee.

"Cuando conocí a Chris, Frank redujo mi pensión a 100.000 baht (unos 2.500 euros) y luego todavía rebajó más la cantidad", continúa. Le pedí que aumentase esta cantidad porque la calidad de vida que tenía cuando estábamos casados es muy distinta a la que tengo ahora. Según las leyes (tailandesas), es su responsabilidad", señala.

Un tema de lo más delicado sobre el que ha hablado ahora otro de los protagonistas de esta historia, Zape, uno de los hijos que tuvieron Frank y Yuyee, que se ha sincerado en una entrevista concedida al canal de YouTube de Javi Oliveira. En ella, el joven ha lanzado un mensaje a su madre: "Le diría que tenga un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes".

Además, el hijo mayor de la pareja ha aprovechado para hablar sobre su padre: "Mi padre no es un santo, lo sabemos todos. No hay nada que ha hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo". Con respecto a su madre, dice "haber intentado hablar con ella, pero sin ninguna respuesta telefónica".

Durante su amistosa charla con Oliveira, Zape también ha hablado de cómo fue el tiempo en el que Yuyee ingresó en prisión por presunta posesión y tráfico de drogas: "Cuando entró en prisión fue un palo bastante grande para todos, pero sobre todo lo fue para mi padre, que tuvo que cambiar su vida completamente. Para nosotros también. En el colegio nos dejaron de hablar, ahora me da igual, pero en el momento fue duro".

Con la exposición pública de su madre y su nueva pareja, Zape también ha querido comentar su relación con Chris Korn:"No he hablado con ella porque es algo muy fuerte, pero me parece raro que justo cuando empieza una nueva relación comenzaron los rencores hacia mi padre. Creo que todo es por el dinero y eso que mi padre es el que ha estado pagando todo y cubriendo todos los gastos. Ahora conoce ella a otra persona que es de los ricos de Tailandia y no trabaja".

Primera relación con una mujer

Yuyee y Chris llevan juntas desde el mes de abril de 2023 y desde entonces se han estado mostrando en el Instagram de ambas, donde presumen de salidas, citas y demás actividades en pareja.

Chris Korn es una activista LGTBI y aficionada al karaoke y, con poco más de 1000 seguidores en Instagram, aparece en numerosas fotografías junto a Yuyee, comiendo en puestos callejeros, visitando supermercados o cocinando en la casa que la modelo y Cuesta tienen en Bangkok.