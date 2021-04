Qué fue de Andrés Aberasturi, el presentador al que la parálisis cerebral de su hijo le cambió la vida

Andrés Aberasturi (72 años) es un escritor, periodista y presentador de televisión que puede jactarse de haber trabajado en casi todos los medios de comunicación y de haber tocado todos los palos. Este profesional, natural de Madrid y que cursó sus estudios en los Jesuitas de Chamartín, siempre tuvo claro que lo suyo era la comunicación y el periodismo, y estudió la carrera en la Escuela Oficial, donde coincidió con grandes como Rosa Montero (70) o Pilar Cernuda (72). Aberasturi es de esos profesionales que se tuvo que pagar la carrera compaginándola con trabajos. Sus primeros fueron en el Información de Alicante y, más tarde, en el diario Pueblo, al que perteneció hasta su cierre.

Muy pronto llegaría a su currículo su paso por RNE, Antena 3, Telecinco, TVE, Telemadrid, Canal Sur. Ahí probó suerte como presentador, pero no sería lo único en lo que Andrés ha innovado: también ha publicado una media de nueve libros, desde poemas y relatos, hasta su último, Cómo explicarte el mundo, Cris, en 2016, que se centra en el día a día de su hijo, aquejado de una parálisis cerebral desde que nació. La llegada de su hijo, y su enfermedad, le cambió la vida para siempre. Recientemente, Aberasturi ha explicado para Telemadrid cómo ha pasado el confinamiento y ha hablado de su encierro al cuidado de sus gallinas: "Mi gallinero es un ejemplo de integración, tengo tres gallinas negras y una blanca". También ha opinado sobre lo que sigue, algo que le toca de lleno y le escama: "Quitar la educación especial es una barbaridad".

Andrés Aberasturi en una imagen fechada en enero de 1980. Gtres

Siempre políticamente incorrecto, directo y franco, Andrés ha tenido una vida cargada de vivencias y anécdotas, no siempre positivas. Pero antes de seguir en su presente, viajemos al pasado. 1976 fue clave para Andrés: pasa a formar parte del equipo de redacción de Informativos de RNE y, posteriormente, su carrera en radio se desarrolló con la dirección y presentación de diferentes programas en RNE y Onda Cero. De hecho, junto a Luis de Benito, Aberasturi fue la voz estrella de la nueva emisora Onda Cero. La televisión lo estaba esperando sin él ser consciente.

Aberasturi ha dirigido y presentado programas en TVE, Antena 3, Telecinco, Canal Sur, ETB y Telemadrid. En lo audiovisual, ha destacado sobre todo en programas informativos y de entretenimiento, habiendo sido presentador, incluso, de los telediarios de TVE y Telecinco. En la década de los ochenta, condujo el magacín vespertino Por la tarde, del que dimitió al no llegar a un entente por el salario que recibía por este trabajo. En los noventa llegó su mayor éxito, ese programa por el que, inevitablemente, es recordado por muchos a día de hoy: el popular Telecinco, ¿dígame?, uno de los primeros programas de la cadena de Fuencarral, que presentó acompañado en distintos momentos de Paloma Lago (53), Amparo Larrañaga (58) o Belén Rueda (56).

Aberasturi en una imagen en 2012. Gtres

También pisó Antena 3 e hizo historia: presentó En los límites de la realidad, el primer programa centrado en fenómenos paranormales de las cadenas privadas. Cabe puntualizar en este punto del relato que fue precisamente este programa el que terminó por romper sus lazos profesionales con Telecinco, ya que la de Fuencarral entendió que Aberasturi había dinamitado su contrato de exclusividad. Además de probar suerte en esa cadena, Andrés ha participado como tertuliano en distintos programas de debate o entretenimiento. En lo que respecta a prensa, más allá de Pueblo, también ha compartido su tinta en El Mundo, Colpisa y El Semanal TV, entre otros. En el año 2007, Aberasturi se prejubiló por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de RTVE, aunque con posterioridad ha continuado asomándose a la pantalla en distintos programas. Desde 2019, se encuentra al frente del 'prime time' radiofónico de RNE. En otro orden de cosas, tiene en el mercado cerca de nueve libros, entre los que destacan Un blanco deslumbramiento (Palabras para Cris), El libro de las despedidas, Sincronía en tiempo de vals y Cómo explicarte el mundo, Cris. En el plano familiar, Andrés está casado y tiene dos hijos, uno de ellos es Cris, enfermo de parálisis cerebral.

En 2018, Andrés Aberasturi se sinceró sobre la enfermedad de su hijo en el Chester de Risto Mejide (46), en Cuatro. En ese espacio, volvió a "desmitificar todo este mundo de la discapacidad" al hablar de su hijo. "¿Qué es Cris en tu vida?", le preguntaba el presentador. "La pasión, el amor, un dolor, una alegría... Un montón de antibióticos, un montón de caricias, un montón de noches sin dormir, un montón de sonrisas, un montón de tantas cosas y tan contradictorias", contestaba Aberasturi. "¿Estás agradecido?", le decía Risto. "¿Cómo voy a estar agradecido por tener un hijo con parálisis cerebral? Me parecería absolutamente injusto. Es intolerable, no por mí, sino por él. Él no puede elegir comunicarse, no saber cuando tiene frío… Lo acepto, pero me cabrea. Cómo voy a decir que he aprendido de él con lo que ha sufrido", explicaba el periodista.

Andrés Aberasturi charlando en el Chester con Risto Mejide. Mediaset

"Sé que la gente lo dice con buena voluntad, pero no puedo estar contento de aprender a costa de una neumonía de mi hijo. Yo quería un hijo que saliera por la noche, que viviera… Pero no un hijo que no pueda elegir. No puedo estar contento con eso. Y todo el que diga que está contento, lo respeto, pero no lo comparto", continuaba reflexionando. "¿Lo volverías a tener?", preguntaba el presentador. "Sinceramente no lo sé. Hubo una vez que tuvimos que elegir meterle de todo o que estuviera tranquilo. Y su madre y su hermano dijeron que para adelante. Yo no sé qué hubiera decidido si hubiera estado sólo. Yo le hubiera dejado tranquilo", dijo el periodista.

"Cris no vive la vida como la vivimos nosotros. Cris vive una estafa. Me parece una responsabilidad terrible decidir por él. El problema es que no le vas a curar. Siempre va a estar atado a su silla, a su destino, el cual no ha elegido. Y yo me siento responsable porque le traje al mundo. Pero el saber que no va a poder elegir, que no va a tener una vida plena porque una vida sin libertad es una estafa de vida, esa vida no merece la pena ser vivida. No encuentro una razón para la existencia de mi hijo", añadía. "¿Sabes si Cris te quiere?", interrumpía Risto. "No. Aunque quiero pensar que sí. Ese es el secreto porque si no esto sería un infierno. Tú le ves reírse, pero a los dos minutos desaparece y da igual que seas tú o sea un auxiliar", contestaba. "¿Y tú le amas?", continuaba el presentador. "Cómo no le voy a amar si es Dios! Es la ingenuidad, la pureza".

[Más información: Qué fue de Nacho Rodríguez, el médico de 'GH1' que es una eminencia en el mundo de la oncología]