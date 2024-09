Así es Ramón Jordana, la mano derecha de Georgina: "Nos gusta pelearnos, somos como una pareja"

La tercera y esperada temporada de Soy Georgina ya está aquí. Los seis nuevos episodios de la docuserie que protagoniza Georgina Rodríguez (30 años) ya se pueden disfrutar y acercarse un poquito más a la vida personal de la influencer y el resto de su familia.

Esta nueva tanda de capítulos muestra el nuevo día a día de sus protagonistas en Arabia Saudí, país al que se trasladaron después del fichaje de Cristiano Ronaldo (39) por el Al-Nassr. Aún así, ambos continúan regresando a Europa por compromisos profesionales.

La familia pasa a ser la protagonista indiscutible, algo que hasta ahora tenía importancia aunque no tanta relevancia. Pero hay otro personaje que se postula como uno de los rostros que más minutos ocupa: Ramón Jordana, representante y mano derecha de Georgina.

Ramón Jordana junto a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. NETFLIX

El mánager ha demostrado ser una de las personas más cercanas a la modelo. Llevan desde los inicios de Georgina Rodríguez trabajando juntos, una complicidad latente en la docuserie que se demuestra en la confianza mutua que tienen.

Ramón descubrió a Georgina cuando se hizo pública la relación que mantenía con Cristiano Ronaldo en 2016. Fue entonces cuando decidió ofrecerle una oferta para convertirse en su representante. No sería la única que le llegaría a la de Jaca, pero decidió decantarse por él al ser el responsable del departamento de Special Bookings de Uno Models.

Con sede en Barcelona, esta agencia de representación fue la que abrió las puertas de Georgina al mundo de los focos, la moda y a conseguir ser reconocida por su trabajo y no por ser solo la pareja de Cristiano Ronaldo. De hecho, Ramón Jordana estuvo involucrado en el proyecto hasta febrero de 2023. Así definía su trabajo en la agencia: "Agente publicitario de personalidades nacionales e internacionales; desarrollo y dirección de carreras de top models, actrices, deportistas, cantantes, influencers, presentadores...".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ramon Jordana (@ramonjordan)

Fue el pasado mes de febrero de 2023 cuando decidió emprender una nueva aventura empresarial alejada de Uno Models, pero sin soltar de la mano a su gran estrella. Abrió su propia agencia de representación de rostros conocidos con el nombre de Angels Project S.L. En este nuevo negocio cuenta ya con nombres muy reconocidos en España como Macarena Gómez (46), Sergi Roberto (32), Lucía Rivera (26) y Ana Rujas (35). También rostros internacionales como Cindy Kimberly (25).

Ramón Jordana cuenta con más de 24.000 seguidores en su perfil de Instagram, donde lleva varios meses sin publicar post, aunque sí comparte stories que fija en la plataforma. Es aquí donde se puede descubrir algunos de los aspectos más personales del que ya se ha convertido en uno más en la familia de Georgina. Le gusta viajar, es familiar y muy amigo de sus amigos. Así se define en lo profesional: "Me considero una persona activa, creativa, organizada, social, perseverante y positiva".

El mánager se ha convertido en una pieza imprescindible en el séquito de la modelo aragonesa. Es quien le acompaña a cada uno de los compromisos profesionales, quien le ayuda a elegir los estilismos -aunque a veces choquen en gustos- y quien está cerca de ella cuando lo necesita.

Ramón Jornada y Georgina Rodríguez en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Tanto es así que siempre le acompaña en cualquier cita pública que tiene. Son uña y carne y así lo demuestran los nuevos episodios de Soy Georgina, aunque también hay momentos de tensión y falta de entendimiento entre ellos. "Nos queremos, pero los nervios hacen que tengamos nuestras diferencias", explica la protagonista a cámara.

"Soy muy orgulloso, me gustaría que me hiciera un poco más de caso. Nos gusta pelearnos, somos como una pareja, pero sin ser pareja. Ahí estamos. Por mucho que sea un tío que le dice las verdades, soy un poco sensible. Nos conocemos muy bien y eso es muy importante", defiende el representante después de protagonizar una pequeña discusión en el cuarto de los capítulos.

Aún así, Georgina siempre le reconoce todo lo que trabaja para ella. "Ramoncín me hace trabajar mucho. Es verdad que no consigue todo lo que quiere, porque hay campañas que aunque me insista mucho, yo no me siento identificada". De hecho, en uno de los episodios le regala un ordenador portátil para que pueda gestionar mejor todos los aspectos profesionales. A su vez, y sin prepararlo, él le regala un masaje antes de un importante shooting.

En los últimos años, tal y como ella misma defiende, Georgina ha conseguido cumplir algunos de sus sueños como desfilar por una pasarela en París o ser imagen de las firmas más importantes a nivel internacional. Con ayuda o sin ella, la modelo se ha convertido en un referente y un rostro querido en todo el mundo.