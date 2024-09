Así es Chris, la poderosa futura esposa de Yuyee, ex de Frank Cuesta: empresaria y de la 'jet set' tailandesa

En la cruenta guerra pública que mantienen Frank Cuesta (52 años) y su exmujer, Yuyee Alissa Intusmith (51), hay una serie de satélites alrededor que, de alguna forma, también desempeñan un papel en este particular entramado bélico.

Por parte del herpetólogo están sus hijos mayores, Zape (21) y Zorro Cuesta (18), quienes se posicionan del lado de su padre e incluso han llegado a conceder entrevistas cuestionando la actitud de su progenitora. "Ha vendido a su familia", han llegado a decir ambos jóvenes en el canal de YouTube de Javi Oliveira.

Por parte de la cantante y modelo, hay otra persona. En este caso, su prometida. Se trata de Chris Daran Korn, una mujer de origen tailandés con la que Yuyee pasará por el altar en los próximos meses tras una romántica petición de matrimonio con anillo incluido. Pero ¿quién es Chris Daran Korn?

Chris Daran Korn pertenece a una popular familia de la alta sociedad tailandesa y según publican medios locales, realizó sus estudios en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos. Tiene el título de Hostelería y Turismo por William Angliss Institute of TAFE de Melbourne, Australia. Según puede verse en sus redes sociales, Chris es una gran amante del golf, deporte del que adquirió sus conocimientos por su formación en la MBA Golf management.

Actualmente, Korn dedica su vida al coaching o, lo que es lo mismo, imparte entrenamientos de vida personal. Su familia, señalan medios como el Bangkok Post, ocupa puestos con cargos importantes en el cuerpo de policía de Tailandia, motivo por el que siempre ha gozado de una elevada posición económica y social.

Hace unas semanas, rompió su silencio con el suplemento LOC y ahí detalló que está viviendo un glorioso instante junto a Yuyee, a la que ama sobremanera. "Es un momento de alegría y felicidad", declaró.

"Le pedí que se casara conmigo para demostrarle que, incluso en su peor momento, nunca la dejaría ni le faltaría el respeto de ninguna manera. Mi única intención es simplemente amarla, cuidarla, protegerla y no hacerle daño. Creo que eso es todo lo que ella necesita ahora", prosiguió. "Quiero", concluyó "demostrarle que, digan lo que digan, nunca estará sola, que siempre me tendrá".

Yuyee, la exmujer de Frank Cuesta, y su novia, Chris Korn.

En declaraciones para el mismo suplemento, Yuyee desveló cómo conoció realmente a su novia, su futura esposa. Algunos medios de comunicación e incluso el entorno de Frank Cuesta afirmaron que la relación entre Yuyee y Chris empezó hace más de un año, pero la cantante quiso ponerle fecha exacta a su primer encuentro con quien en los próximos meses será su mujer.

"Nos presentó una amiga. Nos conocimos en la inauguración de un negocio el 26 de marzo de 2024 y sentí como si ya la conociera de antes, como si hubiese sido el destino. Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada. Ya no estoy sola. Ahora tengo apoyo, y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena, y la amo por eso", declaró Yuyee la cantante.

Y remató: "Chris es mi primera relación con alguien del mismo sexo, y es algo totalmente nuevo para mí. Tengo una amiga que también es LGBTQ y lleva tiempo formando parte de mi vida, así que estoy acostumbrada a verla con su mujer. No veo nada malo en ello, amor es amor. He apoyado activamente a la comunidad LGBTQ en Tailandia. Practico la inclusión y creo que todos somos iguales. Si más gente practicara la inclusión, tal vez habría menos conflictos".

Tailandia reconoció el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo el pasado mes de junio. Se trata del tercer país asiático en dar este paso al frente en avance de derechos tras Taiwán, que lo hizo en 2019, y Nepal en 2023.