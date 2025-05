Qué fue de Iván Armesto, el inseparable amigo de Ismael Beiro en 'GH1' que descubrió su pasión gracias a Teresa Campos

El 23 de abril de 2000, 14 personas completamente anónimas entraban en la primera edición de Gran Hermano. Una hornada de concursantes que se atrevieron a vivir una experiencia televisiva sin precedentes en España.

Entre ellos, el asturiano Iván Armesto (59 años), que trabó una gran amistad con quien a la postre se coronó finalista, Ismael Beiro (50), y que consiguió llegar hasta la final al lado de éste y de Ania Iglesias (52).

Iván se convirtió en uno de los rostros más carismáticos de aquel GH1, pero, poco a poco, se fue alejando de los medios de comunicación y del primer plano en el que aquella aventura colocó a sus participantes. Eso sí, a Armesto le sirvió para reflexionar y para darse cuenta de que tenía que formarse y aprovechar la oportunidad que se le había presentado.

25 años hoy. Si, así eres de mayor. Jajajjajaja pic.twitter.com/tBX4apQl3p — IVAN ARMESTO (@ivanarmesto66) April 23, 2025

Tanto es así que montó su propia empresa de figuración. Aunque eso fue años después de haber coqueteado con la televisión y la radio, donde realizó varias colaboraciones, e incluso de haber debutado como actor en El gran marciano (junto a sus compañeros de GH), a las órdenes de Antonio Hernández.

También tras haber participado en Expedición imposible al lado de Beiro y de haber montado un negocio de hostelería, como socios, y que tuvieron que cerrar tras los accidentes que ambos sufrieron. En septiembre de 2001, Armesto se cayó por un barranco y se fracturó varias vértebras. Un susto comparado con ese accidente de moto de Beiro en mayo de 2002 que le dejó mes y medio en coma.

Armesto junto a Ismael Beiro en una imagen de 2001 en Sierra Nevada. Gtres.

Toda esa etapa de éxito y de focos le dio para reflexionar, y fue entre bambalinas de Día a día, el espacio que presentó María Teresa Campos en Antena 3 entre 1996 y 2004, donde se dio cuenta de que lo que le llamaba la atención era ese trabajo detrás de las cámaras.

Allí se encargó, por un tiempo, de la producción de reportajes. "Me iba dos horas antes de entrar a plató y me fijaba en lo que hacían los productores y redactores. Todo lo que aprendí allí me sirvió para llevarlo al cine, porque en el cine todo es producción", explicó en una charla con La Voz de Galicia hace un año.

Cine y televisión

Ese fue el germen de que, una vez de regreso a su Asturias natal, comenzara a fraguarse un futuro alejado de la figura mediática en la que se había convertido. Primero fundó una agencia de azafatas con la que se encargaba de organizar eventos. Posteriormente, y mientras estaba inmerso en ese proyecto, recibió la llamada de Sandra Hermida, directora de producción de Juan Antonio Bayona (49).

Su primer trabajo ligado a la gran pantalla fue para El orfanato. "Hace 20 años me dedicaba al turismo y después de eso he desarrollado una carrera en el audiovisual. Desde entonces me dedico al cine, a seleccionar y a contratar extras y a hacer castings de películas. En mi currículo llevo más de 100 películas. Con lo cual me ha ido bien, no me quejo", recordaba en una entrevista publicada por Telecinco en abril de 2020, coincidiendo con el 20 aniversario del comienzo del espacio en este país.

Iván Armesto en una imagen reciente de sus redes sociales.

También ha trabajado en Dolor y Gloria. En la cinta de Pedro Almodóvar (75), él fue quien se encargó de la figuración. Como ya había hecho con Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar (53).

Y la misma tarea que le correspondió en 2020 en la película de Isabel Coixet (65) Nieva en Benidorm. Tres nombres más que reconocidos de la cinematografía patria y que han contado con él en uno de esos trabajos que se realizan tras las cámaras.

Según su página IMDb, también ha trabajado Iván en producciones como Culpa mía, Way Down, Padre no hay más que uno, Fenómenas, Disco, Ibiza, Locomía. Este 2025, se lo puede ver en la serie Santuario y en la miniserie Asuntos internos.

Iván se terminó trasladando a Barcelona con su empresa, Personal 7 Audiovisual, perteneciente al Grupo Constant. "Ofrece soluciones de trabajo temporal en distintos ámbitos tales como: hostelería, sanidad, azafatas de congresos, centros de atención telefónica, flotas de vehículos, jardinería", se puede leer en su página web.

Pero lo cierto es que su fuerte es el cine, donde Armesto se ha hecho con un hueco importante dos décadas después de que se diera a conocer ante la audiencia de Mediaset. Una de las últimas incursiones televisivas del asturiano fue en septiembre de 2024 durante el programa Babylon show de Carlos Latre (46). En el plató recreó un improvisado casting, 24 años después de aquel primer Gran Hermano. A su lado, Ismael Beiro y Ania Iglesias, los tres finalistas de una inolvidable edición.

Su familia

Tiene una hija llamada Raquel (fruto de su matrimonio con Alexandra Servat, con quien se casó en julio de 2003), y debutó en el cine con tan sólo dos años. Era 2007 y formó parte de La torre de Suso, la película protagonizada por Javier Cámara (58).

Hoy, es toda una mujer que, tal y como el propio Armesto bromeó a finales de 2019 en Twitter -hoy X-, le da mil vueltas en esas redes sociales en las que él es muy activo (aunque con menos éxito que su descendencia): "Mi hija tiene 15 años. No hace ni un mes que tiene Twitter. Yo llevo desde el principio y el día que más me gusta y retuit he tenido igual fueron 300, teniendo 6000 seguidores (si se puede llamar así). Ella puso una frase ayer y tiene más de 7000 me gusta. Me mató".

Por el momento, y con la luz de su hija eclipsándole en las redes sociales, Armesto cuenta con algo más de 9.300 followers en Instagram y más de 7.300 en la red X. Seguro que no le importa que ella le robe el protagonismo. Como tampoco que siga sus pasos en el mundo del cine.