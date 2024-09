Carrefour tira el precio con este producto para el coche: vende un esencial top ventas por tan solo 7,90 euros

Seguro que no es ni la primera, ni será la última vez que nuestro coche nos deja tirados. Y es que, arrancarlo no siempre es tarea fácil, especialmente cuando el coche ya tiene sus años o cuando vivimos en zonas con mucha humedad o propensas a sufrir heladas. Al fin y al cabo los coches son máquinas con mecánicas no exentas de sufrir una avería a lo largo de su vida.

Por ello, si eres de los que teme amanecer y no lograr encender el coche, Carrefour tiene la solución ante este problema. No es la primera vez que la cadena de origen francés desata la locura con uno de sus productos de la sección de motor. De hecho, la semana pasada arrasó en ventas con el organizador de maletero para tener tanto la compra, como los esenciales del día a día siempre ordenados.

Esta semana la cadena de origen francés ha decidido innovar en su catálogo con un producto imprescindible para este invierno. En concreto estamos hablando del spray autoarranque que promete salvarte en los momentos más complicados.

Spray autoarranque. Delia Echávarri.

Este producto contiene una fórmula muy eficaz que facilita el arranque de cualquier motor gasolina o diésel, aliviando el motor de arranque o batería. Contiene una mezcla de ingredientes que asegura una lubricación de la parte superior de los cilindros para limitar la fricción, el desgaste y ayudar en el arranque del motor con temperaturas de hasta -35°C.

Además, su funcionamiento es realmente sencillo, cualquiera puede hacerlo desde casa sin necesidad de acudir a un taller. Basta con pulverizar directamente en la entrada del filtro de aire durante unos segundos y después arrancar.

Para motores diésel, hay que pulverizar mientras se arranca el motor y para los de gasolina, hay que hacerlo con el motor apagado. En caso de los motores gasolina es recomendable acelerar un poco al arrancar. Por su parte, los de diésel deben arrancar al ralentí, sin acelerar y sin calentamiento.

Tal y como hemos mencionado anteriormente, este spray es especialmente útil en invierno, o en motores que ya han tenido mucho uso y a veces nos sorprenden al no arrancar. Desde la marca aconsejan evitar que se exponga a temperaturas extremadamente altas, ya que es un producto muy inflamable debido a su composición de éter, butano y propano.