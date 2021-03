Qué fue de Andoni Ferreño, presentador icónico de los 90 que triunfó en el mundo de los culebrones

Era 1990 cuando Andoni Ferreño (55 años) aparecía ante la audiencia de Telecinco. Lo hacía en el Telecupón, al lado de Silvia Marsó (58). Aquel fue el primer paso para una carrera delante de las cámaras que le llevó a ser uno de los rostros más destacados de la década de los 90 (y la mitad de la siguiente). Lo cierto es que, por aquel entonces, el presentador vasco ya había hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación. Porque él lo que había estudiado era Arte Dramático y ya había debutado con un pequeño papel en Soldadito español, a las órdenes de Antonio Giménez Rico, en 1988.

Pero probó suerte en la pequeña pantalla, en esa cadena que acaba de estrenarse en el mundo de las privadas, poco más de un mes después de que echara a andar Antena 3. Y le gustó. No solo eso, sino que se ganó el favor de toda una generación que no olvidará, además de ese Telecupón, cómo se metió en casa de los espectadores con Bellezas en la nieve (1991), Vivan los novios (1991-1993) y, por supuesto, La ruleta de la fortuna (1994-1995), su último trabajo en Mediaset antes de poner rumbo a TVE.

Ferreño en una imagen en 'La ruleta de la fortuna'.

Ya por aquella época, compaginaba su faceta de conductor de espacios de cualquier índole con la de actor. Obras de teatro que le sirvieron para afrontar con decisión y frescura la oportunidad que le puso delante el ente público, en colaboración con la productora Zeppelin, para ser uno de los protagonistas de Calle Nueva, la serie en la que daba vida a Luis y en la que compartió trabajo con Fabiola Toledo o Remedios Cervantes (56).

Alternando su faceta como actor (El comisario, La ley y la vida, La verdad de Laura) con la de presentador (Espejo secreto, Doble y más, Verano 3), llegó hasta su última etapa en la televisión de nuestro país, cuando, entre 2007 y 2009, condujo para varios canales autonómicos y junto a Mar Saura (45) Noche sensacional. Ahí fue cuando vino el cambio para él. Radical.

Telenovelas en Colombia

Icono de nuestra tele durante casi dos décadas, Andoni hizo las maletas y se marchó a Colombia con la intención de potenciar su vena actoral y probar suerte en el mundo de los culebrones. Y consiguió triunfar con un papel en La Pola, una de las telenovelas más ambiciosas del país latinoamericano, Francisco Javier Sabaraín. Una interpretación que dio pie a que, un año más tarde, en 2011, Pedro Almodóvar (71) levantara el teléfono y contara con él en La piel que habito. O para que José Luis Garci hiciera lo propio en 2019 para encontrarle un hueco en El crak serio. Entremedias, y volando entre España y Colombia, tuvo otro par de éxitos a otro lado del océano, ambos en el género de la telenovela: 5 viudas sueltas (2012) y Los caballeros las prefieren brutas.

Andoni se encuentra centrado en el teatro. De hecho, tenía previsto ser el compañero de Ana Obregón (65) en Falso directo el pasado mes de agosto. La muerte del hijo de ella tres meses antes, hizo que se retrasara el proyecto (el mismo que ella no tiene previsto retomar y que va camino de ser cancelado más que pospuesto). Es más, Andoni aprovechó su perfil de Instagram para dedicarle unas palabras de pésame a Ana ese mismo 13 de mayo: "Mi querida amiga y compañera Ana, lo siento. No encuentro palabras con las que poder consolarte en estos momentos tan duros y crueles. Sabes que cuentas con todo mi apoyo y cariño".

Vida tranquila

Más allá de las publicaciones en esta red social, donde suele ofrecer detalles de su día a día (no muchos), sus apariciones públicas son mínimas. En febrero de 2020, sí posó y atendió a la prensa. Fue en los Premios Yago. Allí habló de sus dos hijos, Gonzalo (25) y Adriana (los dos fruto de su matrimonio con Paula Sereno, con quien se casó en 1992 y junto a la que sigue compartiendo su vida). Ambos siguen sus pasos y, de hecho, el mayor ha estudiado Arte Dramático y ya se ha estrenado como reportero de Televisión Castilla La Mancha.

"Mis hijos están siguiendo mis pasos, los dos. El mayor ya ha empezado y ahora está rodando un pequeño capítulo de una serie y haciendo cositas. Va a hacer teatro. Empiezan a hacer cositas, a moverse en este difícil mundo de la interpretación... No soy nadie para dar consejos, pero sí les intento asesorar. Les digo que se cuiden, que estudien, que esto no es fácil. Pero consejos no. Ya son mayores y tienen suficiente conocimiento y talento para ordenarse", explicó hace poco menos de un año a la revista ¡HOLA!.

Ferreño junto a Paula Sereno en una imagen de febrero de 2020.

Ferreño, además de seguir desempeñando su trabajo como actor (sobre todo encima de las tablas) y de colaborar en el programa de Radio 4G El Txoko desde 2018, lleva una vida tranquila y hogareña al lado de la mujer con la que vive un idilio desde antes de que le conociéramos. "Me sigue impactando, enamorando y sorprendiendo cada día. Mi madre y mi mujer son valientes, inteligentes, independientes y están muy pendientes de sus hijos. Nunca se han acomodado en la vida y siempre están creciendo", manifestó en una entrevista en 2015.

