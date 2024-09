Muere Cris, el hijo con parálisis cerebral de Andrés Aberasturi: su dura historia y el férreo apoyo de su padre

Duro golpe el que ha recibido el periodista Andrés Aberasturi (76 años). Tal y como confirma EL ESPAÑOL, uno de sus dos hijos, Cristóbal -al que todos llamaban cariñosamente Cris-, aquejado de una parálisis cerebral, ha fallecido a los 44 años. El deceso se produjo en los primeros días del mes de septiembre y se ha llevado en la más estricta intimidad.

Ése era el deseo de la familia Aberasturi Páez: despedir a Cris en un acto privado e íntimo. El joven ha perdido la vida rodeado del amor de todos sus seres queridos. Aberasturi, con gran generosidad, ha confirmado el fallecimiento de su vástago en conversación con este medio. Este pasado martes, día 17, Sonsoles Ónega (46) le daba el pésame al presentador en Y ahora Sonsoles.

Andrés intervenía en el espacio de Atresmedia con motivo de la partida de Jimmy Giménez-Arnau, y Ónega no pudo dejar pasar la ocasión para arropar a Aberasturi en este difícil trance. Conviene recordar que Aberasturi ha dedicado su vida, su tiempo y su energía, al cuidado de su hijo. La historia de Cris es de superación; y la de su padre, Andrés, de entrega absoluta y de inmenso amor.

[Qué fue de Andrés Aberasturi, el presentador al que la parálisis cerebral de su hijo le cambió la vida]

Andrés Aberasturi junto a su hijo Cris en un reportaje emitido en Cuatro, con motivo de la publicación del libro 'Cómo explicarte el mundo, Cris'. Mediaset

Además de por su vasta y prolífica carrera en los medios de comunicación, en los últimos años Andrés Aberasturi habló de su hijo Cris en distintos espacios, para concienciar sobre la parálisis cerebral y cómo es vivir con una persona con esta dolencia. En 2016, Aberasturi publicó el libro Cómo explicarte el mundo, Cris: Testimonio de la vida con mi Hijo.

En esta obra, Andrés trató de "explicar el mundo a su hijo Cris, que nació con parálisis cerebral (...) Es para Andrés Aberasturi una tarea dura y dolorida. Pero el autor de estas páginas honestas y sin adornos, que sólo pretende dejar testimonio de una parte de su verdad, la considera esencial para combatir el desasosiego", rezaba la sinopsis del proyecto literario más valiente de Aberasturi.

"No me considero valiente, sólo he hecho lo que tenía que hacer: luchar por nuestro hijo al lado de su madre y sentirme igual de orgulloso de mis dos hijos, cada uno con su historia, con sus problemas. Tengo dos hijos y la diferencia es que Andrés, el mayor, ha tenido la posibilidad de elegir su vida pero su hermano, Cris, no", manifestó Aberasturi en EL ESPAÑOL en 2016.

Muy generoso, en aquella charla, Aberasturi destacó el papel de su mujer, Guadalupe Páez Vicedo: "La protagonista de la vida de Cris es su madre, ella y él, él y ella. Imaginar que una vez dijera una palabra y que esa fuera 'mamá' no es restarme un placer, sino aumentarlo y ser justo".

Andrés en un cariñoso abrazo con su hijo Cris.

Dos años después, en 2018, el comunicador se sinceró sobre la enfermedad de su hijo en el Chester de Risto Mejide (49), en Cuatro. En ese espacio, volvió a "desmitificar todo este mundo de la discapacidad" al hablar de su hijo. "¿Qué es Cris en tu vida?", le preguntaba el presentador.

"La pasión, el amor, un dolor, una alegría... Un montón de antibióticos, un montón de caricias, un montón de noches sin dormir, un montón de sonrisas, un montón de tantas cosas y tan contradictorias", contestaba Aberasturi. "¿Estás agradecido?", se interesó Risto en un momento dado de la interviú.

"¿Cómo voy a estar agradecido por tener un hijo con parálisis cerebral? Me parecería absolutamente injusto. Es intolerable, no por mí, sino por él. Él no puede elegir comunicarse, no saber cuando tiene frío… Lo acepto, pero me cabrea. Cómo voy a decir que he aprendido de él con lo que ha sufrido", respondió, rotundo, crudo y sincero, Andrés.

"Sé que la gente lo dice con buena voluntad, pero no puedo estar contento de aprender a costa de una neumonía de mi hijo. Yo quería un hijo que saliera por la noche, que viviera… Pero no un hijo que no pueda elegir. No puedo estar contento con eso. Y todo el que diga que está contento, lo respeto, pero no lo comparto", continuó reflexionando.

Andrés junto a Risto Mejide, en el plató de 'Chester'.

"¿Lo volverías a tener?", interpeló, acto seguido, Mejide. "Sinceramente, no lo sé. Hubo una vez que tuvimos que elegir meterle de todo o que estuviera tranquilo. Y su madre y su hermano dijeron que para adelante. Yo no sé qué hubiera decidido si hubiera estado solo. Yo le hubiera dejado tranquilo", se sinceró el periodista.

"Cris no vive la vida como la vivimos nosotros. Cris vive una estafa. Me parece una responsabilidad terrible decidir por él. El problema es que no le vas a curar. Siempre va a estar atado a su silla, a su destino, el cual no ha elegido. Y yo me siento responsable porque le traje al mundo", agregó.

Andrés, gran profesional

Andrés Aberasturi, en una fotografía saludando a los Reyes, en junio de 2016. Gtres

Andrés es un escritor, periodista y presentador de televisión que puede jactarse de haber trabajado en casi todos los medios de comunicación y de haber tocado todos los palos. Este profesional, natural de Madrid y que cursó sus estudios en los Jesuitas de Chamartín, siempre tuvo claro que lo suyo era la comunicación y el periodismo.

A lo largo de sus años de profesión, ha pasado por grandes medios de comunicación como RNE, Antena 3, Telecinco, TVE, Telemadrid, Canal Sur, y ha publicado una media de nueve libros, desde poemas y relatos.